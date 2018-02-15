Как работают натуральные компоненты в шампунях

Авокадо
Не зря авокадо полюбили все приверженцы здорового образа жизни: в его масле содержатся 12 витаминов и полиненасыщенные жирные кислоты, которые выводят токсины и нормализуют обмен веществ. Что касается волос, то тут масло авокадо оказывает услугу по максимальному увлажнению, что помогает легче расчесывать локоны и придает им блеск. Эти же свойства положительно влияют на рост волос.
Гранат
Это растение, богатое на клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы, предотвращает появление перхоти, а также нормализует работу сальных желез и помогает волосам дольше оставаться чистыми. Так что это определенно выбор тех, кому приходится мыть голову каждый день. Те же свойства, кстати, замечены в грейпфруте.
Женьшень
В женьшене содержится фолиевая кислота, минеральные вещества и витамины группы В, Е, С. У всех этих веществ серьезная функция — лечить выпадение волос. Так что неудивительно, что этот ингредиент чаще всего попадается в мужских шампунях — их эта проблема, увы, касается частенько.
Хлопок
За счет мягкости и одновременно плотности хлопок обладает очищающими свойствами, так что его добавляют в мицеллярные шампуни и средства для демакияжа. Дополнительный бонус — его гипоаллергенность и способность сочетаться со всеми маслами.
Лаванда
Притом что этот компонент прежде всего известен своим стойким ароматом, это также сильный антисептик. Так что лаванду прописывают для лечения угревой сыпи, а в случае с волосами растение успешно борется с перхотью и глубоко очищает кожу головы.
Миндаль
Миндальное масло (отличается высоким содержанием витаминов А, Е и F) питает и восстанавливает структуру волоса. Оно же контролирует работу сальных желез. Так что шампуни с миндалем особенно подойдут обладателям комбинированного типа волос (это когда жирные корни и сухие кончики).
Кофеин
Кофеин часто попадает в мужские средства для волос: он активизирует рост волос и защищает их от выпадения. Он же тонизирует и освежает кожу.
Подсолнечник
Подсолнечник — антиоксидант и кладезь витамина Е, увлажняет и восстанавливает структуру волос. Так что больше всего подходит для ухода за пересушенными и обезвоженными волосами. Такое часто случается после окрашивания.
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