Как правильно чистить нос грудничку?

Правильно ухаживать за носиком грудного ребенка — целая история, требующая знания определенных правил. Как не навредить?

Заложенный нос мешает младенцу правильно дышать во время кормления, что приводит к дискомфорту и проблемам с прикладыванием к груди. При этом сам сморкаться малыш еще не научился, а рефлекс чихания помогает не всегда.

Во время кормления малыш может дышать только носом. Если дыхание осложняется, кроха беспокоится и бросает грудь, либо отвлекается и заглатывает воздух. Это может привести к неприятностям с пищеварением: болям в животике, обильному срыгиванию.

Корочки в носу вызывают дискомфорт сами по себе. Малыш может рефлекторно чихать, и в этом нет ничего страшного, однако далеко не всегда это помогает. Чтобы избавить кроху от неприятностей, нужно проводить утренний и вечерний туалет, а также следить за его дыханием и оказывать помощь, если он немного приболел. Что еще нужно знать?

• Подготовьте заранее детское масло и ватные турундочки (специальные ватные палочки) — по одной на каждую ноздрю.

• Положите малыша на спинку, смочите турундочки в масле, отожми, аккуратно введите по очереди в каждую ноздрю и проверните.

• Турундочки изготовляются из стерильной ваты, которую вручную сворачивают в жгутики.

• Глубоко в ноздрю турундочку вводить не нужно, поскольку корочки находятся ближе к краю ноздри. Использовать ватные палочки для этих целей педиатры не рекомендуют — есть риск травмировать нос малыша.

• Иногда корочки в носу у крохи довольно твердые, и их сложно удалить при помощи турундочки. Прикладывать усилия или пытаться «сковырнуть» их не надо. В этом случае можно использовать физраствор для их размягчения. Смочите турундочку в физрастворе, введите в ноздрю, смочив корочку, а через полминуты почистите носик как обычно.

Иногда образование корочек у малыша говорит о том, что в доме слишком сухой воздух. Зимой, когда работает центральное отопление, используйте увлажнитель воздуха, чтобы слизистые не пересушивались.

Если у малыша насморк

Если вы замечаете, что малыш «хлюпает» носом, ему может понадобиться более серьезная помощь. Посапывание и «похрюкивание» далеко не всегда говорит о том, что кроха заболел. У него может скопиться слизь в носике, даже если он здоров, иногда в нос попадает молочко при срыгивании — в общем, паниковать не стоит.

• Приготовьте специальный аспиратор или же самую маленькую спринцовку, физраствор или капли с морской водой, которые подходят для новорожденных, турундочки и масло.

• Положите малыша на спину и закапайте по одной капле в каждую ноздрю.

• Подождите несколько секунд и при помощи аспиратора или спринцовки аккуратно удалите слизь.

• После этого почистите нос малыша обычным способом.

Не зажимайте противоположную ноздрю крохи во время чистки, как мы это делаем при сморкании. Лор-аппарат крохи не готов к таким нагрузкам. Также нельзя вводить кончик груши или аспиратора глубоко в ноздрю, это может травмировать нос.

Если все вышеперечисленные процедуры не помогают справиться с заложенностью носа и вы замечаете, что дыхание ребенка по-прежнему затруднено, обратитесь к педиатру. Не стоит самостоятельно применять сужающие сосуды капли, их назначает врач. Но если уж решились, то строго следуйте дозировке и помните о привыкании, которое возникает довольно быстро — уже через неделю регулярного использования. Привыкание проявляется тем, что без капель нос «отказывается» дышать.