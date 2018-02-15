Как работают натуральные компоненты в шампунях

Бренды любят добавлять в свои средства натуральные ингредиенты. Но в чем их функция (помимо вкусного аромата)?

Авокадо

Не зря авокадо полюбили все приверженцы здорового образа жизни: в его масле содержатся 12 витаминов и полиненасыщенные жирные кислоты, которые выводят токсины и нормализуют обмен веществ. Что касается волос, то тут масло авокадо оказывает услугу по максимальному увлажнению, что помогает легче расчесывать локоны и придает им блеск. Эти же свойства положительно влияют на рост волос.

Гранат

Это растение, богатое на клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы, предотвращает появление перхоти, а также нормализует работу сальных желез и помогает волосам дольше оставаться чистыми. Так что это определенно выбор тех, кому приходится мыть голову каждый день. Те же свойства, кстати, замечены в грейпфруте.

Женьшень

В женьшене содержится фолиевая кислота, минеральные вещества и витамины группы В, Е, С. У всех этих веществ серьезная функция — лечить выпадение волос. Так что неудивительно, что этот ингредиент чаще всего попадается в мужских шампунях — их эта проблема, увы, касается частенько.

Хлопок

За счет мягкости и одновременно плотности хлопок обладает очищающими свойствами, так что его добавляют в мицеллярные шампуни и средства для демакияжа. Дополнительный бонус — его гипоаллергенность и способность сочетаться со всеми маслами.

Лаванда

Притом что этот компонент прежде всего известен своим стойким ароматом, это также сильный антисептик. Так что лаванду прописывают для лечения угревой сыпи, а в случае с волосами растение успешно борется с перхотью и глубоко очищает кожу головы.

Миндаль

Миндальное масло (отличается высоким содержанием витаминов А, Е и F) питает и восстанавливает структуру волоса. Оно же контролирует работу сальных желез. Так что шампуни с миндалем особенно подойдут обладателям комбинированного типа волос (это когда жирные корни и сухие кончики).

Кофеин

Кофеин часто попадает в мужские средства для волос: он активизирует рост волос и защищает их от выпадения. Он же тонизирует и освежает кожу.

Подсолнечник

Подсолнечник — антиоксидант и кладезь витамина Е, увлажняет и восстанавливает структуру волос. Так что больше всего подходит для ухода за пересушенными и обезвоженными волосами. Такое часто случается после окрашивания.