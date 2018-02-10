Как разделили наследство Задорнова и что будет с Русской библиотекой в Риге?(1)

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Тимур Пушкарев
15:53 09.02.2018
Lifenews / Люди

Прошло несколько месяцев со дня смерти Михаила Задорнова. Журналисты выяснили, как близкие распределили наследство известного сатирика.

Старшая сестра писателя-сатирика Михаила Задорнова Людмила рассказала, что главную его волю на сегодня выполнить удалось. Задорнов мечтал, чтобы продолжала работать созданная им библиотека (объявленная общедоступной и бесплатной) для русскоговорящего населения в Латвии. Желание артиста сбылось.

 

Что касается завещания, то Задорнов составил его заранее. Говорят, сатирику удалось распределить наследство таким образом, чтобы никого из близких не обидеть. А их у него осталось четыре человека. Помимо супруги Елены, дочери и сестры, у Михаила осталась первая жена Велта. По некоторой информации, ей артист отписал дом в Латвии.

 

Несмотря на развод, Задорнов сумел сохранить настолько теплые отношения с экс-супругой, что даже когда артист болел, она находилась возле его кровати. После разрыва с Велтой Михаил встретил Елену Бомбину, ставшую впоследствии его второй женой и подарившей дочь Лену. Наследнице он подарил квартиру в Юрмале, компетентно сообщает «Мир новостей». Говорят, там же в Латвии Задорнов оставил дом старшей сестре.

 

Издание отмечает, что вдове артиста досталась квартира в Москве. В 1993 году Задорнов получил квартиру в «номенклатурном доме» по адресу: улица Осенняя, 4/2, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Двухкомнатная квартира здесь стоит 20 миллионов рублей.

 

Помимо недвижимости, от сатирика остались авторский права на его книги и пьесы. Их Михаил Задорнов планировал разделить на четыре части – каждой из своих любимых женщин. Однако, возможно, три из них откажутся в пользу дочери артиста.

ДНИ.РУ / Фото YouTube
Комментарии (1)
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Profile_default
Пых 02:35 10:02:2018

Про библиотеку ни черта не понять. Где она и как?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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