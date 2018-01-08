Как Taxify разозлил клиентов

Продолжают бурлить страсти по поводу резко выросших тарифов таксомоторного сервиса Taxify в новогоднюю ночь, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Пострадавшие делятся жалобами на водителей, всплыл и уж совсем вопиющий случай: 105 евро с подростка за поездку от Берги до Юрмалы. Однако многие их защищают: «А что, у нас уже отменили капитализм? Ходите пешком — свежий воздух и бесплатно!»

Сама компания Taxify объясняет рост тарифов… заботой о пассажирах. Рижская дума обещает разобраться, ведь нарушены были правила перевозок.

Печальный новогодний опыт

Люди в социальных сетях кипят: в новогоднюю ночь кто–то за поездку от центра до Иманты заплатил 26 евро, а кто–то от клуба Piens до Дома мебели 24 евро.

Вадим пишет в Facebook, что плата за проезд от Кенгарагса до центра в ночь на 1 января составила 31,30 евро — за расстояние в 8,6 км и 17 минут по времени. «Самое интересное, что двумя часами позже за более дальнее расстояние в обратном направлении заплатили тоже Taxify 12 евро», — удивляется Вадим.

«Нас, например, через Вантовый мост за 19 евро перевезли и цену озвучили только по прибытии в пункт назначения», — жалуется Валерия.

«Снять 35 евро вместо 7 — это прямо–таки грабеж», — считает Лига.

Улдис, в свою очередь, пишет, что «перевозчик с ребенка взял 105 евро за поездку из Юрмалы до Берги. Если это кажется нормальным, тогда я ничего не понимаю…» Мужчина пояснил, что узнал эту историю со слов своих знакомых, а на упреки, «что же ребенок делал ночью один без взрослых?», автор указал, что речь идет о 16–летнем подростке.

Впрочем, не можем не отметить, что жалобы на этот сервис одним Новым годом не ограничиваются. На портале sudzibas.lv можно найти такой отзыв:

«Постоянно пользуюсь приложением и услугами Taxify, никогда не было проблем! Сегодня, 15.11.2017, водитель этой компании высадил меня у «Ригас модес» потому, что я высказал претензию, которая звучала так: «Почему вы везете меня при включенном счетчике, если вы разворачиваетесь, и это уже на счетчике накрутило почти 2.00 евро. У вас указан адрес заказа и место назначения. Почему я должен переплачивать за ваши развороты и почему вы не подъехали сразу с нужной стороны?» На что он ответил: «Я не хочу вас везти, где вас высадить?» Мне ничего не надо, но этот неводитель там работать не должен!»

Защитники: «Ходите пешком!»

Впрочем, многие бросились защищать таксистов от «нищебродов» и «лимонадников».

«Пассажиры идут на …! На всякую хрень в виде хлопушек денег не жалко на Новый год, а на такси жалко, да? — пишет эмоциональный читатель vesti.lv/kriminal.lv. — Да имейте свою машину и ездите куда хотите, а таксистам тоже жить нужно! Такси и так сейчас слишком дешево, скоро цены поднимут!»

«А что, у нас уже отменили КАПИТАЛИЗМ? От Центра до Иманты час ходу — свежий воздух и бесплатно. Это называется РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА. Понятно — не для Латвии, но все–таки. В чем ЧП? Ну да в 1978–м надо было вызвать на партсобрание. А в 2018–м надо ОТКАЗАТЬСЯ от услуги и найти за 24 евро. Или пешком. Или на трамвае».

«Как сказал знакомый Taxify, водитель, вез клиента в 4 утра по тарифу х5. Солидного выпившего дядьку. Он его предупредил, что тариф повышен, а дядька сказал: «Мне все равно». И за 1,5 км отдал 15 евро. Так что, нищеброды и лимонадники, успокойтесь уже!»

В общем, примерно так у нас в стране иногда понимают капитализм: что–то из 90–х — Чиекуркалнский рынок, на котором продают самопальные джинсы «варенка».

«Это нормальная практика для этих интернет–площадок по всему миру. Uber это делает с начала го существования, даже делил город по цветовым зонам, и когда машин где–то было меньше, — поднимал цену. А люди постонут и опять начнут брать машины — что ж они хотели? На протяжении всего года нажатием кнопочки и дешевым тарифом могли пользоваться, а в Новый год заплакали. Хотите честной игры — уберите все телефонные такси в городе или сделайте одинаковые условия для всех, а не только получать за лоббирование».

Кто–то проникся сочувствия к таксистам: «Ну пусть хоть пару раз в году подзаработают, раз уж от праздника отказались. А для экономных… трамваи–троллейбусы в новогоднюю ночь, по–моему, вообще бесплатные».

На что Ксения отвечает: «Чем такси отличается от медиков, которые в новогоднюю ночь принимали вызовы? Или от полиции, которая следила за порядком, — почему им не выплачивали сверх, а тут без предупреждения такая накрутка».

Многие пытались напомнить: дело в не заработать, а в нарушении установленных тарифов. «Если так рассуждать, то водитель автобуса тоже может сказать: «Не повезу за 2 евро, плати 10», — указывает комментатор.

Всё ради клиента!

Уточним для тех, кто не пользуется этим сервисом: обычно в Taxify посадка стоит 71 цент, километр — 36 центов, а минута езды — 13 центов. Taxify заранее предупредил своих клиентов, что в новогоднюю ночь тарифы повысятся. Однако обещал, что они уложатся в «потолки» Рижской думы. Но не вышло.

Плата по требованиям Рижской думы не должна превышать 2,13 евро за посадку, 71 цент за километр и 14 центов за минуту. На практике же где–то после четырех часов утра тариф улетели куда–то в немыслимую даль.

«Тарифы превысили максимальные в связи с высоким спросом и алгоритмом динамичного расчета цены», — пояснил агентству LETA руководитель Taxify в Латвии Юрис Круминьш.

На фоне огромного спроса и количества клиентов, которые не могли вызвать такси, с 2 до 5 часов утра в приложении Taxify был активирован алгоритм динамичного расчета цены, что побудило больше водителей подключиться к приложению.

В эти три часа тарифы были повышены в 2–5 раз по сравнению с обычными — 71 цент за посадку, 26 центов за километр, 13 центов за минуту. Алгоритм динамичного расчета цены позволяет отвечать на спрос и успешно действует в Литве, Эстонии и других странах, где работает Taxify, сказал Круминьш.

Повышение тарифа в пять раз означало, что за посадку в такси в новогоднюю ночь приходилось платить 3,55 евро, что в 1,6 раза выше установленного Рижской думой максимального тарифа на посадку — 2,13 евро. Круминьш сообщил, что клиентам еще до вызова такси был показан тариф и они могли рассчитать конечную сумму поездки до того, как сделать свой выбор.

В свою очередь, как указала представитель департамента транспорта и сообщения Рижской думы Уна Ахуна–Озола, действия Taxify, поднявшего тариф выше установленного Рижской думой максимального, были противоправными.

Советы от Рижской думы: что делать, если меня обманул таксист?

Согласно правилам Рижской думы № 118, тарифы на услуги такси не должны превышать установленный потолок*, но иногда рижане и гости столицы сталкиваются с нечестными перевозчиками. Что делать, если таксист запросил несоразмерно крупную сумму?

Рижская муниципальная полиция и Служба контроля департамента сообщения РД проводит рейды и контролирует таксистов, но рядом с каждой машиной поставить полицейского и следить за тем, чтобы водитель не обманул пассажиров, невозможно.

Поэтому если вы считаете, что вам представлен чрезмерно высокий счет, следует:

1. Вызвать Рижскую муниципальную полицию по номеру 110 (если вы находитесь на административной территории Риги).

2. Попросить у водителя такси чек и подать его в Службу контроля департамента сообщения Рижской думы. Нужно описать ситуацию, приложить копию чека и отправить на почту sd@riga.lv.

3. Можете также отказаться оплачивать счет, если тариф превышает установленную сумму обязательными правилами № 118 (см. ниже), вызвать полицию и дождаться ее приезда.

Коммерческие перевозки пассажиров на такси в пределах административной территории Риги могут осуществляться только в соответствии с тарифами, согласованными Комиссией по лицензированию коммерческих перевозок Рижской думы. Это значит, что у каждой компании есть согласованный тариф, одинаковый с указанными в правилах № 118, но он может быть и ниже, но никак не выше. Поэтому на борту каждого такси необходимо указать свой согласованный тариф.

* В соответствии с пунктом 1 правил Рижской думы от 29 марта 2011 года № 118 максимальные тарифы следующие:

1.1. тариф за посадку в такси — 2,13 евро (включая НДС)

1.2. тариф за проезд — 0,71 евро за км (включая НДС)

1.3. временной тариф — 0,14 евро за минуту (включая НДС)

Тарифы выше применять нельзя.

Промежуточный финиш

По поводу нарушений в новогоднюю ночь Служба контроля департамента сообщения РД получила уже более 20 заявлений. Начата проверка.

Если наберется достаточно жалоб в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), то и он может наложить штраф.

Uber и Taxify выгнали из Лондона и пытаются «цивилизовать»

Сейчас Taxify борется за возможность работать в Лондоне. Однако это трудно, так как через неделю после начала работы (в сентября 2017 года) у платформы отобрали лицензию. С тех пор деятельность Taxify в Лондоне заморожена.

«У Taxify отсутствует лицензия для оказания услуги совместного использования транспортного средства в Лондоне, — сказал представитель организация Transport for London (TFL). — Мы изучим деятельность Taxify и предпримем следующие шаги, если нужно».

Вскоре после этого TFL отобрала лицензию и у конкурента Taxify — Uber.

В сообщении TFL говорилось, что подход Uber и его действия демонстрируют отсутствие ответственности в отношении ряда вопросов, затрагивающих общественную безопасность».

Среди недостатков выделяются:

Подход Uber к сообщениям о серьезных преступлениях.

Подход компании к получению медицинских справок.

Подход к обязательной процедуре проверки водителей.

Сейчас Taxify заявляет о своих планах побороться за Лондон. Для начала будет заменен менеджер, сообщает sino.co.uk.

Однако возникло еще одно препятствие на пути платформ: Европейский суд в Люксембурге признал Uber сервисом такси — а не технологической компанией.

Вердикт суда не подлежит обжалованию. Таким образом, компания подпадает под более жесткое регулирование в 28 странах Евросоюза, передает Лента.

В то же время в Uber настаивают, что сервис — технологическая платформа, а не обычное такси, которое должно следовать общим для транспортных компаний правилам.

Тем временем даже в родной для Taxify Эстонии в июне прошлого года был принят закон, регулирующий заказ такси со специальных интернет–платформ. С 1 ноября 2017 года водители платформ должны иметь лицензии на оказание услуги.

Николай КУДРЯВЦЕВ.