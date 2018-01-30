Как сделать ресницы длинными? Самые эффективные способы

Если природа обделила тебя густыми, красивыми ресницами, не переживай! Есть еще способы их преобразить: дома или в кабинете косметолога.

Ресницы, без сомнения, придают взгляду выразительность. Но от природы у них более серьезная миссия — защищать глаза от пыли и других мелких частиц, способных нанести травму. Длина, изгиб, форма волосков заложены генетически. Цвет ресниц или идентичен волосам на голове, или на полтона темнее. В среднем ресницы обновляются за 3 месяца. Но есть средства, позволяющие удлинить стадию роста и сократить стадию покоя.

Правила питания

Считается, что такими свойствами обладают касторовое, персиковое, облепиховое и миндальное масла. Их нужно наносить ватной палочкой вдоль ресничного контура перед сном, предварительно сделав демакияж глаз. Чтобы заметить эффект, нужно пройти курс не меньше 2-х месяцев. Но при желании можешь пользоваться маслами и дольше. Наверняка ты видела в продаже сыворотки для роста и укрепления ресниц. У каждой может быть свой состав (кератин, аргинин, витамин P, пантенол), самое главное — чтобы в ней не содержались гормоны. Они действительно стимулируют рост волосков до 50% длины за месяц, но стоит ли идти на такой «риск», зная об их побочном действии?!

Осторожно: водостойкая тушь

Ресницы могут начать ломаться от… водостойкой туши! При условии, что ты наносишь ее каждый день и не смываешь перед сном. Обволакивая ресницы плотным коконом, она делает их жесткими и негибкими. В результате они начинают обламываться даже от безобидных действий: например, если почесала глаз. Пользуйся такой тушью только «по случаю».

А нижние красить?

Это один из самых популярных вопросов визажисту. Нижние ресницы от природы почти в 2 раза короче верхних, поэтому желание их удлинить вполне обосновано. Однако визажисты советуют это делать аккуратно тем, у кого от природы крупные и распахнутые глаза. Длинные подкрученные нижние ресницы придадут таким глазам удивленное выражение…

У тебя не держится тушь? Или ты ходишь в бассейн и хочешь даже в резиновой шапочке выглядеть привлекательно? Есть процедуры для ресниц, которые на несколько месяцев сделают их яркими и ультравыразительными!

Кератиновое ламинирование. Эта процедура увеличит изгиб и объем ресничек. Не пугайся — в первый день после нее они могут выглядеть влажными и склеенными, но уже через 24 часа страхи пропадут. В течение первых суток после ламинирования постарайся не умываться, не тереть глаза и не спать лицом в подушку, чтобы не повредить заданную мастером форму. Эффект сохраняется до 3 месяцев.

Ботокс для ресниц. Во время процедуры на ресницы наносится сыворотка с ботулотоксином, насыщающая волосяной стержень витаминами, аминокислотами, увлажняющая и питающая его. Главный плюс такого «ботокса» в том, что пропадает необходимость ежедневно пользоваться тушью: реснички приобретают насыщенный цвет, красивый изгиб и дополнительную длину. После процедуры можно сразу плавать, греться в сауне или загорать.

Наращивание. Идеальный вариант, когда нет лишнего времени по утрам, а нужно иметь ухоженный вид 24 часа в сутки. По итогам консультации мастер подберет желаемые длину, объем, изгиб и даже толщину ресничек. В течение суток после наращивания ресницы не мочи их и не пытайся снять: клей должен идеально высохнуть. Эффект продержится до 2–2,5 месяцев».