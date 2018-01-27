На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Как помочь соседке?

«Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в такой ситуации? У меня соседи, бездетная семейная пара, обоим идет к сорока годам. Жена швея, подрабатывает дома, муж где-то на фирме шоферит. Когда работает, то не пьет, и тогда все нормально. Но как сменится, как с цепи сорвался: крики, шум, мат — я даже через стенку слышу. И жена на следующий день старается не выходить — синяки прячет… Я ей сколько раз уже говорила, чтобы полицию вызывала, а она боится — дескать, посадят дурака, а потом он ведь все равно вернется, только злее станет. И с работы его, чего доброго, уволят — на что тогда им жить? Она-то своим шитьем много не наработает… Я ее понимаю, но ведь и с тем, что происходит, мириться тоже нельзя! Если в пьяном виде человек дурным делается, он же однажды и покалечить может, и даже убить.

С уважением к вам. Простите, что не называюсь. Сосед газет, конечно, не читает — но мало ли… А я – одинокая пенсионерка, и наши квартиры рядом».

Согласно информации, распространенной Министерством благосостояния, людям, пострадавшим от насилия (в том числе насилия в семье), государство предоставляет услуги по социальной реабилитации, которыми можно воспользоваться на всей территории Латвии. В числе таких услуг — консультации и помощь специалистов, а также 30-дневный реабилитационный курс с размещением.

Чтобы воспользоваться услугами социальной реабилитации, человеку, пострадавшему от насилия, нужно обратиться либо в социальную службу своего самоуправления, либо в учреждение, где оказывают такого рода услуги (например, кризисный центр, центр поддержки семьи и т. д.), или просто позвонить по номеру телефона 116 006 (телефон поддержки пострадавших от насилия), рассказать о своей ситуации и посоветоваться, что можно было бы предпринять в том или ином конкретном случае. Нелишне отметить, что речь идет не только о физическом, но и о сексуальном, экономическом или эмоциональном насилии, а также об угрозах физического или сексуального насилия.

Обратившись за помощью в социальную службу своего самоуправления либо в учреждение, оказывающее социальные услуги, человек, пострадавший от насилия, может получить следующие бесплатные (то есть оплачиваемые государством) услуги:

Курс реабилитации — в среднем 30 дней, максимум 60 дней; услуга включает в себя размещение — то есть человек может пожить в это время вне дома.

Индивидуальные консультации специалистов — в среднем 10 консультаций, максимум 20. Консультации дают социальный работник, психолог и юрист.

Помимо государственной поддержки в виде услуг социальной реабилитации государство также предоставляет пострадавшим от насилия возможности правовой защиты (государственная юридическая помощь).

Важный момент — за бесплатной консультативной помощью обратиться может не только человек, пострадавший от насилия, но и близкие, знакомые или друзья человека, страдающего от насилия в семье (если он сам по каким-то причинам не может или не желает обращаться за помощью лично).

Таким образом, получив советы специалистов, можно попытаться откорректировать ситуацию, не прибегая (по крайней мере сразу) к радикальным средствам вроде вызова полиции и заключения распоясавшегося буяна «на сутки» и дольше.

Оплачиваемые государством услуги по социальной реабилитации жертв насилия оказываются с 1 января 2015 года. По данным Министерства благосостояния, за период до 31 декабря 2017 года от жертв насилия было получено 902 заявления. В свою очередь, среди тех, кто получил услуги социальной реабилитации, 42% пострадали от эмоционального насилия, 32% — от физического, 11% — от насильственного контроля, 8% — от экономического насилия, 5% — от угроз физического и/или сексуального насилия и 2% — от сексуального насилия. Чаще всего насильниками оказывались супруги и партнеры (68%), другие члены семьи (18%), бывшие партнеры и супруги (10%), и только в 4% случаев насильниками оказывались люди, полностью чужие для их жертв.

Кроме того, напоминаем, что в настоящее время продолжается кампания, цель которой —побудить людей проявлять нетерпимость к насилию в отношении женщин, детей, пожилых людей — словом, тех, кто слабее. И совершенно неважно, касается ли насилие лично вас, ваших знакомых, соседей или вообще незнакомых людей. В случае, если ситуация критическая, нужно срочно вызывать полицию (тел. 110). Если как в ситуации, описанной читательницей, насилие приобрело «хронический» характер, стоит позвонить по телефону 116 006, чтобы получить рекомендации, как действовать, чтобы раз и навсегда положить конец этому уродливому явлению.

Тrūcīgs — это нуждающийся, а не нищий!

«Здравствуйте! В семье моей дочки случилась беда: зять потерял работу. У них двое маленьких детей, старшенький слабенький, часто болеет, дочка на полный рабочий день устраиваться не может, только немного подрабатывает. Зять встал на учет как безработный, пособие пока платят, и он активно ищет работу. Но найдет ли такую, чтобы зарплата позволяла содержать семью, еще большой вопрос.

Я дочке посоветовала, чтобы, пока в семье такая ситуация, оформить статус Тrūcīgs. А она ни в какую! Говорит: «Мы не нищие, ни у кого ничего просить не будем, сами справимся!» Гордая… А ведь такой статус очень бы им помог, хотя бы на то время, пока зять не найдет работу с хорошей зарплатой… Как их, молодых, образумить?

И. Иванова, Рига».

При всем уважении к нежеланию вашей дочери что-то у кого-то просить не можем не заметить: отказываясь от помощи, которую самоуправление предоставляет, в том числе семьям (особенно семьям с маленькими детьми), ваша дочь поступает неразумно, принося в жертву гордости интересы своих детей. Ведь сократившийся доход семьи наверняка отразится в том числе и на них!

Поэтому если человек или семья временно оказались в сложном положении, нет ничего зазорного в том, чтобы прибегнуть к помощи самоуправления, оформив соответствующий статус (малообеспеченный или нуждающийся). На портале riga.lv в разделе «социальная помощь» подробно описано, кто может претендовать на статус нуждающегося лица/семьи, какова процедура получения этого статуса и какие льготы полагаются людям с таким статусом. Изложим вкратце основные пункты. Итак:

«Статус нуждающейся семьи (лица) присваивается, если средние доходы на каждого члена семьи за последние три месяца не превышали 128,06 евро и у семьи/человека нет накоплений, ценных бумаг или недвижимости, за исключением:

— недвижимости или ее части, где задекларирован и проживает получатель статуса вместе с семьей или лицами, с которыми он ведет общее хозяйство;

— недвижимости или денежных средств в кредитном учреждении, если они принадлежат ребенку, и нет разрешения со стороны Сиротского суда о возможности ими распоряжаться;

— оборудования, предметов обихода, одежды, детских принадлежностей и других вещей в доме или квартире, где проживает получатель статуса и его семья или лица, с которыми он ведет общее хозяйство и которые нельзя взыскать по исполнительному листу;

— единственного движимого или недвижимого имущества;

— долей капитала или акций, если из-за процесса по неплатежеспособности или в соответствии с решением другого компетентного учреждения собственник не может распоряжаться этим имуществом;

— если накопленные денежные средства семьи (лица) не превышают 128,06 евро.

А также если человек зарегистрировался в Государственной службе занятости как безработный».

Статус нуждающейся семьи (лица) устанавливается на время от трех до шести месяцев. В течение этого времени лицу/семье предоставляются в том числе:

— различные пособия, в том числе пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода (более подробно узнать об этом можно, позвонив по бесплатному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055);

— 90-процентная скидка по налогу на недвижимость (подробнее о порядке присвоения этой льготы можно получить в Управлении доходами самоуправления Рижской думы по информационному телефону 80000850);

— государственная поддержка в оплате компенсируемых медикаментов и пациентских взносов (не нужно платить пациентские взносы за визит к семейному врачу или врачу-специалисту, за одноразовое лечение в больнице, за одну хирургическую операцию). Нуждающемуся также полностью оплачиваются компенсируемые медикаменты (правда, лишь в том случае, если человек выбирает из группы равноценных препаратов самый дешевый). Статус нуждающегося лица/семьи позволяет также не платить взнос в размере 0,71 евро за каждый рецепт на 100% компенсируемый медицинский препарат или средства.

Подробнее о льготах в области здравоохранения, которые предоставляются лицам/семьям со статусом «нуждающийся», можно узнать, позвонив на бесплатный информационный телефон Национальной службы здоровья 80001234).

— бесплатная юридическая помощь (информацию можно получить в администрации юридической помощи Министерства юстиции, позвонив по телефону 80001801);

— бесплатное питание для детей из семей, которым присвоен статус «нуждающийся», в детских дошкольных и школьных учреждениях (более подробно об этом можно узнать на портале riga.lv)

— пакеты продовольственной и материальной помощи.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.