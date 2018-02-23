Как понять, что твой муж — настоящий мужчина(4)

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Люблю!
14:50 23.02.2018
Люблю! / Психология

Какой женщине не хочется видеть рядом с собой надежного, умного и щедрого спутника? Словом, настоящего мужчину.

Делает больше, чем говорит

Настоящий мужчина всегда — человек дела. Его поступки говорят о нем гораздо красноречивее слов. И уж тем более, если он о чем-то сказал вслух, он приложит максимум усилий, чтобы на деле все оказалось именно так.

 

Будет до последнего отстаивать свои ценности

Он четко знает, что для него по-настоящему ценно. Если кто-то покусится на его семью, детей или карьеру — он готов самоотверженно отстаивать свои границы, и не важно, кто перед ним — босс или боксер-тяжеловес.

 

Трепетно относится к своим детям

Не имеет значения, в каких отношениях он находится с матерью своих детей, настоящий мужчина не разрывает связи с наследниками. Он не станет довольствоваться короткими встречами раз в месяц, а предпочтет активно принимать участие в жизни тех, за кого он чувствует ответственность.

 

Не ждет помощи со стороны

Настоящий мужчина привык рассчитывать только на себя. Он знает, что в достижении поставленных целей главный помощник — он сам.

 

Увлечен своим делом

Его работа, хобби и интересы отражают его суть — он выбрал их сам, а не волею обстоятельств, поэтому занимается ими со всей душой.

 

Относится к женщине с почтением

Он уверен, что жена — не бесплатное приложение к мужу, а самодостаточный человек. А женщин в целом в силу воспитания воспринимает с почтением и уважением, кем бы они ему ни приходились.

 

Не считает, что ему кто-то должен

Такой мужчина не привык винить в своих неудачах других людей. Он знает, что никто вокруг него не заинтересован в его личном росте больше, чем он сам.

 

Не сравнивает себя с кем-то

У него нет привычки постоянно оглядываться на окружающих, ведь его самооценка совсем не зависит от их мнения. Единственный его соперник — он сам, и все свои достижения он оценивает через призму собственного взгляда на мир.

 

Не боится проявления своих чувств

Вопреки стереотипам, настоящий мужчина — не тот, кто с каменным лицом преодолевает все жизненные трудности, а тот, кто не боится сознаться в своих чувствах. Иногда открыться даже самому близкому человеку — поступок куда более героический, чем хладнокровие в тяжелые моменты.

 

Lisa.ru / Фото
Комментарии (4)
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Саня 15:03 23:02:2018

Тёща писала статью.

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тёща 15:42 23:02:2018

истинну глаголишь сын мой.

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Пророк 15:32 23:02:2018

Представления о том, какой должна быть жена, конечно, абсолютно разные. Но все-таки некие общие параметры, «настоящей жены» можно выделить, причем, не столько с мужской точки зрения, сколько с общечеловеческой.

Итак, в общих чертах, жена – это любящая женщина, которая заботится о муже и детях, вкусно готовит, со вкусом обставляет жилище и является самодостаточной личностью (не только семья, но и работа, друзья, интересы, увлечения). Она следит за собой, уважает мужа и хранит семейный очаг. Это вполне адекватный портрет замужней женщины.

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I.D. 16:09 23:02:2018

Всё точно обо мне (кроме работы) ))))))

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Инна Авина
21.02.2018

О любви (1)

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