Как союзники поссорились из–за школ

«Сохранение польскости в Латгалии вовсе не второстепенный вопрос»

Все новое — это хорошо забытое старое. Кто сейчас помыслит, что высылка иностранного гражданина за активность в школьном вопросе, аресты спецслужбами несогласных, дипломатические протесты — это про Латвию и Польшу в 1921 году.

А ведь так было!

«Сохранить наш коридор у Двины»

В 1620–1772 годах современная территория Латгалии входила в Инфлянтское воеводство Речи Посполитой с центром в Динабурге. Польское население с тех пор сохраняло значительный процент среди жителей 4 преимущественно католических уездов Витебской губернии, решивших присоединиться к Латвии. Но на пути воссоединения стояла Красная армия. Ее–то и разбили 3–25 января 1920 года в ходе операции «Зима» 40 тысяч польских солдат во главе с генералом Эдвардом Смиглы–Рыдзем, впервые успешно применившим 25 итальянских танков «Фиат». Даугавпилс 21 февраля посетил главнокомандующий Юзеф Пилсудский, сказавший латышскому коллеге генералу Янису Балодису: «Приятно мне находиться в окружении, которому выпало настоящее счастье воевать в соответствии с польской традицией за нашу и вашу свободу». Образовалась латвийско–польская граница на протяжении сотни км, причем городок Грива и 6 волостей оказались первоначально на польской стороне Даугавы. «Иллукстский повят», впрочем, перестал существовать уже через три месяца — сначала его захватила Красная армия, а затем латвийская.

В апреле 1921 года, направляя миссии Польши в Латвии инструкции, польский министр иностранных дел Евстахий Сапега указывал: «Поддержка и развитие польской жизни на территории Латгалии, учитывая необходимость сохранить наш коридор у Даугавы, ближайшим предпольем которого является Латгалия, уделять особо важное внимание всем политическим шагам Латвии, могущим ослабить положение нашего народа в этой стране и старающимся изменить национальный состав этой страны. Поэтому прежде всего надо подчеркнуть, что сохранение польскости в Латгалии вовсе не второстепенный вопрос, чтобы его решение было отодвинуто за другие, более широкие концепции нашей балтийской политики».

Польская миссия в Риге надеялась стать также центром притяжения белой эмиграции, снабжая выходившую здесь газету «Рижский курьер» информационными материалами и деньгами — до 300 000 латвийских рублей в месяц.

Журналист–общественник

Учитель и корреспондент Польского телеграфного агентства Казимир Прухник, уроженец Варшавы 38 лет, являлся чрезвычайно образованным персонажем для провинциальной Латгалии. Получив философское образование в университетах Варшавы, Берлина и Кракова (в трех державах, которыми до Первой мировой была разделена Польша), Прухник возглавил польские курсы народных учителей в Даугавпилсе, а в декабре 1920 года открыл 1–ю частную гимназию. По его депешам в Польшу выходило, что в польских школах Латгалии готовы учиться 3300 детей.

Одновременно Прухник проявлял недюжинную политическую активность. На первых выборах Даугавпилсской думы — при активности 72% — было избрано 60 депутатов, из коих 20 представили поляки. Однако латышский «губернатор», начальник Латгальского края Андрейс Берзиньш, дезавуировал 9 депутатов–поляков, как граждан Польши. В результате поляки со скандалом покинули думу, и их места распределили между иными списками.

Затем власти обратили внимание на открытие 5 польских школ в Пиедруйской волости без ведома школьной управы. Полиция допросила учительницу Марию Чижевич, давшую показания на Прухника. Последнего обвинили в стремлении бесстыдным образом протащить свои школы в сеть обязательных. В конце марта 1921 года Даугавпилсское районное отделение Политической охраны МВД ЛР открыло расследование по Прухнику за «тайную организацию польских школ» — всего в количестве 8, обучении около 50 учителей и получении субсидий из Варшавы. «Союз польской молодежи», также основанный Прухником, курировал польский почетный консул в Даугавпилсе Станислав Сиревич.

Как пишет в своей работе «Латвийско–польский конфликт по вопросу польских школ в 1921 году» (Latvijas Vestures InstitUta ZurnAls, № 3, 2013) историк Эрикс Екабсонс: «Начатую акцию властных учреждений полностью поддерживала антипольски настроенная латгальская интеллигенция». В итоге из открытых Прухником польских школ остались только две — как частные, а еще в одной разрешили преподавание польского как предмета, остальные закрыли в административном порядке. Были арестованы 8, высланы за пределы Латвии 17 человек, в т. ч. Прухник.

Реакция Варшавы

Временный поверенный Польши в Латвии Ян Балиньский «незамедлительно переговорил с министром внутренних дел Бергом, протестуя против арестов учителей польских школ». Затем дипломат ужесточил риторику, упомянув «преследование» и «терроризирование» польских жителей. «В Даугавпилсе и окрестностях зреют слухи о польском нападении», — констатировал Балиньский, обвиняя в их распространении евреев и литовцев. «Стараюсь всеми видами им противодействовать».

7 июня 1921 года новый посланник, Витольд Каменецкий, сообщал в МИД Польши: «Вопрос польской культуры для нас настолько важен, что не вижу никаких возможностей отступать, предлагаю репрессивные средства — конкретно высылку граждан Латвии из государства и прекращение торговых связей. До этого момента… регистрировать латвийских граждан в Польше». Вскоре вопрос пришлось решать новому премьеру Зигфриду Анне Мейеровицу — поляки пожаловались на арест управляющего усадьбой Онушкевича, волостного старшины Черниевского, школьника Лапиньского и закрытие нотариальной конторы Якубовича. 14 сентября дипломатичный Мейеровиц сослался на открытии при Министерстве просвещения польского отдела. Но поляки продолжали жаловаться на увольнение 36 своих сограждан с Латвийской железной дороги, на несправедливость аграрной реформы в Латгалии…

Так или иначе, в сентябре 1921 года министр просвещения ЛР Александрс Дауге заявил, что «политика преследований» против польских школ не ведется, наказаны люди были исключительно за «неуважение к законам Латвии», а всем лояльным — пожалуйте учиться.

Все же эта эпопея оставила неприятный след в отношениях Варшавы и Риги. Настолько, что двухсторонняя декларация об окончательном установлении границы была подписана… в 1938 году. За год до того, как «Восточные Кресы», или Западная Беларусь, включили в состав СССР. И теперь на этом месте латвийско–белорусский рубеж.

Николай КАБАНОВ.

На фото: Нынешняя польская гимназия в Даугавпилсе.