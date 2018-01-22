Чтобы действительно порадовать близких, необходимо ответственно подойти к выбору презента. Помочь в этом может не только интуиция, но и древняя наука нумерология.

Прежде всего нужно узнать число рождения человека, которого хочешь осчастливить. Для этого сложи все цифры в дате его рождения (число, месяц, год) и приведи результат к простому числу от 1 до 9. Например, дата рождения 09.05.1967. Складываем: 9 + 5 + 1 + 9 + 6 + 7 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1. Значит, число рождения — 1.

Что означает число рождения?

1 — люди очень практичны, поэтому дарить им необходимо вещь, которую можно использовать каждый день. Они любят тепло и уют, потому презент в виде шерстяного пледа или свитера придется по вкусу. Подарок преподноси с прочувственной речью.

2 — подойдет дорогой и долговечный подарок. Откажись от банальных предметов, а также от розыгрышей. Они этого не любят. Зато очень обрадуются, получив в подарок что‑нибудь красивое и солидное, например предмет искусства: картину, статуэтку, старинную книгу.

3 — подарок должен расширить знания именинника об окружающем мире. Например, можно преподнести коллекционное издание популярного автора или смартфон последней модели. Таким людям не важна внешняя упаковка, они ценят внутреннее содержание.

4 — увлеченные коллекционеры: отличным презентом им станут очередной экспонат для бесценной коллекции. Кроме того, можешь присмотреть практичную вещь. Они достаточно запасливы, поэтому с благодарностью примут набор полотенец или посуды.

5 — критерием в выборе должен быть статус. Можешь приобрести что‑то из антиквариата, инкрустированное холодное оружие или украшения из драгоценных металлов. А если решила всерьез потратиться, то лучшего подарка, чем респектабельные швейцарские наручные часы, кожаные чехлы для автомобиля или шахматы, тебе не найти.

6 — люди с таким числом рождения элегантны и педантичны, поэтому смело можешь дарить им постельное белье, бытовую технику или посуду. Кроме того, они будут в восторге от красивой и многофункциональной визитницы и электронной книги. А если это офисный труженик, который с утра до ночи пропадает на работе, стоит преподнести ему качественный настольный набор или офисный аксессуар.

7 — они ценят оригинальность в подарке, который должен быть утонченным и изысканным. Лучше всего выбирать изделия ручной работы. Для женщин это натуральная косметика или эксклюзивные украшения, для мужчин — дорогой алкоголь или канцелярия. Кроме того, такие люди интересуются всевозможными девайсами и будут рады стать обладателями какого-нибудь продвинутого устройства последней модели.

8 — любители приключений и путешествий. Они будут благодарны, получив в подарок путевку на курорт, туристическое снаряжение или фотоаппарат. Оценят презент в виде сертификата на посещение спа‑салона, возможность конной прогулки или гонки на снегоходах.

9 — обожают все интригующее и таинственное. Им можно дарить книги, посвященные паранормальным явлениям, амулеты, карты Таро. Они романтичны и любят фантазировать. А значит, их порадуют различные приспособления для медитации, талисманы. Такие люди оценят вещи ручной работы, изысканные предметы для оформления интерьера.