Если у тебя был длительный перерыв в отношениях, то мысль о новом романе кажется пугающе. Попробуем побороть страх и неуверенность, откровенно поговорив с психологом.

С чего начать после развода?

«Не представляю, как найти кого-нибудь для отношений. На сайтах знакомств все будто из параллельной вселенной. А где начинать поиски? Есть женщины, которые легко флиртуют, используют полунамеки, расставляют сети, а я не то что потеряла квалификацию, а даже не умела такого никогда, потому что замуж вышла рано и стремительно. Так и живу одна». (Наталья, 42 года, кредитный эксперт)

Что делать? Отправляться не туда, где обитают мужчины, а туда, где вы сами хотите находиться. Это важно!

«Распространенное заблуждение — думать, будто кто-то «умеет знакомиться», «умеет ловить мужчин» или что «надо знать места», — говорит психолог-консультант Адриана Имж. — Правда в том, что мало кто обладает такими навыками. Но если мы слишком на этом зацикливаемся, то начинаем преувеличивать разницу между полами и ведем себя так, будто мужчины и не люди вовсе, а космические пришельцы. Если принять, что они тоже чаще всего после работы идут домой, смотрят телевизор и изредка куда-то выбираются, то вопрос о том, где с ними познакомиться, надо задавать, ориентируясь на себя: где я бываю, что я люблю, что мне интересно».

О чем говорить на свидании?

«Уж если договариваться о встрече, то с тем, кто нравится всерьез. Но тогда начинаешь трепетать: а вдруг не придумаю, о чем говорить? Стану шутить невпопад? Внешне окажусь не в его вкусе? Советы вести себя непринужденно кажутся насмешкой!». (Арина, 38 лет, копирайтер)

Что делать? Присматриваться к мужчине, а не к себе.

Если слишком стараться понравиться, затея теряет смысл — зачем вам союз, в котором чужие ожидания поставлены выше ваших уже на первой встрече, когда еще непонятно, нужен ли этот мужчина вообще? Но если помнить, что отношений мы обычно ищем, чтобы получать от них что-то приятное (а не только давать то, что хочет партнер), то свидание превращается в любопытную игру: кто придет, какой он, как вы будете чувствовать себя рядом с ним?

Если мучают сомнения

«А вдруг я решу, что он — тот самый, влюблюсь, но окажется, что я ему нужна не так сильно, как он мне? На уровне логики понимаю, что не вступать в отношения, потому что боишься разрыва, — глупо. Но на уровне чувств сжимаюсь от страха». (Лариса, 50 лет, архитектор)

Что делать? Наращивать ресурс. Например, задавая себе вопросы: как я смогу поступить, чтобы чувствовать себя счастливой, невзирая на отношения с мужчинами?

«Часто женщины безумно боятся не понравиться, не соответствовать, быть отвергнутыми. Как будто это обидно настолько, что невозможно пережить. На самом деле после такого события кардинально ничего не изменится, — поясняет психолог. — Вы жили без этого мужчины много лет и проживете счастливо еще столько же. Не стоит давать малознакомому, пусть даже симпатичному, человеку столько власти. Тем более она ему все равно не нужна».