Как вернуть бровям природную густоту

Мода на брови-ниточки осталась в далеком прошлом. Сегодня мы играем по новым правилам — в тренде натуральные формы и максимальная густота. А что делать тем, кто перестарался с выщипыванием? Можно ли вернуть бровям природную густоту?

Специалисты говорят, что минимальный срок, за который к бровям начинает возвращаться природная густота — 4 месяца. Но если вы выщипывали брови в «ниточку», восстановление может занять год, а то и больше. Готовы ступить на путь восстановления? Тогда запаситесь терпением, придерживайтесь этих правил — и вас обязательно ждет успех.

Сходите к мастеру

Для начала — сходите к специалисту. Попросите мастера подобрать вам грамотную форму и цвет бровей. Пусть бровист научит вас аккуратно дорисовывать недостающие волоски — так вы сможете наслаждаться новой формой бровей уже сейчас.

Забудьте о пинцете

А теперь самое главное и самое сложное: забудьте о пинцете на несколько месяцев. Задача не из легких, руки будут «чесаться», желание выщипать лишнее будет грызть вас изнутри. Но другого варианта нет.

Питайте брови изнутри

Биологически-активные добавки и витамины, которые способствуют росту волос, отлично работают и с бровями. Выбирайте препараты, стимулирующие рост волос, например, биотин (водорастворимый витамин группы В) и вивискал (аминокислотно-минеральный комплекс для остановки выпадения и стимуляции роста волос).

Питайте брови снаружи

Добавьте в свой косметический рацион специальный кондиционер или масло для роста и укрепления бровей. Не брезгуйте «народными» средствами: на рост волос благотворно влияют репейное, касторовое и обычное подсолнечное масло.

Научитесь грамотной маскировке

Будьте готовы к тому, что вам придется пережить этап некрасивых бровей. Научитесь их грамотно скрывать с помощью специальных косметических продуктов: карандашей, теней, восков и гелей.

Будьте на чеку

Сложнее всего восстанавливаются волоски на переносице. Но именно они будут бесить вас больше всего. Замаскировать их косметикой не получится, если вы, конечно, не планируете отрастить «монобровь». Перед тем как выщипать отросшие на переносице волоски, поставьте палец между бровями и очертите его контуры по обе стороны карандашом. Теперь, так и быть, достаньте отправленный в ссылку пинцет. Уберите палец и выщипывайте только те волоски, что выросли во «внутренней зоне» (зоне, очерченной карандашом).

Не повторяйте прежних ошибок

Через несколько месяцев брови достаточно отрастут, и вам захочется подкорректировать форму. Вот тут вас может ждать западня: вы снова увлечетесь и придете туда, откуда начали. Поэтому лучше снова отправиться к хорошему специалисту.