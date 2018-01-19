Трое российских гей-активистов сумели выиграть первую схватку с российской властью. Европейский суд по правам человека осудил Россию за так называемый закон о запрете пропаганды гомосексуализма, — пишет Хавьер К. Эскалера (Javier C. Escalera) в испанском издании El Confidencial, приводит перевод «ИноСМИ».

Все произошло вопреки прогнозам. «Содомиты» и «извращенцы», против которых был направлен российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма, нанесли первое поражение ультраконсервативному большинству российских законодателей. На прошлой неделе Европейский суд по правам человека осудил Россию за дискриминацию и ущемление свободы самовыражения в результате принятия закона о запрете пропаганды гомосексуальности.

Члены ЛГБТ-сообщества заявляют, что после принятия закона в 2013 году нападки на геев усилились. Трое активистов движения за права секс-меньшинств решили обратиться в Европейский суд по правам человека. Николай Ваев, Алексей Киселев и Николай Алексеев являются известными представителями российского ЛГБТ-сообщества. Все трое были оштрафованы за утверждения о том, что гомосексуализм — это «нормальное» явление, а не «извращение». Перед тем, как обратиться в Европейский суд, заявители пытались обжаловать вынесенный им приговор, но потерпели неудачу.

74% населения считают, что у геев проблемы с психикой. Менее половины полагают, что у них должны быть равные права со всеми остальными. Конституционный суд РФ, как и значительная часть населения, полагает, что «запрет пропаганды гомосексуализма оправдан риском того, что подобная пропаганда может сформировать искаженное представление о равноценности традиционных и нетрадиционных отношений между людьми» и направить детей в сторону гомосексуальных отношений. Европейский суд ответил, что подобная позиция «несовместима с принципами равенства, плюрализма и толерантности демократического общества».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, главный вдохновитель этого закона, считает, что он направлен лишь на защиту нравственности в стране. «Мы не хотим, чтобы в России велась гей-пропаганда среди несовершеннолетних», — завил он корреспонденту El Confidencial в одном из кафе в центре Москвы. Россия, напоминает Милонов, «является страной традиционных ценностей, и общество обладает демократическим правом выбирать для себя законы. Мы высказались в пользу закона, запрещающего вести среди несовершеннолетних пропаганду нетрадиционных семейных отношений». Согласно российскому законодательству, нарушение данного закона влечет за собой штраф в размере от 4 до 50 тысяч рублей.

Большинство российских граждан, по мнению законодателя, являются верующими, «и все представленные в стране религии, охватывающие 80% населения, выступают против того, чтобы извращения распространялись среди детей». Как вспоминает Милонов, «что больше всего удивляет россиян, так это то, почему гомосексуализм разрешен в остальной Европе». И в качестве примера приводит давний случай: «разрешение на гей-пропаганду в Содоме и Гоморре, которая не очень хорошо закончилась». В тот же год, когда он выступил с инициативой принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма, демографические исследования подтвердили его правоту.

Согласно результатам опроса, проведенного Левада-Центром, 74% россиян считают, что у геев и лесбиянок имеются проблемы с психикой, в то время как половина полагает, что они должны обладать такими же правами, что и все остальные. Благодаря своему резко отрицательному отношению к геям Милонов совершил головокружительную политическую карьеру, став из регионального законодателя депутатом Госдумы. Он — частый гость телепрограмм.

Николай Алексеев, наверное, стал первым россиянином, бросившим вызов этому закону, который до принятия в масштабах всей страны был обкатан в некоторых регионах и городах, в частности в Санкт-Петербурге. Алексеева наказали в назидание другим. Его преступление заключается в том, что он организовал акцию протеста перед зданием мэрии Санкт-Петербурга. «Гомосексуализм — это не извращение. Извращение — это хоккей на траве и балет на льду», — было написано на транспаранте, который он держал в руках. Алексеев считает, что «процедура применения закона показывает, что он направлен не на защиту несовершеннолетних, а на то, что изгнать из общественного пространства представителей ЛГБТ».

Алексей Киселев уехал из страны в 2012 году, после того как принял участие в акциях протеста против возвращения к власти президента Владимира Путина.

Третий «победивший активист» — Николай Ваев, который отвечает на вопросы нашей газеты и одновременно празднует победу. Он был арестован в 2009 году в Рязани, одном из первых регионов, начавших «законодательное» преследование геев. Их страшное преступление заключалось в том, что они организовали пикет перед одной из библиотек и держали в руках плакат с надписями: «Да, я гей, спроси меня об этом» и «Гомосексуализм — это нормально». Как поясняет сейчас этот активист, их целю было «инициировать юридический процесс по отмене этих гомофобных законов, «так что Европейский суд по правам человека стал моей последней надеждой, после того как я зарегистрировал свою жалобу в 2010 году». Баев, в настоящее время проживающий в Москве, полагает, что «защита несовершеннолетних — лишь предлог, а главная цель состоит в том, чтобы не дать ЛГБТ-сообществу возможность заявлять о себе России».

Европейский суд постановил, что «сама цель законов и та форма, в которой они применялись по отношению к заявителям, были дискриминационными и не служили законным государственным интересам».

Статья 121 УК РФ, согласно которой гомосексуализм наказывался лишением свободы, была отменена лишь в 1993 году, когда гомосексуальность перестали считать психическим заболеванием. РПЦ считает гей-парады «кощунством». Предстоит еще долгий путь. Как поясняет Баев, «это первое судебное решение ничего не изменит, потому что Россия его не исполнит».