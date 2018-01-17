Как помочь тревожному ребенку

Тревога лишает ребенка уверенности в своих силах. Вместо того, чтобы искать выход, он скорее всего будет думать о самом плохом повороте событий и ожидать негативного к себе отношения. Тревога может проявляться как в скованности, так и в суетливых движениях, в молчаливости или навязчивости ребенка.
Чем же помочь?
Прежде всего, родителям стоит мягко поговорить с ребенком и выяснить, что стоит за его тревожностью. Например, он боится не столько контрольной, сколько плохой оценки. Возможно, придется обратиться за помощью к психологу, если вы поймете, что не можете взять тревожность ребенка под контроль.
Научите ребенка глубоко дышать и нескольким расслабляющим упражнениям из детской йоги. Но чтобы они помогли, делать их надо регулярно.
Ни в коем случае нельзя ругать ребенка за его тревожность. Наоборот, он нуждается в уважительном к себе отношении и особой чуткости. Обязательно поработайте над детской самооценкой, подбадривайте и хвалите даже за маленькие достижения.
Справиться с тревожностью могут помочь ролевые игры. Используйте игрушки и на примере конкретной ситуации проработайте страхи ребенка, покажите, как можно справиться с ситуацией.
Важно активно слушать ребенка, которому необходимо знать, что его услышали и поняли. Скажите, что с ним не происходит ничего ужасного, все мы время от времени испытываем беспокойство и учимся с этим справляться.
Не запрещайте детям испытывать разные эмоции, в том числе и негативные. Если их подавлять, они могут вызывать беспокойство и страх.
Будьте примером. Дети считывают беспокойство родителей и начинают испытывать тревогу перед любыми жизненными ситуациями.
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