Эмоции через край, появившиеся «из воздуха» лишние килограммы, нарушение сна, избыточная потливость – со всеми этим прелестями климактерического периода рискует столкнуться практически каждая женщина c возрастом. Как улучшить свое качество жизни в этот период?

Менопауза наступает в период от 43 до 57 лет. Однако репродуктивная функция может угаснуть и чуть позже, и чуть раньше — все зависит от генетических особенностей женщины. Вопреки расхожим убеждениям, это время не является каким-то критическим этапом и не означает окончание нормальной активной жизни. Но действительно, из-за снижения уровня эстрогена женщина замечает новое в своем организме.

Первые симптомы менопаузы

Нарушение менструального цикла как в сторону его укорочения, так и удлинения (от 19-21 дня в первом случае и 35-40 — во втором случае)

Нестабильность эмоционального состояния: вы вдруг плачете из-за того, что раньше никак не волновало, или раздражаетесь из-за пустяка, который раньше бы и вовсе не заметили;

Ощущение усталости, быстрая утомляемость и снижение работоспособности, нежелание что-либо делать.

Изменение во внешности: появляется лишний вес, морщинки, ногти становятся более ломкими, а волосы — сухими и слабыми, зубы требуют повышенного внимания и частых визитов к стоматологу;

Изменение ощущений в сексуальных отношениях, из-за недостатка гормонов меняется состояние слизистой влагалища, что ведет к дискомфорту при половом контакте и снижению сексуального желания.

Поскольку организм каждой женщины индивидуален, эти изменения могут происходить постепенно на протяжении нескольких лет или же проявляться достаточно «экстренно». В любом случае в условиях современной медицины ни по отдельности, ни сразу все они не способны отобрать у женщины ее красоту, привлекательность и сексуальность.

Посетите врача

Он подробно расспросит вас об образе жизни, волнующих симптомах и проведет необходимую диагностику, в том числе УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, общий клинический, биохимический анализ крови, анализ на гемостаз, иногда могут потребоваться анализы на гормоны. Без данных таких обследований эффективную и безопасную поддерживающую терапию назначить нельзя. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением: самостоятельный прием различных препаратов, в том числе гормональных (увы, в интернете много «экспертов», готовых рассказать, что и как надо принимать), может привести к опасным для жизни состояниям.

Помните, ваш организм — индивидуальность, которая не может быть подогнана под стандартные рекомендации: у каждой женщины свои особенности усвоения питательных веществ, реакция на лекарственные препараты и многое другое.

Не бойтесь гормональной заместительной терапии

Эта терапия тщательно и всегда строго индивидуально подбирается врачом на основе ряда исследований: анализов, внешнего осмотра, маммографии и других. При корректной схеме гормональное лечение эффективно справляется с симптомами климакса и не имеет страшных побочных эффектов, о которых принято говорить. Если по каким-либо причинам вы отказываетесь от гормональной терапии, врач может прописать негормональные препараты, в том числе растительного происхождения, действие которых сходно с гормональными, хотя и не настолько эффективно.

Занимайтесь спортом

Плаванием, йогой, танцами, пробежками — да чем угодно. Главное — физическая активность. Это поможет не только ускорить замедлившийся на гормональном фоне метаболизм, но и повысить либидо. Необязательно покупать карту в дорогой фитнес-клуб: вечерняя прогулка по парку на 3-4 км также является прекрасным вариантом физической активности.

Следите за питанием

Если до климакса вы могли позволить себе три пончика на ночь, и это никак не отражалось на фигуре, с наступлением менопаузы отразиться на фигуре может даже один. Увы, обменные процессы замедляются с возрастом. Поэтому, после 40 лет калорийность вашего привычного суточного рациона должна уменьшиться минимум на 10 % от привычной вам лет в 30. Это поможет избежать колебания веса.

Не старайтесь похудеть любой ценой

Во-первых, недостаточное питание в принципе приводит к раннему угасанию функции яичников. Во-вторых, жировая ткань выполняет, в том числе, и гормональную функцию – производит женские половые гормоны. Поэтому женщины не слишком худые переживают симптомы менопаузы легче, да и в принципе у них есть шанс отдалить климактерический период на 1-2 года.

Откажитесь от курения

Или хотя бы сократите количество сигарет. Ранний климакс, а так же более тяжелое течение периода менопаузы характерно для 30 % женщин, которые выкуривают более 20 сигарет в день на протяжении минимум 4-5 лет. Самыми опасными веществами, содержащимися в табаке для репродуктивной системы женщины, являются никотин и его производные, а так же смолы. Они вызывают изменения (деградацию) уже выработанного эстрогена и снижают гормональную функцию яичников.