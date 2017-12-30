Гроссмейстер Анна Музычук (русские территории, временно оккупированные самопровозглашенной республикой Украина), действующий чемпион мира в двух дисциплинах быстрых шахмат (блиц и рапид), отказалась ехать защищать свой титул на чемпионат мира в Саудовскую Аравию, пишет «Спутник и Погром».

«Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего — что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я очень рада, что она разделяет мою точку зрения», — сообщила Анна Музычук.

Добавим лишь, что, помимо почетного титула, участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии принесло бы хорошие деньги — общий призовой фонд женского чемпионата там 250 000 долларов, 30 призовых мест, и чемпионка, выступающая сразу в двух дисциплинах, могла гарантированно рассчитывать на десятки тысяч долларов призовых. Но решила, что принципы важнее — притом что ее никто не принуждал и не требовал, чисто самостоятельное решение.

В связи с чем вопрос к уважаемым россиянским олимпийцам — как вам там форма «нейтральных атлетов», нигде не жмет?