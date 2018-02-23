Как выбирать качественную косметику: смотрим на состав

Зная, что из себя представляют ингредиенты в составе косметики, проще сделать правильный выбор. Или, наоборот, вовремя ответить отказом.

Альфа-гидрокислоты

Их еще называют AHA-кислоты. Начав пользоваться «умывалкой» или тоником с ними, уже не захочешь переходить на другую косметику.

Интересно! АHA-кислоты — не продукт высоких технологий, а полученные из фруктов, молока, вина натуральные ингредиенты. В отличии от салициловой кислоты, они не проникают в поры и не оказывают антибактериальное действие. Но зато они так «шлифуют» поверхность кожи, что при регулярном использовании, помимо пигментации, можно избавиться от мелких морщин. И, конечно, они улучшают цвет лица, маскируя усталость.

Внимание! Не используй одновременно средства с AHA-кислотами и ретиноидами. Также лучше разграничивать использование кислот и средств с пептидами. Сами по себе эти компоненты хороши, но в парах могут давать сильную аллергическую реакцию.

Коллаген

По строению коллаген напоминает пружинный матрас, состоящий из цепочек аминокислот. В коже он выполняет роль наполнителя: чем новее и прочнее пружины в «матрасе», тем более молодой и подтянутой выглядит кожа.

Интересно! С возрастом организм вырабатывает меньше коллагена, и кремы с ним как раз призваны восполнять этот недостаток. Однако некоторые наши привычки ускоряют этот процесс. Например, курение или загар без крема с SPF. А еще к преждевременному старению кожи и истощению ресурсов коллагена склонны сладкоежки! Сахар ускоряет процесс гликации — склеивания волокон коллагена с глюкозой, делая их ломкими.

Пептиды

Средства с пептидами очень любят называть «косметикой будущего». Хотя если оценить их принцип работы, они, наоборот, возвращают кожу в прошлое, помогая ей «вспомнить», как она работала в 20 лет. И продолжать и в 40 лет быть такой же активной!

Интересно! Пептиды — это мощные аминокислоты, которые проникают глубоко в клетки и «программируют» их на работу, как в молодые годы. Даже если процессы старения уже начались, пептиды способны поворачивать время вспять, стимулируя синтез коллена, ластина и борясь со свободными радикалами.

Важно! Пептиды содержатся не только в кремах: в первую очередь организм получает их с белковой пищей. Хочешь, чтобы процесс омоложения протекал быстрее, — ешь нежирное мясо и, наоборот, жирные сорта рыбы.

Ретинол

Этот компонент — производный витамина А. Считается, что, если кожа стала тускнеть, намечаются морщины, появились сухие и шелушащиеся участки, пора переходить на крем с ретинолом.

Интересно! Ретинол может быть одинаково полезен и чреват осложнениями. Все зависит только от индивидуальных особенностей твоего организма. «Не повезет» — может начаться аллергия в области глаз, лба, проявляющаяся зудом, отеками, покраснением. Правда, она же довольно быстро проходит сама, если отменить использование крема. Еще кремы с ретинолом прописывают для лечения акне. Но будь аккуратна: их нельзя сочетать с препаратами на основе салициловой и гликолевой кислот, чтобы не «сжечь» кожу и не вызвать раздражение.

Сульфаты

Неоднозначный ингредиент, встречающийся в средствах для волос. Многие переходят на бессульфатную косметику, но всегда ли это оправдано?

Интересно! Сульфаты помогают создавать в шампунях очищающую пену. Иногда они вызывают раздражение кожи головы, как, впрочем, и другие вещества химического происхождения. В то же время сульфатные шампуни лучше всего очищают волосы от стайлинга и помогают бороться с перхотью: они широко раскрывают чешуйки волос, открывая дорогу антибактериальным веществам. Если потом чешуйки закрыть, используя кондиционер, повреждения волос быть не должно.

Важно! Сульфаты вымывают краску из волос. Хочешь подольше сохранить яркость цвета, пользуйся бессульфатным шампунем и, например, маской для окрашенных волос.