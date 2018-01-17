Как помочь тревожному ребенку

Тревожный ребенок во всем видит опасность, но на вопрос, чего именно он боится, ответить не сможет. Излишнее волнение может вызвать новое место, учитель, другие дети, учеба. Если тревожность причиняет ребенку серьезное беспокойство, не дает сосредоточиться и адаптироваться, то ему нужна помощь взрослых.

Тревога лишает ребенка уверенности в своих силах. Вместо того, чтобы искать выход, он скорее всего будет думать о самом плохом повороте событий и ожидать негативного к себе отношения. Тревога может проявляться как в скованности, так и в суетливых движениях, в молчаливости или навязчивости ребенка.

Чем же помочь?

Прежде всего, родителям стоит мягко поговорить с ребенком и выяснить, что стоит за его тревожностью. Например, он боится не столько контрольной, сколько плохой оценки. Возможно, придется обратиться за помощью к психологу, если вы поймете, что не можете взять тревожность ребенка под контроль.

Научите ребенка глубоко дышать и нескольким расслабляющим упражнениям из детской йоги. Но чтобы они помогли, делать их надо регулярно.

Ни в коем случае нельзя ругать ребенка за его тревожность. Наоборот, он нуждается в уважительном к себе отношении и особой чуткости. Обязательно поработайте над детской самооценкой, подбадривайте и хвалите даже за маленькие достижения.

Справиться с тревожностью могут помочь ролевые игры. Используйте игрушки и на примере конкретной ситуации проработайте страхи ребенка, покажите, как можно справиться с ситуацией.

Важно активно слушать ребенка, которому необходимо знать, что его услышали и поняли. Скажите, что с ним не происходит ничего ужасного, все мы время от времени испытываем беспокойство и учимся с этим справляться.

Не запрещайте детям испытывать разные эмоции, в том числе и негативные. Если их подавлять, они могут вызывать беспокойство и страх.

Будьте примером. Дети считывают беспокойство родителей и начинают испытывать тревогу перед любыми жизненными ситуациями.