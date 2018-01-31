Как реновировать дом

Об этом можно узнать на консультациях, которые проводят сотрудники «Ригас наму парвалдниекс» в центрах обслуживания клиентов. Консультации будут проводиться до 9 апреля. Информацию об этих консультациях в январе вместе со счетами получили все клиенты предприятия. И многие уже взялись за дело…

Более ста домов проходят сейчас находятся на разных стадиях процесса реновации. Для сравнения: со времени создания «РНП» было реновировано всего пять жилых домов.

В ближайшие дни в Altum будут направлены на согласования документы о реновации еще в восьми домах. Вот-вот будут приняты решения о восстановлении еще четырех жилых домов. Разработкой документации занимаются представители еще 22 домов, и представители 50 домой ведут консультации с управляющей компанией. Девять заявок «Ригас наму парвалдниекс» намерена подать на конкурс по софинансированию памятников архитектуры.

Уже в марте будет объявлен конкурс на закупку услуг и сразу после этого начнется реновация.

— Ситуация такова, что реновацией своих домов придется заниматься владельцам квартир большинства рижских домов, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Так что намного выгоднее взяться за это сейчас, когда еще есть возможность получить европейское софинансирование.

Со своей стороны, Рижская дума приступила к выполнений обещаний, которые давали партии «Согласие» и «Честь служить Риге». На днях

комитет по финансовым и административным делам Рижской думы принял решение о создании комиссии, которая будет рассматривать заявки от владельцев многоквартирных жилых домов на получение финансирования Рижского самоуправления на повышение энергоэффективности жилых домов и их реновации.

Дума утвердила правила, устанавливающие порядок софинансирования Рижским самоуправлением мер по повышению энергоэффективности жилых домов и их реновации, а также объем софинансирования и условия его предоставления.

У «Ригас наму парвалдниекс» есть предложение по снижению стоимости реновации. В сотрудничестве с министерством экономики разрабатываются наиболее выгодные решения по восстановлению типовых зданий, продления срока эксплуатации домов, улучшения окружающей среды.

Софинансирование будет выделяться в рамках выделенных на эти цели средств. Деньги будут выделяться на основе конкурса.