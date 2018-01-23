Как помочь подростку полюбить себя

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Люблю!
14:45 22.01.2018
Люблю! / Детский мир

Тяжело наблюдать, как наш ребенок, которого мы считаем самым лучшим на свете, вдруг начинает с ненавистью говорить о своем теле. Как помочь подростку стать увереннее?

Мы живем в мире, где внешность никогда не бывает достаточно привлекательной — всегда «найдется что поправить», чтобы стать ближе к рекламному идеалу. Косметические компании и пластические хирурги наживаются на комплексах и страхах — неуспешности, одиночества, старости, бедности. Принять свою внешность и жить с ней в мире нелегко даже взрослым, а подростки особенно уязвимы.

 

Не нужно убеждать ребенка, что он переживает на пустом месте. Наша задача как родителей состоит в том, чтобы признать чувства ребенка — ненависть, ярость, обиду, страх — и помочь создать безопасную гавань, в которой он сможет поработать над этими чувствами. Вот несколько фраз, которые помогут наладить диалог.

 

1. «Почему ты так себя чувствуешь?»

В начале разговора очень важно не обесценить переживания ребенка («Ерунда, что ты такое говоришь», «Вот глупости, ну что ты выдумываешь?») и показать ему, что обсуждать чувства, которые мы испытываем, — абсолютно естественно. Открытый вопрос позволит ребенку свободно излить свои эмоции и рассказать, почему они возникли.

 

Так вы покажете подростку, что он не ошибается, и сотрете стыд, который наложился извне благодаря журналам, рекламе, словам ровесников... Кроме того, вы укрепите доверие с ребенком и получите информацию, которая поможет решить, что сказать дальше.

 

2. «Как думаешь, что бы изменилось, если бы ты выглядел(а) иначе?»

В зависимости от возраста ребенка этот вопрос может задать дальнейшему разговору разное направление. Но цель одна: прояснить, почему подросток хочет выглядеть по-другому, почему ненавидит свое тело и считает его недостаточно хорошим. Этот вопрос подводит к самой сердцевине идеального «Я» ребенка.

 

Оттуда вы сможете построить мост над пустотой, образовавшейся между этим идеальным и реальным «Я». Может быть, ваш ребенок считает, что, потеряв 5 килограммов, почувствует себя более счастливым? Эта информация поможет бросить вызов тем заключениям о внешности, к которым пришел подросток и которые не соответствуют реальности.

 

3. «Что в твоей  внешности тебе по-настоящему нравится?»

Признав негативные чувства подростка, попробуйте этим вопросом переключить его внимание на достоинства — те части внешности, которые он сам находит привлекательными. Даже если ребенок любит в себе только ресницы, эта маленькая часть создаст противовес негативным мыслям о теле.

 

Оба представления — «что я люблю в своей внешности» и «что я ненавижу в своей внешности» — могут сосуществовать и постепенно сближаться к золотой середине, то есть к реальному образу тела.

 

4. «На что способно твое тело?»

Мы так озабочены внешним видом, что забываем о потрясающих возможностях нашего тела — и о том, что оно уникально. Попросите ребенка подумать над тем, что он умеет благодаря телу — может быть, легко делает мостик из положения стоя, высоко прыгает, здорово играет в футбол, быстро бегает или загибает пальцы в причудливые фигуры?..

 

Ребенку важно осознать: у каждого есть то, что он делает лучше всех, и несмотря на размеры, цвет и возможности, всем мы и наши тела одинаково ценны.

 

5. «Твоя ценность не определяется размером одежды или цифрой на весах»

Снова и снова напоминайте подростку, что его ценность не может измеряться в размерах одежды или показаниях весов. Избегайте слова «красивый» в отношении внешности, оно слишком оценочное. Лучше говорите: «Твоя внешность чудесна».

 

Это послание будет день за днем укреплять уверенность в себе и поможет подростку полюбить себя, даже если пока ему трудно справляться с комплексами. Расскажите, как сами справляетесь с переживаниями насчет внешности, — так подросток поймет, что не одинок в своих переживаниях.

 

 

 

 

 

Psychologies / Фото
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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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