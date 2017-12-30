Как праздновали Рождество в Средневековье

Вот некоторые из самых колоритных способов празднования Рождества в Средние века, пишет mixstuff.ru.
Пение рождественских гимнов
Вассайлинг – традиция ходить из дома в дом с пением – уходит корнями еще в языческие времена. wassail (вассайл) с англосаксонского переводится «быть в добром здравии». Позже это слово стало ассоциироваться с горячим яблочным сидром, который пили во время рождественских праздников. Чашу с этим напитком носили от дома к дому те, кто славил пением Христа, предлагая выпить и послушать песню в обмен на подарки. Традиция петь гимны на Рождество сохранилась до наших дней, а вот выпивку современные христославы обычно оставляют дома.
Жертвенный кабанчик
Если вы хотели произвести впечатление на своих гостей во время рождественских праздников, то голова дикого кабана с яблоком во рту, которую вносили в пиршественную залу на серебряном блюде, как нельзя лучше подходила для этого. Конечно, не каждая семья могла позволить себе на Рождество такое блюдо. Для менее обеспеченных пирог в форме свиньи был популярной альтернативой.
Бобовый король
Еще во времена празднования языческого солнцестояния существовала традиция готовить пирог, внутри которого запекали один-единственный боб. Тот, кто находил боб в своем кусочке, становился «королем» на целый год. После года правления временного короля приносили в жертву, его кровью окропляли землю, чтобы урожай был хорошим. Когда средневековые христиане переняли эту традицию на Рождество, они внесли некоторые коррективы. Того, кто нашел боб в пироге, не приносили в жертву, он становился «королем» всего лишь на день, и в этот день все подчинялись его «приказам».
julebukking
julebukking – это средневековая скандинавская традиция. На Рождество скандинавы надевали маски и костюмы и ходили от дома к дому, выпрашивая угощения. Похоже на празднование Хэллоуина, скажете вы? Да, но гости не были милыми детками: обычно это были пьяные взрослые. Жуть! Сейчас эта традиция не так популярна, как раньше, но ее все еще соблюдают некоторые норвежцы и американцы скандинавского происхождения.
Пьесы на библейские сюжеты
Постановка пьес была популярной формой развлечений для средневековых зрителей на рождественские праздники. Актеры, обычно священнослужители, разыгрывали сцены из Библии, и необязательно это была история рождения Христа. Пьесы, в которых рассказывалось о конце света, убийстве Иродом невинных младенцев тоже ставили на сцене, хотя у некоторых при виде священника в образе Ирода или Люцифера глаза лезли на лоб.
Подарки богачам
В средние века короли и королевы по всей Европе, вдохновленные библейской историей о трех волхвах, принесших подарки младенцу Иисусу, требовали дани от своих подданных на Рождество. Вслед за ними и лэндлорды начали требовать подарки от своих крестьян, которым на праздник ничего не полагалось, несмотря на то, что они были беднейшими людьми в королевстве. Согласно легенде, чешский князь 10-го века Вацлав I был одним из первых правителей, кто изменил ситуацию и стал раздавать еду, одежду и дрова беднякам на Рождество.
Король беспорядка
Традиционно это был человек, способный устраивать веселые пиршества, развлекать и хорошо шутить. Король Беспорядка и его веселые «придворные» шли по улицам в масках, играя на музыкальных инструментах. Процессия направлялась к церкви, где весельчаки могли прервать службу, заглушая ее своими песнями и танцами. Все должны были повиноваться Королю Беспорядка. К счастью для гуляк, в основном он повелевал больше пить и веселиться.
Азартные игры
В средние века азартные игры были неотъемлемой частью веселых пирушек во время рождественских праздников. Играли как взрослые, так и дети, играли даже те, кто не позволял себе такую вольность в другие дни своей жизни. Игра в кости была одной из самых популярных, игроки бросали их на любую поверхность, которую могли найти, включая церковные алтари.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.