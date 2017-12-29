Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь?

Делимся проверенными вариантами. Любовный новогодний приворот, способ для привлечения денег и не только.

Новогодняя ночь — особое время! И даже те, кто скептически относятся к приметам и ритуалам, все равно верят в новогоднее чудо. Способов загадать желание на Новый год довольно много. Мы выбрали самые небанальные.

Способ нумизматический

Собери горсть монет золотого цвета (номинал и страна выпуска не важны – имеет значение только оттенок металла!) и положи их под каждую тарелку на праздничном столе. Если встречаешь Новый год в одежде, в которой есть карманы (например, в джинсах), то они ни в коем случае не должны быть пустыми. Перед боем курантов наполни карманы монетами. Теперь смело можешь пить шампанское и желать друг другу финансового благополучия – сбудется!

Способ модный

Еще один способ привлечения финансовой удачи! Согласно эзотерическим практикам для привлечения денег в новогоднюю ночь нужно сменить одежду хотя бы дважды. Но напомним, бережливая Собака – символ наступающего года – не любит расточительности, поэтому наряды не должны стоить баснословных денег. Например, в полночь ты можешь быть в красивом новом платье, а потом, если не собираешься спать, переоденься еще пару раз в повседневные наряды – главное соблюсти ритуал.

Способ любовный

Как правильно загадать желание любовного характера на Новый год? Имей в виду, новогодний приворот имеет особую силу! Возьми листок бумаги, на одной стороне напиши имя мужчины, который тебе нравится, а на другой — свое. Сверни его в трубочку, положи в банку. В новогоднюю ночь, после того как пробьют куранты, начни заливать в банку жидкий мед и при этом произноси «заклинание»: «Пусть мое имя будет сладким не только на языке, пусть вздыхает обо мне». Затем спрячь эту баночку в укромное место до Рождества. В сочельник тебе нужно съесть весь мед, а бумажку с именами положить обратно в пустую банку и спрятать. Совет да любовь!

Способ астрологический

Астрологи не устают повторять, что у разных знаков зодиака – свои помощники в загадывании желаний. Овен, Лев, Стрелец, ваш главный помощник — огонь. Загадывать желание вернее всего, глядя на пламя свечи. Рак, Скорпион, Рыбы, ваш помощник — вода. Загадать желание можно, глядя на воду. В новогоднюю ночь смастерите бумажный кораблик, загадайте заветное желание и пустите кораблик плыть — да хотя бы в ванной. Телец, Дева и Козерог, ваши помощники — это… деньги. Загадывайте желания (по одному на монетку) и носите с собой до тех пор, пока желание не будет исполнено. Близнецы, Весы и Водолей, ваши главные помощники — облака. Загадывать желания, глядя на облака причудливой формы — одно удовольствие!

Способ щедрый

Хочешь загадать желание, нацеленное на материальный достаток? Задобри судьбу: подготовь маленькие символические подарочки в красивой обертке в соответствии с последними двумя цифрами наступающего года! То есть, в наступающем 2018 году подарков должно быть именно 18. В свертки можно положить орешки, конфетки, мандарины. Под бой курантов мысленно произнеси желание, а после отправляйся на улицу и раздай подарки любым встречным с пожеланиями денежного изобилия в наступающем году.

Способ американский

Каждый год, 31 декабря, более миллиона людей собираются в Нью-Йорке в окрестностях Таймс-Сквер и ждут, когда с 23-метровой высоты шпиля одного из небоскребов спустится хрустальный шар. Он касается земли ровно в первую секунду нового года. А на головы собравшихся высыпается особое конфетти — Wishfetti! Желания, конечно, пишут заранее – от руки на клочке бумаги, которые портом смешиваются с миллионами посланий других людей. Если планов посетить Нью-Йорк у тебя пока нет, стать частью этой волшебной ночи шанс все равно есть! Напиши про свою мечту в Twitter или Instagram с хэштегом #confettiwish — и оно тоже попадет в этот водопад пожеланий.

Способ елочный

Итак, мы выяснили самые интересные способы правильно загадывать желание в Новый год. Но что делать, если в праздничной суете ты не успела ничего загадать? Не отчаивайся! У тебя остался прекрасный шанс на волшебство в тот день, когда придет время снимать с елки украшения. Не спеши убирать в коробку последнюю елочную игрушку. Медленно снимая ее, загадай самое заветное желание! Удивительно, но именно этот способ работает практически на все сто! Проверено!