На следующей неделе (не позднее 29 января) Минфин США должен представить доклад о высокопоставленных россиянах, участвующих в определении политического курса страны.

Как ожидается, речь в нем пойдет о руководителях компаний, контролируемых государством, и о бизнесменах, которые связаны с властными структурами и лично с президентом РФ, а также о членах их семей, пишет Newsru.

Опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты говорят, что «кремлевский список» чреват негативным последствиям прежде всего для российского финансового сектора. Косвенное влияние доклада, полагают многие из них, окажется более весомым, чем прямое, породив волну дерискинга — мер по минимизации предполагаемых негативных последствий.

В подобных ситуациях кредитно-финансовые учреждения — вместо управления рисками в соответствии с риск-ориентированным подходом — прекращают или ограничивают деловые отношения с целыми странами или классами клиентов.

Есть лишь надежда, что ограничения себя исчерпали

Впрочем, есть надежда, что публикация «списка приближенных» будет лишь демонстративной мерой. «Большинство экспертов считают, что вряд ли появятся новый масштабный список ограничений. Санкционные ограничения себя исчерпали и вряд ли способны что-то изменить. Правительство и Центральный банк приняли меры для обеспечения независимости национальной финансовой системы», — говорит заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Как напоминает управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин, доклад также должен будет содержать выводы о возможных последствиях потенциального наложения санкций на российские госкомпании и «олигархов», в том числе о влиянии возможных санкций как на этих лиц, так и на экономику России в целом, а также на экономику США и их союзников.

Без доступа к кредитам

The Wall Street Journal считает, что новые меры грозят еще больше сократить доступ подсанкционных лиц к зарубежным кредитам, ограничить возможности для поездок на Запад или ведения бизнеса в США. Масштаб этих последствий пока оценить невозможно, заявил эксперт.

Отношение банков и других участников финансового рынка, считает он, будет определяться тремя факторами: «содержанием информации в этом документе, например, о наличии коррупционных связей, теми конкретными мерами, которые будут предусмотрены в законодательстве после публикации отчета, и внутренними политиками комплаенса каждого контрагента».

«Свидетельства коррупции» — списки с именами «олигархов» и перечнем принадлежащих им активов за пределами РФ могут лечь в основу дальнейших репрессивных мер в отношении российских граждан и организаций.

Правда, по мнению американских юристов и законодателей, способ публикации доклада повлияет на сферу его действия и применимость, так как Конгресс не ограничил Минфин ни в выборе формы документа, ни в определении оснований для включения в него тех или иных лиц. В итоге «кремлевский доклад» может стать попыткой пристыдить российские элиты, но не оказать на них ощутимое воздействие, отмечает Bloomberg.

Косвенное влияние важнее прямого

Но возможен и другой сценарий, когда косвенное влияние доклада окажется более весомым, чем прямое.

Алан Карташкин полагает, что до появления в законодательстве США конкретных законодательных мер после публикации отчета Минфина основные риски являются репутационными, но и их может быть достаточно. Дело в том, что репутационный риск — один из важных факторов, которые влияют на дерискинг, констатирует FATF.

Многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц, отношения с которыми создают репутационные риски.

Новый виток дерискинга охватит не только США. Даже если их союзники не поддержат американские санкции или, собственно говоря, никаких формальных ограничений объявлено не будет, банки из этих стран, в том числе европейские, не смогут игнорировать существование этого списка, говорят эксперты.

Если дело дойдет до конкретных санкций — тем более, считает партнер международной юридической фирмы Noerr Владислав Скворцов. В противном случае, по его словам, у них возникает риск самим столкнуться с негативными последствиями для бизнеса.

Это может быть предопределено, по его словам, например, наличием американских директоров или акционеров, бизнеса в США, либо просто опасениями, что несоблюдение санкционного режима негативно отразится на международном бизнесе европейских компаний, заставит отвернуться тех контрагентов, которые соблюдают санкции.

Закроют счета?

Первичными последствиями публикации «списка приближенных к Кремлю», скорее всего, станет прекращение операций по их счетам в иностранных банках, а также закрытие таких счетов. То же самое касается и счетов аффилированных с ними компаний. «В случае включения новых российских граждан в санкционные списки США закрытие счетов со стороны нероссийских банков в отношении таких лиц весьма вероятно, и это может произойти достаточно быстро», — предупреждает Скворцов.

Скорее всего, свернуть отношения будут пытаться и зарубежные банки, и их российские «дочки», считает партнер санкт-петербургского офиса международной юрфирмы Dentons Артем Жаворонков. Потенциальная ответственность за нарушение санкционного режима может «стоить банкам гораздо дороже, чем прибыль, извлекаемая из сотрудничества с такой категорией клиентов», говорит он.

При этом зарубежные банки и компании давно включают в свои стандартные договоры с российскими контрагентами заверения и иные положения по вопросам санкций, пытаясь урегулировать такие моменты «на берегу», напомнил агентству неназванный партнер компании Noerr. Появились в договорах, по его словам, и положения на случай прекращения отношений в случае включения контрагента в санкционные списки.

В гораздо более сложном положении окажутся российские «дочки» иностранных банков. Они обязаны соблюдать требования российского законодательства, а оно не содержит таких оснований прекращения договоров с физическими лицами, как их включение в американский санкционный список.

«Банкам в России — как российским, так и дочерним банкам иностранных — придется договариваться с «санкционными клиентами» по поводу добровольного прекращения договорных отношений», — полагает Жаворонков.

Если же действие договоров будут прекращать в нарушение их условий, то это может повлечь для действующего в РФ финансового института ответные санкции, в том числе со стороны Банка России.

Многие в итоге предпочтут наказание по российскому законодательству репутационному риску и возможным штрафам. Другой вариант — свернуть операции в РФ.

Сокращение операций с российскими партнерами

Однако «волна рисков» не остановится на «дочках» иностранных финансовых организаций, действующих в России. Сценарий сворачивания отношений с подсанкционными клиентами вполне вероятен не только для международных платежных систем, иностранных банков или их дочерних организаций в России, но и для российских финансовых институтов, имеющих большой объем операций на международном рынке, отмечает Наумов.

Вторая, и гораздо более существенная, зона риска — это корреспондентские отношения российских банков с зарубежными. Это основной риск, который возникает у российских банков, так как в результате они не смогут осуществлять платежи в полном объеме.

Законодательная база для разрыва корреспондентских отношений есть, но инициативу должен проявить Минфин США. Это закон CAATSA, заменивший на обязанность право администрации США вводить запреты или ограничения на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе российских, «в случае совершения существенной финансовой транзакции с лицом, включенным в список блокирующих санкций», напомнил Карташкин.

Для отечественных кредитных организаций это серьезная угроза, так как почти все крупные российские банки имеют корреспондентские счета в США и ведут бизнес с банками-партнерами в этой стране.

Для российских институтов санкционные ограничения могут обернуться сокращением доли международных операций, говорит Наумов. Как поведут себя российские банки в такой ситуации, по словам экспертов, трудно спрогнозировать.