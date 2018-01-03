С собаками у меня всегда ассоциировались самые сильные проявления чувств.

Правда, эмоциональный разброс понятий о собачьей судьбе чаще всего носит негативный оттенок: бывает, что это означает «жизнь хуже некуда». Нестерпимый холод называем собачьим. Есть еще популярная присказка: «В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит». Но это, пожалуй, все, что в жизни есть плохого, связанного с собаками.

Однако, на мой взгляд, если вдуматься, то все эти образные выражения никакого отношения к самим собакам не имеют. Скорее они относится к их хозяевам, к человеку.

Собаки приручены человеком более десяти тысяч лет, и мы так сроднились с ними, что почти не разделяем свою и собачью жизнь.

Кроме того, более преданного и верного друга человеку не видим. Собакам свойственны верность, преданность, доверие человеку, стремление помогать. Собака работает не за корм, почести или деньги — за идею служения.

Собака — очень верное существо, она всегда на защите слабых, даже если они совершенно незнакомы этой собаке. И неспроста в древней Японии даже к бродячим собакам полагалось обращаться почетно и уважительно:

«Высокоблагородие собака». А за убийство пса грозила смертная казнь.

Собаки — единственные из животных, которые умеют распознавать человеческие эмоции. Им достаточно беглого взгляда, чтобы понять, радуетесь вы, злитесь или грустите. По моим наблюдениям, у собак, как и у человека, есть душа.

Собака верно служит людям, помогая на охоте, в охране дома и домашнего скота. Правда, технический прогресс сделал ее жизнь более комфортной, многие прежние функции, которые выполнял четвероногий друг, отпали за ненадобностью. Однако по–прежнему мы умиляемся, восхищаемся, гордимся, радуемся собакам. И приводим их в свой дом. Почему?

Иногда это связано с нереализованной детской мечтой. Или с необходимостью человека реализовать свою подсознательную потребность в заботе о ближних. Или с тем, что собака оказывает неоценимую помощь одиноким людям: выступает и в качестве собеседника, и компаньона, и близкого друга. Или с необходимостью иметь защитника и охранника.

Причиной могут стать и дети. Они хотят иметь щенка, и родители покупают его.

А еще собаки несут службу на границе и в полиции, спасают людей, служат поводырями у слепых. Они скрашивают наше одиночество, способны понимать человеческую речь. Но даже если у кого–то нет нужды получать от собаки какую–то корысть, то такой человек будет просто счастлив посмотреть в глаза своему псу — там кроется такая глубина чувств, что мурашки побегут по коже.

Меня собаки почему–то всегда любили. Еще не знают моих намерений, а уже бегут лизаться. И не могу я им отказать в этом их желании! И как жаль, что завести свою собаку у меня не получается в силу разных причин. Но зато когда приезжаю к сестре, которая подбирает всех «подкидышей», у нас начинается такая веселуха, что соседи приходят посмотреть: «Что у вас случилось?». Да ничего, просто мы с собаками от счастья сходим с ума! Вот и этот двухмесячный бутуз не отходит от меня. Да и мне не хочется спускать его с рук. Так вместе и войдем в год Собаки!

Валерий САМОХВАЛОВ.