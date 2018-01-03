Просьба России рассматривается, ответ на нее будет дан в течение следующей недели.
Россия попросила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.
Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.
Выборы президента России состоятся 18 марта.
Lai brauc uz savu Rašu un balso, vai dodas uz vēstniecību. Man patīk igauņu nostāja.« ответить
Mes jau esam sava ka tu saki Raša bet par tevi gan liels jautajums ..Mes so zemi izpirkam ar visiem vergiem no zviedrijas...Palasi vesturi varbut lidzes...« ответить
Тебя папуаса забыли спросить« ответить
Опять пердуны в мохеровых кепках выстроятся в очередь и напугают туристов железными зубами« ответить