Как правильно стирать джинсы. 6 самых важных правил

Эксперты института Good Housekeeping из Великобритании поделились правильным способом стирки джинсов.

Всегда выворачивайте джинсы наизнанку

В этом случае на синей ткани не появятся застиранные белые полосы и выцветшие заломы. Нет, они, рано или поздно, все равно возникнут, если вы их носите, а не храните в шкафу. Но это произойдет значительно позже.

Всегда стирайте без добавления кондиционера

Сюрприз? А объяснение очень простое: чем сильнее вы смягчаете ткань джинсов, тем быстрее они изнашиваются.

Всегда стирайте на самом щадящем режиме

При минимальной температуре и на оборотах для деликатной ткани. Но джинсы ведь — не деликатная ткань, спросите вы? Если джинсы ваша рабочая одежда для укладки асфальта, то да. Но подавляющее большинство людей не ходит в джинсах на прииски копать золото, а носит их как модную одежду. Поэтому — деликатный режим.

Кстати, те самые первые джинсы, которые шил Леви Страус для золотоискателей, были из настолько грубого брезента, что вы бы никогда не признали в них именно джинсы.

Не кладите слишком много вещей в стиральную машину

Чем плотнее вы набьете барабан стиральной машинки, тем больше заломов будет на джинсах.

Не используйте режим автоматической сушки

Сушите джинсы только естественным образом после щадящего отжима. Это сохранит прочность ткани, и они не будут протираться у вас там, где они протираться не должны.

Не паникуйте

Линять – нормально для джинсов. Краситель индиго будет окрашивать воду для стирки на протяжении всей службы ваших штанов. Это нормально, правильно, хорошо и здорово. А вот белье, по этой же причине, с джинсами стирать — точно не стоит. Синий бюстгальтер под цвет джинсов, это не тот комплект, о котором вы мечтаете.