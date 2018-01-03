Как в Латвии будут голосовать за президента России(4)

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Владимир Бучельников
17:44 03.01.2018
В мире / Россия

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии получило от посольства России в Латвии просьбу согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ в 12 городах Латвии.

Просьба России рассматривается, ответ на нее будет дан в течение следующей недели.

 

Россия попросила Эстонию организовать избирательные участки в городах компактного проживания граждан России, но МИД Эстонии ответил, что участки могут быть открыты только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и в генеральном консульстве в Нарве.

 

Также Москва просила Литву увеличить количество мест, где могут проголосовать проживающие в стране граждане России. Просьба в настоящее время рассматривается.

 

Выборы президента России состоятся 18 марта.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:00 03:01:2018

Lai brauc uz savu Rašu un balso, vai dodas uz vēstniecību. Man patīk igauņu nostāja.

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Grisa 22:26 03:01:2018

Mes jau esam sava ka tu saki Raša bet par tevi gan liels jautajums ..Mes so zemi izpirkam ar visiem vergiem no zviedrijas...Palasi vesturi varbut lidzes...

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ыыы 18:09 03:01:2018

Тебя папуаса забыли спросить

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П у т и н 18:31 03:01:2018

Опять пердуны в мохеровых кепках выстроятся в очередь и напугают туристов железными зубами

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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