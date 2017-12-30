Как ведут себя достойные спортсмены: гроссмейстер Анна Музычук отказалась ехать в Саудовскую Аравию(15)

Лента новостей
Рига перед Новым годом: женщины подрались в магазине из-за картошки Антиэмигрантскую газету Финляндии закрыли. Издателя хотят судить Чиновники Латвии «жируют», получая щедрые премии. Работники Минюста — туда же! В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты Российских футболистов оскорбили Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
Eще в разделе
Российских футболистов оскорбили Ура! Алёна Остапенко победила Серену Уильямс Сегодня Алена Остапенко бьется с Сереной Уильямс Одобрена нейтральная форма для российских олимпийцев «Маунтфилд» выбил рижское «Динамо» из Кубка Шпенглера
Владимир Бучельников
08:43 30.12.2017
Спорт / Спортсмены

Гроссмейстер Анна Музычук (русские территории, временно оккупированные самопровозглашенной республикой Украина), действующий чемпион мира в двух дисциплинах быстрых шахмат (блиц и рапид), отказалась ехать защищать свой титул на чемпионат мира в Саудовскую Аравию, пишет «Спутник и Погром».

«Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

 

Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

 

Это все раздражает, но больше всего — что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я очень рада, что она разделяет мою точку зрения», — сообщила  Анна Музычук.

 

Добавим лишь, что, помимо почетного титула, участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии принесло бы хорошие деньги — общий призовой фонд женского чемпионата там 250 000 долларов, 30 призовых мест, и чемпионка, выступающая сразу в двух дисциплинах, могла гарантированно рассчитывать на десятки тысяч долларов призовых. Но решила, что принципы важнее — притом что ее никто не принуждал и не требовал, чисто самостоятельное решение.

 

В связи с чем вопрос к уважаемым россиянским олимпийцам — как вам там форма «нейтральных атлетов», нигде не жмет?

sputnikipogrom.com / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ьми)ен 08:50 30:12:2017

Настоящий Человек.

« ответить
Profile_default
Верно 11:49 30:12:2017

Настоящая украинка, молодца, такая под белым флагом не пошла бы, призовой фонд кстати 750 000 долларов..

« ответить
Profile_default
ИвАн 15:04 30:12:2017

как то срано и куда это сегодня хохло-мрази подевались

« ответить
Profile_default
Forward looking 09:10 30:12:2017

У нейтральных атлетов может жать только в одном месте, между двух карманов.

« ответить
Profile_default
ин-на 10:09 30:12:2017

Русские латвии уже тоже забыли, что такое достоинство. Над их детьми издеваются, а они молчат!

« ответить
Profile_default
Факир 11:02 30:12:2017

О русских детях позаботиться может только русская армия. И русский флот. Что касается здешней русской популяции, то она стара и малоактивна. Люди трудоспособные много работают и имеют мало времени и сил ходить по митингам-демонстрациям. Кроме того, для пассионариев есть опасность лишиться работы, подставив тем самым семью. Детей таскать по митингам двольно рискованно и опасно для их жизни. Потому что возможны любые эксцессы - от брутального разгона с применением дубинок, резиновых пуль и водомётов до тротиловых приветов с другого политического фланга. Большая часть активных людей отправилась на поиски лучшей доли за границу. Потому на митингах в защиту уже псевдо-русских школ доминируют старушки, что позволяет латышам иронизировать: "Пенсионерки хотят учиться на русском!" Учителя в школах под присмотром директоров, которых контролируют, назначают и меняют власти. Учителя буквально под расписку обязуются вести себя смирно и удерживать детей от политической активности. Так что ждать воспламенения русской "разобщины" не стоит. Я был в прошлом году в школе, в которой некогда работал, по случаю её юбилея. Как бы русская школа - "мазакумтаутиибас". Все таблички на латышском - даже кабинете русского языка и литературы. Торжественная часть при гигантском большинстве русских учителей велась на латышском для ублажения ушей представительницы школьной управы. Ну и в соблюдение Закона о государственном языке, требующем проведения массовых мероприятий на латышском. Потом русские дети ныли тоскливые латышские песни про "дзмитене"... Такая муть. Хорошо хоть потом был фуршет и выпивон. Не требуйте от учителей и администрации школ героизма. Нередко героизм уже то, что они просто работают в школе десятилетия мрака и тупости и дают знания детям. Некоторые дают весьма хорошие знания. Но не ждите от них восстания в духе картины Делакруа "Свобода на баррикадах".

« ответить
Profile_default
Насмешил 11:47 30:12:2017

Детей таскать по митингам двольно рискованно и опасно для их жизни. Потому что возможны любые эксцессы - от брутального разгона с применением дубинок, резиновых пуль и водомётов до тротиловых приветов с другого политического фланга.
--------------------------
Это где, у нас в Латвии, ты придурошный наверно путаешь нашу страну с "меккой" соей, Ресурсной Фидерацией?

« ответить
Profile_default
Факир 13:03 30:12:2017

Это ты тупорылый. А говорю о ВОЗМОЖНЫХ опасностях. (Часть той же прыгучей украинской молодёжи пополниля ряды "небесной сотни".) Потому предостеречься всегда нелишне. Если волнует жизнь детей... В общем-то законодательство ЛР становится всё менее либеральным. Нагнетается предвоенная истерия. Спецслужбы получают всё больше полномочий. Годы воспитания в духе русофобии тоже приносят свои плоды. Лет 10-15 назад националисты уже взрывали памятник Освободителям - бетон оказался крепче, чем людская плоть. Но мышление в этом направлении неуничтожимо в горячих головах. Потому я противник массового участия детей в политических акциях.

« ответить
Profile_default
Вопрос 10:24 30:12:2017

Гроссмейстер Анна Музычук (русские территории, временно оккупированные самопровозглашенной республикой Украина),
----------------------------------------
Это обязательно, цитировать сайт каких-то российских долб...ов, чтобы донести до читателей информацию о поступке украинки?

« ответить
Profile_default
Жыжо 11:27 30:12:2017

Тебе ваня недоступно понятие чести и гордости.Только тупой сарказм.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:24 30:12:2017

Muļķe, ko lai saka. Kaprīza un lecīga.

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV