Дорогие жители Латвии – жители всех ближних и отдалённых её районов, городов и сёл!
Дорогие соотечественники, живущие за рубежом!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
2018 год будет особенным. Нашему собственному свободному государству исполнится сто лет. Свобода означает возможности и возлагает на нас ответственность. И наши свершения ещё долгие годы будут отзываться в будущем.
Поэтому я призываю никому не оставаться в стороне.
Я призываю всех и каждого использовать свои возможности, какие только могут представиться — помогать своей семье и согражданам, устранять несправедливость или наводить порядок там, где его не было. Благоустраивать и защищать свое государство.
Если никто не останется безучастным, мы сможем вершить великие дела. А объединив свои усилия, мы достигнем еще большего.
Будем все вместе участвовать в принятии решений на всех уровнях. В свободной стране каждый человек имеет право выражать свое мнение и отстаивать важные для себя принципы. С радостью воспользуемся этим правом, потому что именно это и есть свобода.
Я призываю воспользоваться возможностью через десять месяцев избрать своих представителей в Саэйму, при этом оценивать их с сегодняшнего дня и в течение всего года.
Следите за событиями, давайте оценку словам и поступкам.
Используйте право требовать от своих представителей, чтобы они несли ответственность за свои действия и объясняли каждое своё решение! Не отдавайте свой голос за пустые обещания!
При вступлении в Европейский союз мы сказали «да» общим европейским ценностям, большей свободе и множеству возможностей, которые эта свобода предоставляет. По мере того, как меняется мир, давайте ускорим шаг, чтобы быть впереди, и давайте сделаем все для того, чтобы звезда Латвии ярко горела на флаге Европы.
Это будет по-настоящему праздничный год. В каждом городе и в каждом округе мы совместными усилиями подготовили множество подарков к знаменательному юбилею Латвии. Этих подарков так много, что до конца уходящего года я даже не смогу их всех перечислить.
Но теперь, в преддверии наступающего столетнего юбилея Латвии, я еще раз поздравляю вас и от всего сердца призываю не оставаться в стороне.
Наблюдайте, принимайте во всём участие и создавайте Латвию! Проживем и отпразднуем этот год так, чтобы каждый из нас мог с еще большей гордостью и уверенностью сказать: «Латвия — это я».
Счастливого Нового года!
Ложь от начала до конца« ответить
Žaunas, закрои,« ответить
слава латвии ! процветания в новом году .рашкастанцы идите в зад к своему окурку царьку« ответить
А меня "впечатлило" поздравление а вернее отчет о финансовой деятельности премьера.Особенно увлекательна за 5 минут до Нового Года налоговая реформа и валовый доход .Сошло бы за сказку на ночь а кто разбирается понял-богатые будут жить еще богаче а бедные еще беднее.« ответить
Svēti un viedi vārdi..« ответить
Это самая обыкновенная сказка: - "Янис обманул барона и зажил счастливо!« ответить
Это больше похоже на незамысловатую картонную дурилку для народа.
оСОБО УМИЛИЛО Дорогие соотечественники, живущие за рубежом!« ответить