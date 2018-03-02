Как повлиять на судьбу в ближайшие 2 недели?

Чтобы заветное желание исполнилось, трудолюбия и упорства может быть недостаточно. Нужна еще и помощь звезд.

Март — Солнце в Рыбах

С 18 февраля Солнце перейдет в знак Рыб, где будет находиться до 20 марта. Это период тайн, внутренних метаморфоз и вдохновения. Именно в такое время нужно мечтать о том, как ты вскоре сядешь на диету, когда-нибудь займешься спортом, обновишь гардероб. Также будут эффективными оздоровительные процедуры. Пора восстанавливать силы после зимы и готовиться к весне. Пей витамины, сходи на массаж, в спа-салон или к косметологу. Чаще слушай вдохновляющую музыку, принимай расслабляющие ванны, приобрети абонемент в бассейн. При этом избегай опасных авантюр, сплетен и интриг.

Наверняка в твоей жизни или судьбе твоих знакомых бывали случаи, когда желание, казавшееся невыполнимым, вдруг волшебным образом осуществлялось — словно само собой. Везение? Возможно. Но только и оно не случайно. Удачей можно управлять — если подобрать ключ к Воротам Золушки.

Ключ хирона

Воротами Золушки в астрологии называются моменты жизни, когда удача и исполнение желаний максимально возможны. Рассчитать эти периоды в твоей судьбе может только астролог. Но в твоих силах повлиять на Хирон — ключевую планету, которая открывает ворота счастья, — и приблизить исполнение мечты.

Что делать

Создай карту желаний и повесь на видное место. Это может быть лист плотной бумаги, на который ты наклеишь фотографии, картинки и другие изображения, символизирующие то, чего ты хочешь добиться. Например, фото дома мечты. Или счастливой семьи с детьми, если грезишь об этом. Когда ты будешь просыпаться и каждое утро помнить о том, чего желаешь, рано или поздно астрологические аспекты сложатся нужным образом, и мечта исполнится.

Также важно научиться контролировать свои мысли. Что бы ни происходило в твоей жизни, старайся находить позитив и думать о хорошем. Любые негативные мысли — муж плохой, родители не понимают, начальник придирается и т. п. — к исполнению мечты не приведут.

Помощник

Если ты видишь, что собственных усилий недостаточно и ситуация не меняется, присмотрись к своему окружению. Возможно, ты замечала, что рядом с тобой есть человек-талисман. Стоит рассказать ему о своем желании, как оно вдруг начинает сбываться. Задействуй этого «личного волшебника» в воплощении планов.

Как это работает

Например, ты мечтаешь отправиться в путешествие, но обстоятельства не складываются — не хватает денег, не дают отпуск и т. п. Но стоит рассказать об этом коллеге (подруге, родственнику, знакомому), как все преграды чудесным образом исчезают. Причем важно, чтобы этот человек морально поддержал тебя, одобрил твои планы. Он должен пропустить твое желание через себя — только так включится механизм исполнения. Старайся радовать своего «доброго волшебника». Поддерживай с ним хорошие отношения, чаще дари подарки, делай приятные сюрпризы.

И еще одно правило — не желай невозможного и благодари судьбу за любые подарки. Если ты мечтаешь править целым миром, а тебе преподнесли всего лишь глобус, скажи спасибо и за это. И скорректируй свои мечты в соответствии с реальными возможностями.

Сила добра

Сама того не зная, ты тоже можешь быть живым талисманом для других. Не потеряй этот мистический дар!

Что делать

Терпеливо и доброжелательно выслушивай откровения близких, когда они делятся с тобой мечтами. Будь добрее, не критикуй чужие планы — рассказывая о сокровенном, от тебя ждут одобрения и моральной поддержки.