Как вести здоровый образ жизни на работе: 5 эффективных советов

Вести здоровый образ жизни в условиях офисных будней не так сложно, как кажется. Рассказываем, как без особых усилий улучшить самочувствие, не уезжая в отпуск.

Пейте больше воды

«Пить не меньше 2 литров воды в день» — эту мантру заучили наизусть, пожалуй, все приверженцы ЗОЖ. Дело в том, что вода позволяет вывести из организма токсины и конечные продукты обмена. Так что и дома, и на работе старайтесь выпивать как минимум 8 стаканов воды в день. Для разнообразия и дополнительной пользы можете добавить в нее немного лимонного сока.

Устраивайте полезные перекусы

Забудьте о булочках, конфетах и чипсах — если проголодались, лучше съешьте натуральный йогурт или любимый фрукт. Разнообразные батончики-мюсли и ланчбоксы с овощами и полезной домашней едой тоже будут очень кстати — подготовьте их заранее и возьмите с собой на работу.

Следите за осанкой

Прямая спина, расправленные плечи, ноги параллельны и согнуты под прямым углом — именно так вы должны сидеть за рабочим столом. Иначе могут возникнуть проблемы с осанкой, а неправильная осанка, помимо прочего, снижает работоспособность и ведет к быстрой утомляемости. В течение дня старайтесь контролировать не только рабочий процесс, но и положение вашего тела. Чтобы не забывать это делать, установите таймер на телефоне — пусть он каждый час напоминает вам о том, что надо принять правильную позу.

Защищайте глаза

Большинство времени на работе мы проводим, глядя в экран компьютера, планшета и телефона. Все эти приборы излучают голубой свет, который опасен для глаз. Чтобы защитить их, старайтесь периодически отвлекаться от экранов — делайте двухминутные перерывы каждые 15-20 минут. От вредного излучения спасут также специальные очки для работы за компьютером, а от сухости глаз — увлажняющие капли.

Старайтесь больше двигаться

Любая ваша физическая активность — будь то легкое потягивание или пятиминутная разминка — способна привести ваше тело в тонус и улучшить самочувствие. Так что если чувствуете, что все тело ноет, сразу же вставайте и идите — пусть даже просто к кулеру за стаканом воды.