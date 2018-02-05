Как Рига помогает многодетным семьям

В столице Латвии предусмотрен целый ряд льгот для многодетных семей. В Рижской думе хорошо понимают, какой это большой труд – воспитать даже одного ребенка, а уж тем более, если их в семье трое и больше. Не говоря уже о расходах…

В городе Риге дети, которые растут в многодетных семьях, могут бесплатно посещать кружки по интересам в муниципальных спортивных, художественных и музыкальных школах.

С 2017 года воспитанники детских садов из многодетных семей питаются бесплатно. Рижское самоуправление оплачивает питание (завтрак, обед, полдник) всем учащимся, которые осваивают лицензированную программу дошкольного образования в муниципальных или частных учебных заведениях на территории Риги.

Многодетной семья признается, если на ее попечении находятся не менее троих детей, в том числе, сводные братья и сестры, приемные дети (включая совершеннолетних, если они получают среднее образование). Чтобы получить право на льготы от Рижского самоуправления, хотя бы один из родителей и все дети должны быть задекларированы по одному адресу на территории Риги.

Многодетным семьям полагаются льготы по налогу на недвижимость. Скидку получает один из родителей, который сам (или вместе с супругом) растит детей в возрасте до 19 лет (в том числе и тех, кто находится под опекой или приемных). Ребенком, с точки зрения налогообложения, признается и молодой человек до 24 лет, если он продолжает общее, профессиональное, высшее или специальное образование на дневном отделении (очное отделение полного времени). Для многодетной семьи скидка на налог составляет 90 процентов.

Условие для получения льготы: на 1 января года таксации один из родителей вместе со всеми детьми (за исключением детей, растущих в приемных семьях) должен быть задекларирован на том объекте недвижимости, к которому будет применяться льгота.

Более подробная информация по бесплатному телефону 80000850.

Рижская дума установила льготы на проезд в общественном транспорте для многодетных родителей. Бесплатный проездной полагается задекларированным и проживающим на административной территории Риги обоим родителям, у которых шесть и более детей в возрасте до 18 лет, или есть дети от 18 до 24 лет, если они учатся на очных отделениях средних, профессиональных, ремесленных школ или вузов.

Скидка на проезд в общественном транспорте в размере 60% от стоимости проездного билета на месяц полагается одному из задекларированных и проживающих в Риге многодетных родителей, воспитывающих от трех до пяти детей в возрасте до 18 лет.

Целый ряд льгот предусмотрен и государством – в частности, скидки на электричество, право досрочного ухода на пенсию и пр.

Вся информация на www.riga.lv