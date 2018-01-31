Сочинение Дарьяны Осиповой, 10 класс, Рижская гимназия «Золитуде»

“Любовь — казалось бы, привычное каждому из нас слово, но насколько многогранно его значение. Столь странное, но в то же время уникальное чувство, которое, великие классики, поэты, художники старались понять и передать на протяжении долгого времени, но каждый объяснял любовь по-своему. Есть в жизни вопросы, на которые человек никогда не сможет дать правильного или ложного ответа. Наше различие заключается в том, что каждый из нас находит любовь в самых разных источниках. Для кого-то любовь ограничивается прекрасными чувствами между людьми, для других— имеет более высокое и духовное значение.

И все же она есть. Несмотря на то, что в современном обществе, все больше и больше людей стараются убедить себя в обратном, мы прекрасно это знаем. Человек будет по истине счастлив, лишь научившись находить любовь во всем вокруг. Умение почувствовать то, что невозможно доказать или рассмотреть. Многие считают, что понятие любви приходит к нам из детства, ведь впервые её прививают нам родители вместе со своей теплотой и вниманием.

Что же стоит воспитывать в ребенке, и что не следует? Равнодушие, смирение, подчинение не аргументированному мнению и патриотизм— на мой взгляд, те самые качества, которые не нужно воспитывать в подрастающем поколении. Почему же?! Потому что воспитывая, внушая своему ребенку эти качества, родители словно «приделывают» к нему рычаги управления, которыми в любой момент сможет воспользоваться совершенно безнравственный человек. Ради достижения своей цели, люди способны выискивать рычаги долгое время, не обращая внимание ни на что.

По нескольким причинам не стоит воспитывать такое качество, как патриотическая гражданская позиция. Во-первых, в большинстве своем она работает как фактор управления человеком. Во-вторых, гораздо важнее воспитание свободы и осознания того, что личные интересы (если они будут здравыми и аргументированными) это лучшая основа любого общества. На данный момент, несмотря на возраст очень высоко цениться собственное обоснованное мнение. Умение смотреть на ситуацию по-своему, а не просто потому, что так нужно. Стоит ли тогда воспитывать любовь к родине? И насколько важна свобода?

Задаваясь такими громкими вопросами, стоит прежде всего спросить у самого себя— «Как у родины воспитать любовь к нам?». Ведь говоря о любви, каждый из нас надеется на взаимные чувства, верит и ждет своего человека. Вопрос лишь в том, что родину невозможно выбрать. Безответная любовь, которой нас учат с самого рождения, порождая затем все больше и больше проблем. Задумайтесь лишь о том, всегда ли ваши жертвования обоснованы и нужны.

Таким образом, в современном мире нужно разделять понятия любви и уважения к родине. К уважению можно призвать всех граждан, но заставить полюбить невозможно. Ведь говоря о своей стране, мы вспоминаем далеко не о политике, экономике или гражданской позиции. Родина— это прежде всего родные люди, украшающие, хорошо знакомые улицы и дома. Культура, общие традиции, язык— все то, что порождает в нас любовь к родине”.