«Телевидению принадлежит будущее. Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение» — говорил Рудольф (он же Родион) в известном фильме «Москва слезам не верит», и был одновременно прав и не прав. Такие законы нашего амбивалентного времени.

Кстати, слову «амбивалентный» меня научил телевизор. Там передавали ночной концерт Гребенщикова в хорошем качестве, и он использовал это слово в песне про коров (так мне удалось обогатить свое сознание, пока на «Доме-2» была реклама).

Сейчас все говорит: интернет убил телевизор. А может, и не убил, а просто изменил и дополнил реальность, потому что сила телевидения по-прежнему велика, и не пользоваться ею в целях обогащения своей жизни довольно неразумно.

«Я не смотрю зомбоящик!»

Во-первых, так говорить уже не модно. Во-вторых, другие средства массового поражения сознания ничем не лучше: тот же Инстаграм формирует привыкание, Фейсбук косоглазие, а политическую пропаганду и бытовую рознь давно уже пускают в квартиры через вентиляцию, и для этого уже не нужен телевизор!

Само же устройство телевизора таково, что, будучи расторопной девушкой, ты можешь обратить транслируемые им передачи и каналы на расширение своей власти. Помни, это возможно — поднять свой авторитет в глазах окружающих за счет телевизора. Надо только правильно расставить приоритеты, чтобы телевизор понимал, что ты его хозяин, а не наоборот.

Совет 1: выйди за рамки порочного круга каналов

Перепрограммируй пульт. Шагай за зону комфорта, перетряхни все эти «Первый канал на первом, потом ТНТ, потом НТВ...». Выставь неожиданных поляков. Выставь дзажовый канал. Что-нибудь о животных (можно не грустное), познавательное об окружающей среде. Экономическое бормотание. Йодль. Красивого побольше. Если примечаешь, на каком канале люди вообще не говорят, а только красивые виды, горные пейзажи, струнные концерты, черепахи несутся, рыбы плавают — держи на специальной кнопке для релакса мозга.

В рамках эксперимента также попробуй на месяц оплатить себе канал с бесстыдной срамотой, это сразу придаст телевизору некоей запретной ценности (хоть и полный интернет бесплатно этого добра, казалось бы).

Совет 2: смотри новости с трех сторон

В мире много войны, несправедливости и пропаганды, а телевидение — это домик политиков и врунов, поэтому постарайся создать себе разнообразную палитру новостей. Новостями интересоваться неизбежно, а понять, что происходит на самом деле — не всегда возможно, поэтому, если любишь новости, старайся иметь не менее трех источников: Наши новости, Новости потенциального противника, Независимое польское телевидение. Заодно научишься замечать разницу в подаче событий.

Совет 3: смотри сериалы на других языках

Лучший способ научиться другому языку — подсесть на сериал или передачу на нем. Если мы говорим о телевидении в широком плане, то можно это делать и с помощью интернета, например, смотреть иностранные телевизионные сериалы на языке оригинала. Вся молодежь таким образом овладела английским и теперь выпендривается. Качали фильмы без перевода и смотрели, знаем мы откуда эти их лондонские акценты...

К тому же, это престижно. Пришли в гости, а у тебя работает белорусский канал, идет передача о культуре: «У наш час трансвестыты вялі сябе значна прыстойней!». Или у всех по ящику депутаты дерутся, а у тебя конференция Иштвана Сабо в Пшиштице. Соревнование швейцарских дровосеков. Удивительные роды улитки... И вы уже за счет этого – стильная и загадочная женщина. Свежая такая.

Но это все — о внешнем эффекте, перейдем к внутреннему.

Совет 4: не залипай на повторы!

Из сериалов и ток-шоу смотри, что хочешь, но только один раз. Не позволяй закинуть себе в мозг то, что пережевала уже вчера или неделю назад. Единожды повелась на приманку, обслужила эмоционально их манипуляцию — больше не повторяй, посмотри что-нибудь новое. Повторяемая раз за разом зомбоконструкция «Битвы экстрасенсов» выдолбит тебе ненужные дыры в сознании и укоренит штампы. Как увидела повтор — беги на другой канал! Ты уже это смотрела.

(Совет не относится к золотой коллекции Советского кино. Старые великолепные фильмы, особенно в хорошем качестве — смотри при любой возможности. Они записывают в твой мозг хорошие цитаты и создают приятное чувство защищенности)

Совет 5: если узнаешь всех на Лобном — пришло время их забыть

Что хорошо в реалити-шоу, так это ничего. С другой стороны, мы все свободные люди, имеем право смотреть как неистовствует Рапунцель. Поскольку слишком глубокое погружение в реалити-шоу чревато затягиванием в чернушно-бессмысленные сети, расставь границы, заведи будильник. Слишком хорошо начала разбираться в конкретном реалити, знаешь их всех по именам, начинаешь сочувствовать? Срочно вспомни, что все они там извращенцы по сценарию, которые на шоу ради хайпа от армии отсиживаются. И все равно не поженятся. Прокляни и переключайся.

Совет 6: уважай Андрюшу

Что делать с теми самыми токсичными ток-шоу? Все равно их тянет посмотреть, к тому же на работе все их обсуждают.

Мой совет — если хочешь, то и смотри себе в удовольствие все эти высокорейтинговые передачи про изнасилование Шурыгиной, развод Виталины и дополнительных детей Спартака Мишулина, но помни, что это передача всегда не про героев, а про общество. Это великая многолетняя индустрия нагнетания реакций, споров и скандалов, и нельзя не отдавать должное Андрею Малахову — он великолепный многолетний профессионал, а другие — не совсем.

Поэтому мой совет, среди подобных шоу держись Малахова. Он качает мышцы уже давно, у него хорошая команда, он ангел телевизионной справедливости. Он пожертвовал карьерой на Первом канале, не дав принудительно политизировать свою программу, и занимается больше человеческими страстями и шоу-бизнесом. Малахов обнимает своих героев, часто плачет с ними, много говорит о православных ценностях, в общем, хотя бы обозначает человечность и эмпатию. Потом, конечно, всех героев подставляют и вовлекают в конфликт, но поэтому мы и смотрим развлекательные шоу. К тому же, в них отражена, как ни странно, вся настоящая жизнь, и через человеческие трагедии и истории мы видим всю «непричесанную суть нашей диковатой родины», ну или родственного пространства.

Самый важный совет: при просмотре скандального ток-шоу не ставь себя на сторону обвинителя. Не ставь себя на место жертвы. Ставь себя на место режиссера, и думай, к чему они сейчас подводят. Жди подвоха. Следи, чтобы не началось повышенное слюноотделение. Заметишь за собой такое — переключай на яйца черепах.

Совет 7: не манкируй канал «Ностальгия»

Советское и перестроечное телевидение подарило нам ряд передач, пересматривать которые — большое удовольствие и замечательная иллюстрация того, как развивалась и экспериментировала телевизионная журналистика в разные годы. В, например, гораздо более свободные для телевидения годы, поэтому манкировать великим (и трешовым) наследием молодежных студий 90-х, например, годов — большое упущение. «До 16 и старше», «50 на 50», «Музыкальный ринг»… Сейчас уже такого не делают. Держи руку на пульсе!

Совет 8: танцуй под телевизор

Танцующая женщина в быту — очень приятное и романтическое явление, независимо от того, взял вас Мигель в шоу «Танцы», или нет. Когда наши близкие танцуют, мы всегда радуемся (кроме редких случаев на свадьбе). Можно даже завести себе такое специальное красивое домашнее платьице, чтобы, когда из телевизора понесется трек из кинофильма «Девчата», вы могли бы быстро прибежать и кружиться красивым фонариком. Это всегда на пользу семье.

Совет 9: смотри на еду

Когда ты будешь есть перед телевизором (а редкий человек так не делает), не забывай смотреть в тарелку. Специалисты по питанию в один голос твердят: когда человек визуально не оценивает, сколько еды он помещает в себя, он склонен переедать! Поздоровайся с бутербродом, осознай его питательность, предупреди его: «Я за тобой слежу!»...

Хм, или не разговаривайте с едой, это как у вас дома принято.

Ну и, раз мы заговорили о рекомендациях по здоровью, то не лишним будет упомянуть, что телевизор может нанести глазам вред, если садиться слишком близко к экрану. По крайней мере, так предупреждали медики насчет прошлых моделей теле-ящиков, а насчет современных ничего официально не объявлялось.

При длительном просмотре может возникнуть усталость глаз и что-нибудь затечь в организме. Поэтому регулярно вращайте глазами, конечностями, меняйте положение и делайте зарядку, если в вашем доме работает телевизор.

Дышите глубже, смотрите прямо, держитесь гордо. И да не сядут батарейки в вашем пульте.

Элеонора Рузвельт