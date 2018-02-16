Как все успевать без спешки: китайский рецепт

Наступает китайский Новый год. Философ и писатель Кристин Кайоль, прожившая 10 лет в Китае, сформулировала 7 правил, которые замедлят безумный бег времени, помогут перестать суетиться и научат действовать размеренно.

Приходите на встречу заранее

«В Китае появиться на 10 минут раньше — значит проявить уважение ко второй стороне, показать, что у вас для нее есть время, — объясняет Кристин Кайоль. — Этот вежливый жест на руку и вам. Вы сможете выдохнуть, подготовиться к разговору, мысленно повторить важные моменты».

Это лучше, чем вбегать в переговорную впопыхах, на ходу скидывая пальто. Конечно, в западной культуре принято уважать как раз вечно занятых людей без секунды свободного времени. Постоянная спешка для нас стала иллюзией полноты жизни. Но китайская мудрость считает свободное время преимуществом, а не слабостью.

«На Западе располагающий властью человек заставляет себя ждать, в Китае он сам ждет, демонстрируя, что умело распоряжается своим временем и может позволить себе никуда не бежать», — уточняет Кристин Кайоль.

Поэтому старайтесь приходить на встречу на 5–10 минут раньше (особенно если она важная), не опасаясь произвести впечатление человека пассивного и праздного. Вы заметите, что такая установка помогает успешнее проводить переговоры.

Поддерживайте связь с природой

«В парках Пекина всегда полно народа: они занимаются гимнастикой и медитацией, запускают воздушных змеев и прогуливаются», — делится наблюдениями философ. В суете повседневной жизни важно брать паузу для общения с природой: посидите пару минут на скамейке в сквере, сфотографируйте красивый лист, полюбуйтесь облаками. Поймите, что в мире есть чудесные вещи, существующие независимо от ваших дедлайнов и цейтнота.

Делайте гимнастику утром и вечером

«Многие китайцы выполняют несколько упражнений сразу после пробуждения и перед сном», — отмечает Кристин Кайоль. С утра это могут быть 3–4 асаны или «Приветствие солнцу» из йоги. Вечером — расслабляющая гимнастика или 20-минутная прогулка после ужина. Такая активность помогает стать уравновешенней.

Не зацикливайтесь на достижении цели

Люди на Западе слишком озабочены выгодой. Мы привыкли делать все ради какой-то цели. Например, йогой или тайчи большинство занимается, чтобы или похудеть, или снять стресс, или прояснить разум. Мы надеемся освободиться от напряжения, при этом продолжая соревноваться с собой.

Избавиться нужно в первую очередь от самой идеи непременного достижения цели. Когда китайцы занимаются тайчи, они знают, что это полезно для здоровья, но они не думают об этом постоянно. Они сосредоточены на движениях. Поэтому, выбравшись на пробежку, не высчитывайте сожженные калории, наслаждайтесь самим процессом.

Импровизируйте без стресса

Китайцы не драматизируют неожиданности. Они быстро приспосабливаются к любой ситуации, доверяясь коллективному разуму.

«Однажды вечером я пригласила на ужин двух человек. Но, открыв двери, увидела шестерых, — рассказывает Кристин Кайоль. — Я могла по-западному впасть в панику, что у меня мало еды. Но я постаралась отреагировать по-китайски. Мы вместе приготовили пару дополнительных блюд из того, что оказалось в холодильнике, и провели прекрасный вечер».

Так что воспринимайте неожиданности как удачу, а не как угрозу.

Оставляйте свободное время в расписании

«Китайцы не стремятся заполнить делами каждую секунду. Большинство умышленно оставляет незанятые полчаса в середине дня», — замечает философ. Для чего? Какое-нибудь полезное дело найдется. А если нет, можно расслабиться или помедитировать, сделать пару личных звонков, побыть несколько минут наедине со своими мыслями. Этот прием позволяет ощущать себя хозяином своего времени.

Планируйте ориентировочно

«Хотите насмешить китайца? Назначьте встречу на 10 часов утра через три месяца», — утверждает Кристин Кайоль. Китайская мудрость учит сохранять гибкость в расписании. Никто не строит четких планов на годы вперед.

На Западе же мы относимся ко времени с беспокойством. Мы все фиксируем заранее, ставим дедлайны, заносим в ежедневник. Конечно, порой это необходимо. Но не стоит доводить себя до стресса. Срок устанавливает ориентир, к которому нужно стремиться, но который не должен вас нервировать.

Антистресс по-китайски

Чувствуете напряжение, усталость или упадок сил? Сделайте паузу и выполните три традиционных упражнения для релаксации

1. Дыхательная гимнастика

Это ваш главный союзник в борьбе со стрессом. Даже простое пятиминутное углубление дыхания дает заряд бодрости. С тревогой поможет справиться удлинение выдоха. Если обычно вы выдыхаете 5–6 секунд, постарайтесь растянуть несколько выдохов до 7, затем до 8 и так далее, до максимально длинного, но все еще комфортного выдоха. А чтобы побороть усталость, попробуйте удлинять, наоборот, вдохи.

2. Массаж ладони

Положите левую руку ладонью вверх на левое колено. Указательным пальцем правой руки надавите на центр ладони, а затем не спеша нарисуйте спираль. Повторите со второй рукой.

3. Растяжение и скручивание

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, вес равномерно распределен на обе ступни, колени расслаблены. Заведите руки за бедра ладонями назад. Аккуратно начните уводить их вверх, одновременно вытягиваясь макушкой в потолок. Пятки не отрывайте от пола. Задержитесь в растянутом положении на 10–15 секунд.

Дышите как обычно. Вернитесь в исходную позицию и выполните скручивание. Выдохните. Опустите подбородок на грудь и начните медленно наклоняться. Пусть голова постепенно опускается вниз под собственной тяжестью. Руки свободно висят.

Живот нужно положить на бедра. Только тогда шея и спина расслабятся. Для этого можно согнуть колени. Затем не торопясь вернитесь в начальное положение, раскручивая позвонок за позвонком.