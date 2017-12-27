Как сжечь калории после праздничного застолья?

Новогодние праздники – непременная череда обильных застолий. Как помочь себе не набрать лишний вес?

Учтите, что примерно половина лишнего веса, который мы набираем в «обжорные дни», — не жир, а вода! Обилие еды и напитков, как алкогольных, так и газированных, – это всегда избыток соли и сахара, что приводит к задержке жидкости вокруг подкожной жировой клетчатки. Жидкость равномерно распределяется по телу и не бросается в глаза, как отёки под глазами или на щиколотках. Но если приглядеться, то заметно, что усиливается целлюлит, появляются дряблые складки на талии и тому подобное. Чтобы всего этого избежать, сходите в сауну или баню, примите дома горячую ванну. Любое потоотделение снижает отёчность. Помните, что многие фрукты обладают мочегонным эффектом – ешьте их при любой возможности. Наконец, если вы регулярно посещаете СПА, запишитесь на курс лимфодренажных процедур.

Снежные забавы

Раз уж мы заговорили об играх и физкультуре, стоит напомнить, что больше всего калорий организм расходует на поддержание температуры тела. Причём эта энергия берётся в основном из жира, в том числе уже отложенного. Выйдя на улицу при нулевой температуре, вы даже в одежде повысите расход энергии не менее чем в 2–3 раза. Достаточно пробыть на улице 2–3 часа, чтобы сжечь 500–1000 ккал! Чтобы не было скучно, освойте новые виды зимней активности, например, катание на тюбинге или на сноуборде. Такие высокие по интенсивности занятия повышают расход калорий на 20–50%. Ещё одна хитрость: вернувшись домой с холода, так и хочется наесться чего-нибудь жирного, сладкого, сведя на нет всё сожжённое. Избежать этого очень просто – начните трапезу с горячей и жидкой еды типа супа-пюре или с кофе с молоком.

Танцы в помощь

Неплохо и само застолье разбавить какой-то активностью. Так, учёные установили, что вредно сидеть без движения дольше трёх часов подряд — это существенно повышает риск сахарного диабета, артериальной гипертензии и других заболеваний обмена веществ и сердечно-сосудистой системы. Для минимизации этих рисков надо вставать раз в час и хотя бы пройтись по комнате. Постарайтесь придерживаться этого принципа и во время дружеских посиделок. Повод встать найти легко: например, помочь хозяйке подать на стол либо пойти позвонить. Ещё лучше, когда сидение за столом чередуется с танцами: буквально 10–15 минут — и 100 ккал долой вместе с риском вышеперечисленных заболеваний.

Дети – в помощь

Дети – индикатор здорового образа жизни. Им быстро надоедает сидеть на одном месте. Не отправляйте детей к телевизору или компьютеру, а выведите их на прогулку с санками, на каток или поиграть в снежки. Если с погодой на Новый год не повезло, можно поиграть дома в прятки, чехарду или любую другую игру. На улице потратите от 150 ккал за 40 минут, дома – не менее 100 ккал. Причём вам необязательно тоже возиться, достаточно ходить вокруг, хлопать в ладоши и подбадривать.

Собирайтесь на прогулку

По мнению некоторых физиологов, еда, попавшая в желудок, откладывается в жир не раньше чем через 24 часа. Таким образом, у вас есть сутки, чтобы сжечь лишние калории. Поэтому, если застолье было вечером, постарайтесь с утра сделать лёгкую разминку. Никаких спортивных подвигов – только слегка потянуться, поприседать и помахать руками. Ещё лучше – в течение этих 24 часов после переедания выйти на прогулку. За час ходьбы, в зависимости от интенсивности, можно уничтожить от 150 до 400 ккал. Прогулка на лыжах или катание детей на санках, когда вы их везёте, а не стоите и смотрите, – до 500 ккал.

Уберите последствия

Уборка квартиры – отличное энергоёмкое занятие, которым можно заменить и прогулку, и танцы. Судите сами: мытьё посуды вручную сожжёт 50 ккал за 10 минут, протирание пыли – 30 ккал, уборка пылесосом – 60 ккал, а мытьё полов – 70 ккал. Заняться можно сразу после ухода гостей или на следующий день с утра.

Как видите, убрать лишние килограммы на талии во время новогодних праздников вполне реально не только для увлечённых спортом!