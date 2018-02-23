Делает больше, чем говорит
Настоящий мужчина всегда — человек дела. Его поступки говорят о нем гораздо красноречивее слов. И уж тем более, если он о чем-то сказал вслух, он приложит максимум усилий, чтобы на деле все оказалось именно так.
Будет до последнего отстаивать свои ценности
Он четко знает, что для него по-настоящему ценно. Если кто-то покусится на его семью, детей или карьеру — он готов самоотверженно отстаивать свои границы, и не важно, кто перед ним — босс или боксер-тяжеловес.
Трепетно относится к своим детям
Не имеет значения, в каких отношениях он находится с матерью своих детей, настоящий мужчина не разрывает связи с наследниками. Он не станет довольствоваться короткими встречами раз в месяц, а предпочтет активно принимать участие в жизни тех, за кого он чувствует ответственность.
Не ждет помощи со стороны
Настоящий мужчина привык рассчитывать только на себя. Он знает, что в достижении поставленных целей главный помощник — он сам.
Увлечен своим делом
Его работа, хобби и интересы отражают его суть — он выбрал их сам, а не волею обстоятельств, поэтому занимается ими со всей душой.
Относится к женщине с почтением
Он уверен, что жена — не бесплатное приложение к мужу, а самодостаточный человек. А женщин в целом в силу воспитания воспринимает с почтением и уважением, кем бы они ему ни приходились.
Не считает, что ему кто-то должен
Такой мужчина не привык винить в своих неудачах других людей. Он знает, что никто вокруг него не заинтересован в его личном росте больше, чем он сам.
Не сравнивает себя с кем-то
У него нет привычки постоянно оглядываться на окружающих, ведь его самооценка совсем не зависит от их мнения. Единственный его соперник — он сам, и все свои достижения он оценивает через призму собственного взгляда на мир.
Не боится проявления своих чувств
Вопреки стереотипам, настоящий мужчина — не тот, кто с каменным лицом преодолевает все жизненные трудности, а тот, кто не боится сознаться в своих чувствах. Иногда открыться даже самому близкому человеку — поступок куда более героический, чем хладнокровие в тяжелые моменты.
Тёща писала статью.« ответить
истинну глаголишь сын мой.« ответить
Представления о том, какой должна быть жена, конечно, абсолютно разные. Но все-таки некие общие параметры, «настоящей жены» можно выделить, причем, не столько с мужской точки зрения, сколько с общечеловеческой.« ответить
Итак, в общих чертах, жена – это любящая женщина, которая заботится о муже и детях, вкусно готовит, со вкусом обставляет жилище и является самодостаточной личностью (не только семья, но и работа, друзья, интересы, увлечения). Она следит за собой, уважает мужа и хранит семейный очаг. Это вполне адекватный портрет замужней женщины.
Всё точно обо мне (кроме работы) ))))))« ответить