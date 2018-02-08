Как скрабировать кожу в холодное время года (и надо ли)

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Люблю!
13:40 08.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Зимой особенно хочется распрощаться с шелушениями. Рассказываем, как сделать это так, чтобы ничего (и никого) не повредить.

Всем ли нужен скраб?

Общий ответ – да. Именно скрабирование позволяет избавиться от отмершего слоя клеток и дать дорогу новым, которые уже проще увлажнить и насытить всеми витаминами. Кровообращение, кстати, эта процедура тоже улучшает. Да и добиться естественного сияния кожи без всяких хайлайтеров тоже возможно именно с помощью скраба. Простое умывание с этой задачей явно не справится.

 

Правда, сразу оговоримся, есть несколько случаев, когда пилингом заниматься точно не стоит:

 

Солнечный ожог. Кожа ведь и так настрадалась после встречи с солнцем.

 

Процедура против пигментации или использование крема с витамином С (это вообще крайне капризный ингредиент). В таком случае на коже может появиться пигмент.

  

До и после химического пилинга. Об этом тебя должен предупредить косметолог.

 

После укуса насекомых, тем более, когда пораженное место чешется и покраснело.

 

В общем-то, скрабировать кожу нужно круглый год (если иного не посоветовал твой дерматолог), но зимой следует делать это с особой нежностью: кожа и так чуть более сухая и чувствительная, чем в остальные сезоны. Так что делать это стоит в среднем 1-2 раза в неделю, но не чаще, чтобы не вызвать раздражение и шелушение.

 

Для лица бери пилинги или скрабы с мелкими частицами, для тела можно брать более крупные гранулы.

 

Правила скрабирования зимой

Прежде всего, не забывайте увлажнять кожу после процедуры, зимой это особенно важно. Для самой процедуры используй средства с гиалуроновой кислотой или гликолевой кислотой, они считаются наиболее мягкими.

 

А вот абрикосовый скраб лучше не применять для лица – в него входят слишком неровные частицы, которые приносят больше вреда, чем пользы. Сюда же относятся скрабы с солью, сахаром и бамбуком – все это лучше применять на других частях тела.

 

Выбор скраба зависит от кожи. Обладатели жирной кожи могут выбрать средства помощнее, чем обладатели сухой кожи. А вот с чувствительной кожей надо быть внимательнее, используй для ухода за ней средства с мельчайшими гранулами, к примеру, с косточками жожоба или с овсянкой.

 

 

 

 

 

lady.mail.ru / Фото
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