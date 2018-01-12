Попадание целого ряда крупных российских частных и государственных корпораций и банков в американские санкционные списки вызвало ответное стремление руководства этих структур каким-то образом адаптироваться к новым условиям и даже по возможности обезопасить свой бизнес от нового санкционного витка.

Пионером и одним из ключевых интересантов этого процесса является Сбербанк России.

Банк устами его руководителя Германа Грефа неоднократно заявлял о том, что не будет, к примеру, открывать свои отделения в Крыму и Севастополе, чтобы не подпасть под санкционные ограничения в США и ЕС. Банк также продолжил работать и на Украине, причём даже в разгар обострения российско-украинских отношений, продолжая докапитализировать свою украинскую «дочку».

Как следует из данных внутренней переписки руководства профильных подразделений Госдепартамента США, в начале 2017 года Герман Греф даже направил в Вашингтон своего личного представителя, который настоятельно добивался встречи с рядом заместителей помощника госсекретаря по делам Евразии для обсуждения ряда крайне деликатных вопросов, касающихся бизнеса Сбербанка в США.

Следует отметить, что Госдепартамент США, как и любое другое правительственное учреждение Соединённых Штатов, согласно закону о свободе информации, по запросу американских граждан и организаций обязан публиковать свои внутренние документы, включая нормативные документы и, что самое важное, переписку сотрудников, если всё вышеперечисленное не будет предварительно признано подлежащим сохранению под грифом «конфиденциально» или «секретно».

Из переписки сотрудников Офиса по делам Евразии с заместителем помощника госсекретаря по делам Евразии выясняется, что в начале 2017 года, а конкретно — в январе-феврале, лоббисты, работающие в интересах американского инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB, запросили встречу с руководством Госдепартамента по вопросам санкционной политики. Первое письмо в адрес Госдепа от имени Сбербанка отправлено 26 января 2017 года и подписано Эдиссоном Смитом. Смит является лоббистом Sberbank CIB, что подтверждается и данными с американского портала OpenSecrets, отслеживающего лоббистскую активность в Вашингтоне.

В своём письме на имя сотрудницы Госдепартамента США Жаклин Лоуренс (Lawrence, Jacqueline A.) Эдиссон просит организовать встречу представителей Сбербанка с заместителем помощника госсекретаря Хойтом Брайаном Йи, ответственным за Бюро по делам Европы и Евразии.

Помимо общих пассажей, касающихся разъяснений того, насколько старым и уважаемым во всём мире финансовым учреждением является Сбербанк, в письме отмечается, что топ-менеджмент Сбербанка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, что «Сбербанк является примером транспарентности и ответственности в российской банковской сфере». Также речь в рамках запрашиваемой Сбербанком встречи должна была пойти и о сотнях миллионов долларов возможных потерь в случае применения к банку санкционных ограничений.

Примечательно, что в дальнейшем обсуждении Эддисон разъясняет, что «цель встречи — обсуждение бизнес-практики Сбербанка и способов, с помощью которых Сбербанк может служить примером для должностных лиц США, ищущих открытость и ответственность в российском банковском секторе». Таким образом, представители Сбербанка прямо заявляют о своей готовности и даже о желании обсуждать с сотрудниками Госдепартамента свои бизнес-практики и некие особенности российской банковской сферы. Чтобы не быть голословными, приведём и тут скриншот этого письма.

Однако затем идут ещё более интересные подробности — сотрудники заместителя помощника госсекретаря по делам Евразии Кэтрин Ковалич (которой и перенаправляется этот кейс) пишут ей, что личным представителем Германа Грефа на встрече будет Елена Теплицкая (Helen Teplitskaia), которая является советником председателя правления Сбербанка. Следует отметить, что американский лоббист Сбербанка, организующий встречу, в переписке с представителями аппарата заместителя помощника госсекретаря Ковалич прямо говорит, что советница Грефа Теплицкая имеет американское гражданство, однако работает в Москве. Кстати, новости о деятельности госпожи Теплицкой можно найти и на самом сайте Сбербанка — так, в сентябре 2017 года она, в частности, даже открывала одну из секций форума ОНФ в Санкт-Петербурге по теме развития малого и среднего предпринимательства.

В итоге сотрудники аппарата Ковалич пишут ей, что встречу надо провести, но не на её уровне, а на уровне руководства одного из подразделений Бюро по делам Европы и Евразии, так как статус Теплицкой как переговорщика и личного представителя Грефа не соответствует уровню переговоров. Кроме того, сообщается, что ранее с Ковалич встречался глава ВТБ Андрей Костин. Следует отметить, что в отечественных средствах массовой информации имелись публикации о встрече Костина с координатором санкционной политики Госдепа Дэниелом Фридом в 2016 году — однако о встрече с помощником заместителя госсекретаря в СМИ сообщения отсутствуют.

Ранее Сбербанк действовал посредством найма лоббистских фирм, которые в основном работали с сенаторами и конгрессменами. Так, в 2016 году всё та же американская «дочка» Сбербанка Sberbank CIB наняла фирмы Podesta Group и Madison Group, перечислив им в итоге порядка полумиллиона долларов. А уже в начале 2017 года Сбербанк нашёл в Вашингтоне ещё одну фирму для ведения своих лоббистских дел — и это именно та самая SGR LLC, в которой и работает Эдиссон Смит, который и вёл переписку с Госдепартаментом об организации встречи эмиссара Грефа с Кэтрин Ковалич.

Все эти закулисные манёвры руководства крупнейшего государственного банка России происходили при этом на фоне постоянных заявлений о неготовности открывать отделения Сбербанка в Крыму. Стоит ли удивляться такому развитию событий, если прямой целью контактов представителей Сбербанка и Госдепа США являлись вопросы представления последним бизнес-практик банка и обсуждения того, как американские должностные лица могут рассматривать Сбербанк в качестве примера в своём исследовании российской банковской сферы на предмет «открытости и ответственности».