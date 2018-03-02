«Хозяйство» «ABLV Bank», связанное с недвижимостью, было довольно крупным, и известие о ликвидации банка обрушилось как снег на голову, но постепенно первый шок проходит, говорит Айгар Шмитс, председатель правления ООО «Arco Real Estate».

У специалистов разное мнение о том, как закрытие банка повлияет на рынок недвижимости, но о кризисе никто не упоминает. Правда, отмечается, что для инвесторов с Востока латвийский рынок может потерять свою привлекательность, а инвесторы с Запада на него и не рвались. Что касается начатых банком проектов развития территории, то специалисты склонны думать, что их будущее не безнадежно, проекты будут реализованы тем или иным способом.

По мнению Карлиса Цербулиса, старшего вице-президента «NCH Capital Inc», основной вопрос в том, создает ли ликвидация «ABLV» риски для народного хозяйства. «Я читал прогноз, что ВВП может уменьшиться на 0,8%, и это существенно, но не критично, как и в случае с «Liepаjas metalurgs». Если в латвийской и мировой экономике продолжится рост, то это влияние может быть незаметно в общей картине. Могут ли эти события повлиять на демографическую ситуацию? Возможно, в отдаленной перспективе в Латвии станет на пару сотен людей меньше. Наши люди хорошо образованы, знают языки и востребованы за границей», — говорит он.

Остальные участники рынка недвижимости получают от ситуации два преимущества. Во-первых, цены на строительство росли очень быстро, темп не соответствовал возможностям строителей заработать. Теперь этот темп ослабнет. Лучше медленнее, но надежнее. Другим девелоперам не надо волноваться о том, что на рынок вольется огромный «блок» недвижимости. Остальные участники рынка могут теперь в более спокойной обстановке реализовать свои проекты, считает эксперт.