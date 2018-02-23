Какой женщине не хочется видеть рядом с собой надежного, умного и щедрого спутника? Словом, настоящего мужчину.

Делает больше, чем говорит

Настоящий мужчина всегда — человек дела. Его поступки говорят о нем гораздо красноречивее слов. И уж тем более, если он о чем-то сказал вслух, он приложит максимум усилий, чтобы на деле все оказалось именно так.

Будет до последнего отстаивать свои ценности

Он четко знает, что для него по-настоящему ценно. Если кто-то покусится на его семью, детей или карьеру — он готов самоотверженно отстаивать свои границы, и не важно, кто перед ним — босс или боксер-тяжеловес.

Трепетно относится к своим детям

Не имеет значения, в каких отношениях он находится с матерью своих детей, настоящий мужчина не разрывает связи с наследниками. Он не станет довольствоваться короткими встречами раз в месяц, а предпочтет активно принимать участие в жизни тех, за кого он чувствует ответственность.

Не ждет помощи со стороны

Настоящий мужчина привык рассчитывать только на себя. Он знает, что в достижении поставленных целей главный помощник — он сам.

Увлечен своим делом

Его работа, хобби и интересы отражают его суть — он выбрал их сам, а не волею обстоятельств, поэтому занимается ими со всей душой.

Относится к женщине с почтением

Он уверен, что жена — не бесплатное приложение к мужу, а самодостаточный человек. А женщин в целом в силу воспитания воспринимает с почтением и уважением, кем бы они ему ни приходились.

Не считает, что ему кто-то должен

Такой мужчина не привык винить в своих неудачах других людей. Он знает, что никто вокруг него не заинтересован в его личном росте больше, чем он сам.

Не сравнивает себя с кем-то

У него нет привычки постоянно оглядываться на окружающих, ведь его самооценка совсем не зависит от их мнения. Единственный его соперник — он сам, и все свои достижения он оценивает через призму собственного взгляда на мир.

Не боится проявления своих чувств

Вопреки стереотипам, настоящий мужчина — не тот, кто с каменным лицом преодолевает все жизненные трудности, а тот, кто не боится сознаться в своих чувствах. Иногда открыться даже самому близкому человеку — поступок куда более героический, чем хладнокровие в тяжелые моменты.