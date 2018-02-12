Как скрыть живот с помощью одежды

Если на тренировки нет времени или желания, а любимые вещи сидят не так хорошо, как хотелось бы, делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его.

Одежда по размеру

Вещи, подобранные по размеру, — первый шаг к созданию красивого образа. Мы и сами прошли этап, когда вместо нужного М втискивались в S и отказывались верить, что одежда сидит плохо. Платья на размер меньше ничего не утянут, а только подчеркнут проблемные участки.

Корректирующеебелье

Вроде бы такой очевидный прием, как белье для коррекции фигуры, известен всем, но пользуются этой палочкой-выручалочкой единицы. Меж тем моделирующие юбки, боди и трусы с высокой линией талии могут убрать пару сантиметров. Вещи из тонких тканей, трикотаж и еще куча «сложных» предметов гардероба будут смотреться намного лучше.

Oversize

Как и в первом пункте, важно учитывать, что oversize-одежда — это вовсе не балахоны, которые увеличат твои объемы не хуже тонкого трикотажного платья, а вещи определенного кроя и свободного силуэта. Выбирай свободные, чуть удлиненные рубашки из хлопка в качестве варианта на каждый день.

Брюки и джинсы с высокой линией талии

Брюки или джинсы c высокой посадкой не просто скроют живот, а слепят идеальную фигуру! В приоритете — плотные ткани: деним, шерсть.

Баска

Один из самых модных аксессуаров этого сезона — баска стала предвестником возвращающейся в моду женственности. Впрочем, за время «спячки» эта деталь претерпела существенные изменения. Из бесформенной складки в районе живота баска стала очень стильным, самостоятельным аксессуаром, которую стоит носить вместо пояса. Современные модели выглядят так круто, что некоторые девушки даже примеряют их в качестве юбки. Небольшой живот баска точно скроет.

Оборки

Многослойные вещи не должны выглядеть как кочан капусты: такие точно не принесут пользы. Удлиненные блузки и топы, платья с парой тонких складок спрячут все, что угодно.

Драпировка

Вещи из тонких материалов с аккуратной драпировкой сработают не хуже любого оптического эффекта. Суперкомбо — плиссированные вещи. Такие произвели вау-эффект еще в начале XX века с подачи Мариано Фортуни. Его платье «Дельфос» не скрывало очертание тела, но при этом ничего не подчеркивало.

Вещи А-силуэта

Трапециевидные платья, а также платья А-силуэта — самые верные помощники в игре «спрячь живот». Неспроста такие модели любят беременные девушки. Свободное, но не бесформенное, платье точно поможет создать эффект стройной фигуры.

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