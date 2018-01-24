Как «уплыть» от налогов на дом

Латвию взбудоражила новость о появлении дома–корабля у самого берега моря. То есть это дом, но числится кораблем. «А что, так можно?» — недоумевают многие. На особняк в дюнной зоне денег хватит не у многих, но хотя бы на будку… И какая существенная экономия на налоге с недвижимости: нет здания — нет налога!, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Тем временем в соцсетях упражняются в остроумии по этому поводу:

«Если можно зарегистрировать дом–корабль, то предлагаю авто регистрировать как домашний скот!»

«Ищу профессионального юриста, который поможет мою собственность в Юрмале зарегистрировать под либерийским флагом!»

Строительные фирмы тоже быстро сориентировались и рекламируют свои услуги теперь так: «Следуем последним тенденциям в латвийском строительстве. Модель дома «Корабль» — специально для установки в дюнной зоне. Варианты кают и капитанского мостика можете выбрать сами. Если надо — поплывет;)».

Находка на пляже

Скандал начался с того, что в Упмале обрушился берег. Журналисты издания KurSas Laiks отправились осматривать разрушения, когда случайно набрели на шикарный особняк всего в 3 метрах от берега. Подобные постройки в дюнной зоне у нас дело почти невозможное. Так что насчет дома решили выяснить и обратились в самоуправление. И оказалось, что это вовсе даже и не дом, а судно!

Пять лет назад Госслужба окружающей среды проиграла в суде компании Alco, владельцем которой является миллионер Аргодс Лусиньш. Тогда суд признал, что на побережье можно заниматься возведением судна. В четверг и пятницу судьи пояснили, что в 2013 году в суде рассматривались материалы на стадии начала строительства объекта, при этом суд никогда не признавал, что вместо судна допустимо возводить что–то иное.

«Госслужба окружающей среды наложила штраф за размещение конструкции в прибрежной защитной полосе в соответствии с законом о защитных полосах. В свою очередь, строитель, который разместил конструкцию, которую я должен называть кораблем, так как тогда это был корабль в стадии постройки, сослался на закон о рыбной ловле. В нем указано, что корабли и лодки можно строить, ремонтировать и оставлять на зимовку в этой полосе. Нам передали справку от Латвийской морской администрации, в которой было подтверждено, что эта конструкция является кораблем в стадии постройки», — заявил Роберт Берзиньш, представитель лиепайского управления Госслужбы окружающей среды.

К кораблю претензий не было

По поводу сложившейся ситуации пришлось оправдываться судье Лиепайкого административного районного суда Кристине Брокане. Она уточнила, что суд не разрешал строить дом. С самого начала в документах фигурировало судно. Административный районный суд даже опубликовал фотографии, сделанные в 2011 году и приложенные к делу. Суд подчеркивает, что в момент рассмотрения дела на берегу строился корабль, зарегистрированный в судовом регистре. В какой момент он преобразовался в застекленный дом с большой террасой, неизвестно.

Судья пояснила, что в 2011 году суд рассматривал административное дело, где оспаривалось решение Службы среды о запрете на строительство на побережье именно корабля. В заявлении самой службы говорилось, что строительство судна в 10 метрах от берега недопустимо. Тогда суд счел, что никаких нарушений допущено не было — строить лодку на пляже все имеют право.

Уже после 2011 года, если бы служба или самоуправление заметили, что возводимое сооружение не судно, надо было действовать, чтобы остановить строительство. А вот почему ответственные службы не следили, что реально строится на берегу, — вопрос к самоуправлению и службе среды, а не к суду, рассматривавшему дело при совершенно других обстоятельствах.

Дом на бочках

Председатель правления Латвийской морской администрации Янис Крастиньш ранее сказал агентству LETA, что в начале строительства объекта его обследовали и классифицировали в качестве находящегося на стадии строительства судна. Такой термин употребляется и для строительства понтонных сооружений.

«Тогда не было никаких признаков, что это будет здание», — заявил Крастиньш.

Впрочем, конкретный акт, в котором объект обозначен как строящееся судно, ни в коем случае не признает его таковым.

Латвийская морская администрация также поясняет:

— В 2012 году в Регистре кораблей было вписано, что в этом месте строится понтон. Понтон в понимании законодательства — это судно. Наша инспекция убедилась, что на пустых бочках строится платформа — понтон. С тех пор никто ее больше не проверял. Не могу сказать, стоит ли сейчас дом на тех же пустых бочках, это никто не проверял, — говорит представитель регистра Сарма Кочане.

Кроме того, нигде не сказано, как долго можно строить понтон. Сейчас он не зарегистрирован как корабль, так как строительство не закончено. Никто не может сказать, может ли он плавать. Возможно, и может.

Вот такой странный корабль!

Сейчас председатель Павилостской краевой думы Кристапсонс говорит, что самоуправлению было известно о данном случае. «Украинский завод сделал ему проект так, что это корабль. И Латвийская морская администрация выдала разрешение, что ему можно там строить судно. Мы предлагали перенести строительство в порт, но это его земля. Тогда мы обратились в Службу среды, и уже они начали шевелить этот вопрос», — рассказал мэр Rus.LSM.lv.

Кристапсонс намерен обратиться в Морскую администрацию и прояснить ситуацию. И если там сочтут, что это дом, тогда самоуправление еще раз переговорит с владельцем. «Тогда уже наступит ответственность муниципалитета, а владельцу придется снести здание или спустить на воду, как и предполагалось», — отметил чиновник.

В свою очередь присяжный адвокат Виктор Тихонов, знакомый с данным делом, в комментарии порталу Delfi указал, что «корабль может быть остекленным». По его словам, стоящая в дюнах в Павилосте конструкция отвечает всем корабельным техническим требованиям и может долго держаться на воде и плыть, и она зарегистрирована по всем правилам. Кроме того, эта конструкция не подключена к внешнему водопроводу и канализации.

Адвокат считает поднятый вокруг «здания–корабля» шум заказным очернением известного бизнесмена. Он напоминает, что такое же судно уже давно плавает и находится в Юрмале, возле Лиелупского моста. Оно используется для различных мероприятий и также зарегистрировано как плавсредство. В заключение Тихонов пишет, что надеется, что «таких кораблей станет больше, они будут украшать наши воды, море и их можно будет экспортировать».

Что известно о хозяине

Эксцентричный миллионер Аргодс Лусиньш находится на 9–м месте в списке самых богатых людей Латвии с капиталом в 43 миллиона. У него напряженные отношения с Павилостской краевой думой, пишет портал jauns.lv, но есть друзья в латвийской политической элите.

С 2010 года он сделал 11 пожертвований разным партиям на 84 417 евро — жертвовал всем, от «Согласия» до националов.

В Павилосте, правда, где никогда в выборах не участвовали большие партии, только местные списки. Председатель думы Улдис Кристопансонс назвал ситуацию с домом «издевательством над нашим законодательством».

Николай КУДРЯВЦЕВ.