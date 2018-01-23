Как сделать спальню своей мечты?

Если провести опрос среди девушек, какое место в квартире у них больше всего ассоциируется со словосочетанием «милый дом», то без сомнения, больше половины ответят, что это спальня.

Да-да, та самая, куда так приятно возвращаться вечером, сбрасывать тапочки и, нырнув поглубже в мягкий плен постели, анализировать прошедший день, читать книгу или смотреть очередную серию любимого телефильма.

Кроме того, ученые подсчитали (исходя из количества часов в сутках и дней в году), что в кровати, а значит, и в спальне, мы проводит ни много ни мало 4 месяца в году!

Безусловно, к такому важному месту нельзя относиться без должного внимания. Одной кровати и вместительной тумбы мало — в комнате должно быть по-настоящему уютно и красиво. И даже больше: в интерьере, который хочется рассматривать, всегда присутствует индивидуальность хозяйки.

Уверяем, для создания всего этого не нужно тратить уйму денег на ремонт. Достаточно кое-что принести из соседней комнаты или дачи, что-то сделать своими руками и, возможно, что-либо купить (доступное при любом бюджете!).

Использовать все идеи сразу тоже необязательно: выбирай понравившиеся и берись за роль дизайнера. Это так увлекательно!

Цветок на подоконнике

Обычно все устраивают «цветущие сады» на кухне или в гостиной, но в спальне это тоже будет не лишним. Лучше выбрать не одно большое растение, а 3–4 маленьких. В симпатичных кашпо. Например, вставленных в вязаные чехольчики.

Декоративные клетки

Купить такие не составит труда. А выглядят они очень эффектно. Можно поставить на подоконник, комод, тумбу или даже на пол.

Белое постельное белье

Не секрет, что оно должно быть натуральным. А вот как быть с расцветкой? Выбор в магазинах огромный, но лучше купить один качественный однотонный светлый комплект — на фоне такого любой декор будет смотреться более выигрышно и стильно.

Фото на стене

Любителей фотографий на стене столько же, сколько и противников. Однако, если тебе идея по душе, совет такой: выбери 5-6 либо романтичных, либо ретро (своих детских, например) фото, купи дешевые рамки из сосны, покрась их в нежные оттенки (чуть светлее обоев. Если удастся, вырежи из плотного картона паспорту — получится изысканно.

Картина

Нет написанной маслом? Не беда! Оформи в багет (в ближайшей мастерской) старую бабушкину или свою школьную вышивку. Или симпатичный рисунок, подаренный когда-то другом. Или обложку старого журнала твоего года рождения — вариантов масса.

Свечи и ароматизаторы

Небрежно расставленные по комнате, они добавляют помещению шарма, а аромат корицы или лаванды создает атмосферу тепла и уюта.

Плед

Эффектнее всего он смотрится накинутым поверх покрывала. Кстати, если не знаешь, какой именно купить, выбирай крупной вязки — не прогадаешь!

Книги

Безусловно, основная их функция — познавательная. Выбери 3-4 томика, которые планируешь прочитать в этом году, сложи небрежной стопкой на комоде или подоконнике. Будет тебе неплохая напоминалка о том, что пора почитать. И большой стимул менять экспозицию!

Полки

Расположенные почти под потолком, они не «украдут» места, но позволят выигрышно расположить коллекцию утонченных статуэток или приятных взгляду вещиц.

Коврик

Вставая утром с постели, хочется, чтобы ноги не касались холодного пола. Поэтому коврик в спальне — настоящий must-have. А вот каким он будет, решать тебе. Неплохая идея — вязаный вариант (сейчас они в моде). Свяжи его сама или закажи у рукодельниц.

Овечья шкура

Можно выбрать искусственную или натуральную. И положить ее, где душе угодно — на полу, накинув на кресло или сундук.

Бра

Предмет, полезный в первую очередь для любителей почитать в постели. Помни: сегодня не важно, чтобы все сочеталось между собой! Светильник забавной формы отлично подружится с классической люстрой.

Подушки

Маленькие, цветные, разные. Их просто не может быть много. И они не должны быть одинаковыми. Легко меняй чехлы разных цветов и стилей!

Хранение бижутерии

Вот уж, где можно проявить полет фантазии! Готовые решения из магазина или самоделки, позволяющие держать все свое богатство на виду — выбирай сама. Но идея толковая и результат увидишь сразу — спальня приобретет «девчачий» вид.

Зеркало

Есть примета — не вешать зеркал напротив кровати. Ну и не надо, найди ему место там, где ты им пользуешься. Главное, чтобы рама была небанальной.

Сундук

Под старину или современный. Деревянный или кожаный. Он станет не только дополнительным местом для хранения вещей, но и добавит интерьеру оригинальности. Все-таки, сундук — это необычно!

И еще кое-что

Самый последний совет — следи за порядком и почаще проветривай помещение. Чтобы легче дышалось и приятнее жилось!