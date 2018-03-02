Как восстановить кожу рук и ногти после зимы

Зимой наши руки страдают от холода в первую очередь. Чтобы кожа на руках оставалась нежной, следуйте нескольким простым правилам.

Выбирайте правильное мыло

Не пересушивайте кожу. При выборе мыла обратите внимание на его состав, в нем не должно быть ПАВ (поверхностно-активных веществ). Лучше отдать предпочтение продуктам с натуральными компонентами.

Защищайте руки на улице

Обязательно носите варежки или перчатки. За 30 минут до выхода на улицу наносите на руки защитный крем — увлажняющий не защитит от холода.

Делайте маски для рук

Дома делайте маски, обертывания или ванночки с маслами. В салоне востребована процедура «Парафиновая ванна» — она ускоряется кровообращение и обменные процессы, нанесённый питательный крем интенсивно впитывается, кожа и ногти получают глубокое увлажнение, очищение и питание. Если кожа рук увядшая, тусклая, есть шелушения, то процедуру стоит проводить на основе питательных масел.

Делайте процедуры в салоне

Горячий маникюр — идеальный вариант для поддержания красоты рук и ногтей в холодное время года. Он не имеет противопоказаний и глубоко насыщает нашу кожу питательными веществами. Процедуру стоит проводить раз в неделю, но если на коже есть трещины — делайте ее раз в 3-4 дня до полного восстановления.

Есть еще ряд салонных процедур, которые направленны на восстановление кожи рук и ногтей. Например, «бразильский маникюр», «японский маникюр». Для укрепления ногтей можно использовать биогель. Это самый простой метод — гель нужно просто нанести на ногтевую пластину. В результате клетки кератинового слоя начинают регенерацию. Чтобы полностью восстановить ногти, потребуется пять процедур. Но салонные процедуры не исключают постоянных домашний уход за кожей рук и ногтей.

Используйте правильный крем

Если кожа на руках потрескалась, используйте восстанавливающий крем с алоэ вера, витаминами А, Е, С и группы В, маслами (облепиховым, кокосовым, оливковым или чайного дерева) и с экстрактами лекарственных трав (крапивы, ромашки, лаванды). Нанесите его перед сном мягкими массажными движениями, втирая в кожу рук и ногти.

Наносите лимонный сок на ногти

Если у вас нет аллергии на цитрусовые, для питания ногтевой пластины можно использовать свежевыжатый лимонный сок. Просто протрите ногти ватным диском, пропитанным соком, или сделайте ванночку с морской солью и йодом, добавив пять капель лимонного масла.