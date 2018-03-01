Как создается чудо

Когда смотрела новую постановку Латвийского театра кукол «Крокодил Гена и Чебурашка», радовалась от души, наслаждалась и думала о том, что ее авторам и участникам удалось создать захватывающее действо для всех возрастов.

Эта идея — дружбы и любви между людьми, которых так сегодня не хватает, — универсальна, а двухчасовое действо ярко, полнокровно, талантливо, остроумно и трогательно. Папы–мамы и бабушки с дедушками с удовольствием окунутся в сказку — вполне жизненную! — вместе с детьми. Там действуют как куклы, так и актеры сами по себе, и актер с куклой вместе, когда обоих видно. Двухчасовой полноценный спектакль с антрактом.

Когда все дружат

Режиссеру Ренате Сотириади вместе с художником, сценографом и автором эскизов костюмов Ириной Титоренко удалось расположить на сцене сразу все места действия — город, зоопарк, стройку Дома для друзей, детский театр, скверы и клумбы.

Посередине сцены — большой город, куда привезли ящики с апельсинами, в один из которых забрался «неизвестный науке зверь», которому дали имя Чебурашка. В городе даже бегает по рельсам и весело звенит трамвайчик — рельсы переплетены высоко над сценой и по ним туда–сюда ездит вагончик.

Тут же — вывески, представляющие обитателей зоопарка — Лев Чандр (Родион Кузьмин–Рейзвих, который к тому же и дворник, первым обнаруживающий Чебурашку в ящике), жираф Анюта (Ольга Ларина, Ирина Краста, Юрий Лунык), обезьянка Маргарита Францевна (Лилия Суна) и Крокодил Гена (Владимир Свобода). И у каждого из них есть свой «домик». Все это удается без ощущения тесноты расположить на сцене.

А как можно создать трогательный, пленительный, задушевный образ Чебурашки, если ведущая куклу актриса Юлия Мещерякова ни разу не показывается публике? И даже рук ее не видно. Ведь кукла эта небольшая, а никаких ширм нигде нет.

Чебурашка в своем «жилище» — телефонной будке, на скамейке с Геной — и где–то там, в незаметных «расщелинах» и отверстиях конструкций — руки кукловода, не видные зрителю. А какой пленительный тембр голоса, какие «человеческие», ласковые интонации и чувства, песни! У Юли к тому же великолепный вокал. Отличный образ, душевный центр спектакля.

И Гена хорош — актера Владимира Свободу едва узнаешь за огромной, с «гибким позвоночником», «полукуклой» хорошо воспитанного крокодила. Добрый, благородный и деликатный. И в то же время деятельный. Он предлагает всех передружить, находит страдающим от одиночества пару, сам начинает стройку Дома дружбы. А его развешенные повсюду объявления о поиске друзей исподволь учат малышей грамматике русского языка.

Как воспитать сорванца

Симпатичная дружелюбная и чуть церемонная обезьянка Маргарита Францевна — тон одежд куклы и наряда актрисы один и тот же — говорит с французским акцентом, вспоминает свою цирковую «молодость» — тоже узнаваемый образ. И огромный Жираф Анюта, который не помещается на сцене, выглядывая из–за кулис, тоже находит своего друга.

К друзьям приходит и девочка Галя, актриса детского театра (Элина Феофанова), и сорванец–драчун Дима (Ирина Краста), которого привлекают к строительству и общим забавам — вот пример, как можно без нудного морализаторства перевоспитать такие неугомонные натуры, с которыми даже родители не справляются. Но в чем–то, судя по репликам мальчишки, он с мамой тоже соглашается…

Прекрасная находка постановочной команды — «театр в театре». Это когда заболела Галя, а постановку для детей «Красная Шапочка» никак нельзя было отменять. Уморительный Гена предстает в образе девочки, несущей бабушке пирожки. Идет по лесу с корзинкой, напевая «По улице ходила большая крокодила…» Еще одно представление — с фокусником–волшебником на дне рождения Гены, который «прилетает на вертолете» и показывает реальные иллюзионистские трюки. Юрий Лунык тут играет и его, и полицейского, и доктора, и продавца. И каждый раз он другой.

Что делает старуха по кличке Шапокляк?

Несомненная удача спектакля — образ старухи Шапокляк, которую блестяще представляет Александр Ионов. Ужимки и прыжки зловредной старухи, ее проделки и «акробатические трюки», противное поведение, моментальное влезание на дерево, а главное — сам дух такого рода человека, актер передает отменно. Великолепная пластика, стопроцентное попадание в образ… А какая дивная кукла — Крыса Лариска, которая бегает, пугая героев, и прячется в ридикюле старухи!

Когда Гена поет свою знаменитую, ушедшую в народ песенку про день рождения, прилетает и зависает над сценой, стрекоча пропеллером, голубой вертолет. А из него достают ящик мороженого, которым угощают всех героев. И появляется волшебник…

Очень сложный, «выматывающий» для исполнителей спектакль, когда все одновременно существуют на сцене, с очень непростой техникой, движением, пластикой.

Спасибо за сказку, которую всегда труднее хорошо поставить, чем «грубую реальность».

Успенский одобрил…

— Я немножко изменила сюжет, сделав свой сценарий, — признается Рената Сотириади. — Поэтому мы с директрорм театра Вилнисом Бекерисом отправили его автору сказочной повести Эдуарду Успенскому. Он прочитал, сделал свои поправки и только потом сказал: «В добрый путь!». Просто так он свое произведение не отдает налево–направо.

Сцена в театре небольшая и технически оборудована скромно — в этом сложность. А детские спектакли требуют постоянной смены картин, чтобы маленькие зрители не заскучали.

Первый раз делала спектакль по–настоящему кукольный, с разными видами кукол — тростевыми, планшетными, «перчатками», галитными. Водить куклу и скрывать за ней актера — все это непросто.

— Опыт оформления кукольных спектаклей у меня есть, — делится художник Ирина Титоренко. — Делала три спектакля в московском театре «Жар–птица». Один из спектаклей был «Задонщина» — по русскому эпосу. Как все будет располагаться на сцене, мы с Ренатой придумываем всегда вместе — и уже с 1993 года. И спектаклей для детей тоже сделали немало.

Хорошо, что в постановке куклы разных систем — именно для такого спектакля. Каждый новый выход ребенок ждет — а какой будет новый персонаж? У нас все персонажи составные. А Крокодила подсмотрела — увидела в книге конструкцию куклы с мягким позвоночником, позволяющим ею манипулировать. Мастерские театра замучились, изготавливая ее… Рената хотела, чтобы персонаж был очень высокий.

В театре мало места для хранения декораций, поэтому нужно было, чтобы они были плоскими, но максимально выразительными. Трамвайчик у нас плоский, хотя производит впечатление объемного, а рельсы металлические. От качества наполнения пространства меняется место действия…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.