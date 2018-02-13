Как рекрутеры и коллеги «читают» нашу одежду

Одежда, прическа, макияж, аксессуары — код, который рекрутеры расшифровывают мгновенно. Едва завидев кандидата, они знают, впишется он в корпоративную среду или нет.

Наше восприятие других субъективно, но есть сигналы, которые мы воспринимаем если не одинаково, то очень похоже. Одежда, прическа, макияж, аксессуары и то, как мы это преподносим, говорит о нас больше, чем кажется. По внешности рекрутер понимает многое о характере.

* Контрастное сочетание цветов создает образ доминантного, властного человека.

* Пастельная гамма вызывает чувство гармонии и умиротворения.

* Мятные, коралловые, бирюзовые тона одежды и макияжа помогают расположить к себе собеседника.

* Темная одежда рождает у наблюдателя ощущение основательности и надежности.

...И о том, к чему мы стремимся

* Трудно увидеть в женщине с кудрями, одетой в платье с оборками и цветами, преуспевающего топ-менеджера.

* Логотипы дорогих брендов, броские часы и запонки, вычурные ботинки и старательно выложенные на стол телефон и планшет последней модели говорят о том, что смысл жизни нового кандидата — производить впечатление. Люди с демонстративным характером не лучшие управленцы, особенно на производстве.

* Чрезмерная аккуратность во внешности — не только проявление страсти все упорядочивать, но и сигнал о том, что кандидат может быть подвержен вспышкам агрессии.

Свой или чужой

Наш облик сигнализирует окружающим, кто мы и как живем. Первая задача дресс-кода, гласно или негласно существующего в любой компании, — создать образ компании. Крупные компании, особенно финансовые, вводят жесткий дресс-код, опирающийся на классический стиль. Это знак для внешнего мира: «мы соблюдаем единые стандарты работы», «мы ценим организованность», «регламенты и четкость исполнения для нас важнее, чем свобода творчества».

Самые жесткие ограничения в дресс-коде у тех сотрудников, которые работают с клиентами. Регламентировано все, включая цвет чулок, размер и количество украшений, цвет лака для ногтей.

Дресс-код для топ-менеджеров гораздо мягче и не предполагает ношение галстуков и шейных платков корпоративных цветов. Это тоже своего рода сигнал: «я придерживаюсь корпоративных ценностей, но имею больше прав и свободы действий, чем фронт-офис». В некоторых крупных IT-компаниях существует запрет на ношение классической одежды. Это демонстрация того, что компания ценит свободу творчества, открытость и доступность.

Попал или промазал

Вторая задача дресс-кода — приводить сотрудников к единой модели поведения. Принятый в компании дресс-код демонстрирует сотрудникам, чего от них ждут.

Если ваши ценности — свобода, творчество, инновации, вам не к нам, у нас синие брюки и юбки, белые рубашки и зеленые галстуки. Если работник любит, чтобы все было разложено по полочкам, ему не подойдет офис, где по коридорам бегают татуированные юноши в оранжевых ботинках.

Если сотрудник не попадает в визуальный код компании и не хочет менять стиль, он окажется в изоляции

Пример: однажды в компанию «мы хаос, свобода и приятельство» для наведения порядка взяли очень организованного и системного топ-менеджера, который в первый же день появился на работе в полосатом костюме-тройке и запонках. Джинсовый офис загрустил. Через пару недель директор подкорректировал брови, линию волос на лбу и освежил маникюр. Отдельные дамы смущенно попрятали руки под стол.

Помаявшись пару месяцев, новичок начал спрашивать управленческую команду, почему его не принимают, получил деликатную рекомендацию поменять костюмы-тройки хотя бы на casual. К этому совету менеджер не прислушался и категорически отказался менять стиль. Он хотел быть образцом внешнего вида и отношения к работе. Через полгода он ушел из компании.