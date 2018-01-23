Как психика помогает пережить неприятные события

Наша психика состоит из сознания и бессознательной части. Когда происходят сложные, травмирующие ситуации, мозг вытесняет их, не пропускает в сознание.

Бессознательное лениво и любит предсказуемость, реагируя на происходящее с помощью заготовленных шаблонов и защитных механизмов. Разберемся, когда эти механизмы полезны, а в каких случаях лучше включить мозг и реагировать осознанно.

Британский психолог и психоаналитик Анна Фрейд выделяла десять механизмов, с помощью которых психика защищается от проблемных ситуаций. Разберем некоторые.

1. Вытеснение

«Я совсем не помню общения с отцом, — вспоминает Максим, 21 год. — По рассказам мамы знаю, что он часто выпивал, а когда мне исполнилось шесть, ушел из семьи. Пытался ли я найти отца и наладить отношения? Мне хорошо и без него».

Так работает вытеснение — устранение из сознания неприятных переживаний, называемое также «мотивированным забыванием». Несмотря на уверенность человека в том, что он не помнит событий из детства, память о них продолжает жить в бессознательном и прорываться наружу. Например, Максим может заводить дружбу с более взрослыми мужчинами, компенсируя недостаток общения с отцом.

2. Проекция

«На меня постоянно смотрят прохожие! — жалуется Ирина, 28 лет. — Я не могу спокойно пройти по улице, каждые пять минут достаю зеркало: может, потекла тушь, растеклась помада. Не зря же меня все разглядывают».

Она приписывает прохожим свои переживания. Это проекция, ее интересует внешний вид, и она сама постоянно разглядывает прохожих. Бороться с желаниями сложно, поэтому они проецируются на других. Проекция направлена на того, чья ситуация схожа с нашей. Ирина постоянно разглядывает симпатичных женщин, ищет в них недостатки, чтобы повысить самооценку.

3. Отрицание

Анастасия, 32 года, говорит, что супруг постоянно задерживается на работе, часто приходит домой под утро, объясняя это сильной загруженностью. «Конечно, я ему верю! Сейчас у него много заказов, ему нужно налаживать деловые контакты». Срабатывает механизм отрицания неприятных событий и фактов. Часто один из супругов закрывает глаза на измены. Этот механизм позволяет игнорировать очевидное, защищая психику от травм.

4. Рационализация

«Учительница просто придирается, — объясняет родителям Леша, 13 лет, двойки за поведение в дневнике. — В классе все разговаривают больше, чем я, а все шишки падают на меня!»

Психика защищается рационализацией — поиском приемлемых объяснений для неприемлемых действий. Это помогает избавиться от переживаний. Признаться себе и родителям в том, что в плохих оценках виноват ты сам, слишком болезненно для самолюбия, поэтому школьник объясняет двойки предвзятостью учителя и плохим поведением одноклассников.

5. Регрессия

Ольга, 35 лет, рассказывает, что после ссоры с мужем уходит в свою комнату, закрывает дверь и плачет: «Муж сначала стоит за дверью и просит открыть, я его игнорирую. Потом он уходит, через час я с надутыми губами выхожу и говорю, что обиделась и больше с ним не разговариваю». Женщина прибегает к регрессии, возвращению к примитивным способам реагирования на проблему, например тем, что были в детстве. Это не решает проблему, но переживать происходящее становится комфортнее.

6. Сублимация

«Когда я в третий раз развелся, то сказал себе: стоп, хватит быть тряпкой, — вспоминает Сергей, 45 лет. — Записался на бокс, которым мечтал заниматься с детства, начал реанимировать бизнес».

Так действует сублимация, самый полезный защитный механизм. В попытке забыть о травмирующем событии мы переключается на деятельность, приемлемую для нас и окружающих: начинаем заниматься творчеством, спортом, благотворительностью.

Защитные механизмы могут как помогать справляться со сложными ситуациями, сохраняя психическое здоровье и целостность, так и наносить вред, препятствуя росту и развитию. Бывает, что мы способны решить проблему, но защитный механизм включается по привычке. Важно научиться отслеживать такие моменты и стараться действовать осознанно.