Как президент поздравил страну с Новым годом (видео)(7)

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Владимир Бучельников
14:00 01.01.2018
Политика / Политики

Президент Латвии Раймонд Вейонис в последние минуты уходящего 2017 года обратился к народу Латвии с поздравительным посланием в честь наступления Нового 2018 года.

Дорогие жители Латвии – жители всех ближних и отдалённых её районов, городов и сёл!

 

Дорогие соотечественники, живущие за рубежом!

 

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!

 

2018 год будет особенным. Нашему собственному свободному государству исполнится сто лет. Свобода означает возможности и возлагает на нас ответственность. И наши свершения ещё долгие годы будут отзываться в будущем.

 

Поэтому я призываю никому не оставаться в стороне.

 

Я призываю всех и каждого использовать свои возможности, какие только могут представиться — помогать своей семье и согражданам, устранять несправедливость или наводить порядок там, где его не было. Благоустраивать и защищать свое государство.

 

Если никто не останется безучастным, мы сможем вершить великие дела. А объединив свои усилия, мы достигнем еще большего.

 

Будем все вместе участвовать в принятии решений на всех уровнях. В свободной стране каждый человек имеет право выражать свое мнение и отстаивать важные для себя принципы. С радостью воспользуемся этим правом, потому что именно это и есть свобода.

 

Я призываю воспользоваться возможностью через десять месяцев избрать своих представителей в Саэйму, при этом оценивать их с сегодняшнего дня и в течение всего года.

 

Следите за событиями, давайте оценку словам и поступкам.

 

Используйте право требовать от своих представителей, чтобы они несли ответственность за свои действия и объясняли каждое своё решение! Не отдавайте свой голос за пустые обещания!

 

При вступлении в Европейский союз мы сказали «да» общим европейским ценностям, большей свободе и множеству возможностей, которые эта свобода предоставляет. По мере того, как меняется мир, давайте ускорим шаг, чтобы быть впереди, и давайте сделаем все для того, чтобы звезда Латвии ярко горела на флаге Европы.

 

Это будет по-настоящему праздничный год. В каждом городе и в каждом округе мы совместными усилиями подготовили множество подарков к знаменательному юбилею Латвии. Этих подарков так много, что до конца уходящего года я даже не смогу их всех перечислить.

 

Но теперь, в преддверии наступающего столетнего юбилея Латвии, я еще раз поздравляю вас и от всего сердца призываю не оставаться в стороне.

 

Наблюдайте, принимайте во всём участие и создавайте Латвию! Проживем и отпразднуем этот год так, чтобы каждый из нас мог с еще большей гордостью и уверенностью сказать: «Латвия — это я».

 

Счастливого Нового года!

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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68 14:33 01:01:2018

Ложь от начала до конца

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68,, у 14:41 01:01:2018

Žaunas, закрои,

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ин-на 14:40 01:01:2018

слава латвии ! процветания в новом году .рашкастанцы идите в зад к своему окурку царьку

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Щукарь 14:52 01:01:2018

А меня "впечатлило" поздравление а вернее отчет о финансовой деятельности премьера.Особенно увлекательна за 5 минут до Нового Года налоговая реформа и валовый доход .Сошло бы за сказку на ночь а кто разбирается понял-богатые будут жить еще богаче а бедные еще беднее.

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Latviešu patriots 15:16 01:01:2018

Svēti un viedi vārdi..

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Всё правильно 15:17 01:01:2018

Это самая обыкновенная сказка: - "Янис обманул барона и зажил счастливо!
Это больше похоже на незамысловатую картонную дурилку для народа.

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NELOJALS 15:29 01:01:2018

оСОБО УМИЛИЛО Дорогие соотечественники, живущие за рубежом!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)

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