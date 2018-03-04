Сейчас Генпрокуратура решает вопрос: выдавать ли в Россию обвиняемого в мошенничестве в крупном размере экс–заместителя председателя банка «Клиентский», гражданина России Илью Волосевича, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Объявленный в международный розыск за мошенничество в крупных размерах гражданин России Илья Волосевич был задержан в Латвии 21 февраля. По неофициальной информации, его задержали сразу после прилета. При проверке документов выяснилось, что Волосевич несколько лет находится в разыскной базе Интерпола по российскому запросу. При досмотре у банкира помимо документов было обнаружено примерно 4000 евро наличными. Вскоре Волосевич был задержан для решения вопроса о его экстрадиции.

Как отмечают российские СМИ, у Волосевича имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.

Как сообщает пресс–секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о выдаче экс–банкира. И если решат выдать, то, в соответствии с законом, у него будет право в течение десяти дней обжаловать это решение в Верховном суде Латвии.

По версии Следственного комитета России, Волосевич входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд. рублей (порядка 15 млн. евро) из средств вкладчиков банка.

Российский Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора.

9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского». Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы клиентов банка.

Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP–клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих двух клиентов средств, по данным «Коммерсанта», измеряется сотнями миллионов рублей).

По версии следствия, преступная группа, в которую входил Волосевич, переводила деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего их обналичивали и похищали.

Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Промежуточный финиш

Илья Волосевич уже попросил Латвию предоставить ему статус беженца. Таким образом выдача его российским правоохранительным органам пока невозможна, сообщает ТАСС.

В каких случаях не выдают

Есть несколько причин, по которым могут отказать в выдаче лица. Например, когда выдача запрашивается в связи с политическими преступлениями. Кроме того, человек не может быть выдан иностранному государству, если ходатайство о выдаче связано с целью наказания лица на основании его религиозной принадлежности, национальности или политических взглядов.

Временный арест применяется на 40 дней со дня задержания лица, если международным договором не установлено иное, но общий срок заключения под стражу лица не должен превышать один год. Кроме того, лицо может обратиться к следственному судье с просьбой пересмотреть необходимость дальнейшего ареста.

Николай КУДРЯВЦЕВ.