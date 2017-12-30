«Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.
Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.
Это все раздражает, но больше всего — что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я очень рада, что она разделяет мою точку зрения», — сообщила Анна Музычук.
Добавим лишь, что, помимо почетного титула, участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии принесло бы хорошие деньги — общий призовой фонд женского чемпионата там 250 000 долларов, 30 призовых мест, и чемпионка, выступающая сразу в двух дисциплинах, могла гарантированно рассчитывать на десятки тысяч долларов призовых. Но решила, что принципы важнее — притом что ее никто не принуждал и не требовал, чисто самостоятельное решение.
В связи с чем вопрос к уважаемым россиянским олимпийцам — как вам там форма «нейтральных атлетов», нигде не жмет?
Настоящий Человек.« ответить
Настоящая украинка, молодца, такая под белым флагом не пошла бы, призовой фонд кстати 750 000 долларов..« ответить
как то срано и куда это сегодня хохло-мрази подевались« ответить
У нейтральных атлетов может жать только в одном месте, между двух карманов.« ответить
Русские латвии уже тоже забыли, что такое достоинство. Над их детьми издеваются, а они молчат!« ответить
О русских детях позаботиться может только русская армия. И русский флот. Что касается здешней русской популяции, то она стара и малоактивна. Люди трудоспособные много работают и имеют мало времени и сил ходить по митингам-демонстрациям. Кроме того, для пассионариев есть опасность лишиться работы, подставив тем самым семью. Детей таскать по митингам двольно рискованно и опасно для их жизни. Потому что возможны любые эксцессы - от брутального разгона с применением дубинок, резиновых пуль и водомётов до тротиловых приветов с другого политического фланга. Большая часть активных людей отправилась на поиски лучшей доли за границу. Потому на митингах в защиту уже псевдо-русских школ доминируют старушки, что позволяет латышам иронизировать: "Пенсионерки хотят учиться на русском!" Учителя в школах под присмотром директоров, которых контролируют, назначают и меняют власти. Учителя буквально под расписку обязуются вести себя смирно и удерживать детей от политической активности. Так что ждать воспламенения русской "разобщины" не стоит. Я был в прошлом году в школе, в которой некогда работал, по случаю её юбилея. Как бы русская школа - "мазакумтаутиибас". Все таблички на латышском - даже кабинете русского языка и литературы. Торжественная часть при гигантском большинстве русских учителей велась на латышском для ублажения ушей представительницы школьной управы. Ну и в соблюдение Закона о государственном языке, требующем проведения массовых мероприятий на латышском. Потом русские дети ныли тоскливые латышские песни про "дзмитене"... Такая муть. Хорошо хоть потом был фуршет и выпивон. Не требуйте от учителей и администрации школ героизма. Нередко героизм уже то, что они просто работают в школе десятилетия мрака и тупости и дают знания детям. Некоторые дают весьма хорошие знания. Но не ждите от них восстания в духе картины Делакруа "Свобода на баррикадах".« ответить
Детей таскать по митингам двольно рискованно и опасно для их жизни. Потому что возможны любые эксцессы - от брутального разгона с применением дубинок, резиновых пуль и водомётов до тротиловых приветов с другого политического фланга.« ответить
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Это где, у нас в Латвии, ты придурошный наверно путаешь нашу страну с "меккой" соей, Ресурсной Фидерацией?
Это ты тупорылый. А говорю о ВОЗМОЖНЫХ опасностях. (Часть той же прыгучей украинской молодёжи пополниля ряды "небесной сотни".) Потому предостеречься всегда нелишне. Если волнует жизнь детей... В общем-то законодательство ЛР становится всё менее либеральным. Нагнетается предвоенная истерия. Спецслужбы получают всё больше полномочий. Годы воспитания в духе русофобии тоже приносят свои плоды. Лет 10-15 назад националисты уже взрывали памятник Освободителям - бетон оказался крепче, чем людская плоть. Но мышление в этом направлении неуничтожимо в горячих головах. Потому я противник массового участия детей в политических акциях.« ответить
Гроссмейстер Анна Музычук (русские территории, временно оккупированные самопровозглашенной республикой Украина),« ответить
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Это обязательно, цитировать сайт каких-то российских долб...ов, чтобы донести до читателей информацию о поступке украинки?
Тебе ваня недоступно понятие чести и гордости.Только тупой сарказм.« ответить
Muļķe, ko lai saka. Kaprīza un lecīga.« ответить