Как выбрать подарок по дате рождения?(2)

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Люблю!
20:00 21.01.2018
Люблю! / Мистика

Чтобы действительно порадовать близких, необходимо ответственно подойти к выбору презента. Помочь в этом может не только интуиция, но и древняя наука нумерология.

Прежде всего нужно узнать число рождения человека, которого хочешь осчастливить. Для этого сложи все цифры в дате его рождения (число, месяц, год) и приведи результат к простому числу от 1 до 9. Например, дата рождения 09.05.1967. Складываем: 9 + 5 + 1 + 9 + 6 + 7 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1. Значит, число рождения — 1.

 

Что означает число рождения?

 

1 — люди очень практичны, поэтому дарить им необходимо вещь, которую можно использовать каждый день. Они любят тепло и уют, потому презент в виде шерстяного пледа или свитера придется по вкусу. Подарок преподноси с прочувственной речью.

 

2 — подойдет дорогой и долговечный подарок. Откажись от банальных предметов, а также от розыгрышей. Они этого не любят. Зато очень обрадуются, получив в подарок чтонибудь красивое и солидное, например предмет искусства: картину, статуэтку, старинную книгу.

 

3 — подарок должен расширить знания именинника об окружающем мире. Например, можно преподнести коллекционное издание популярного автора или смартфон последней модели. Таким людям не важна внешняя упаковка, они ценят внутреннее содержание.

 

4 — увлеченные коллекционеры: отличным презентом им станут очередной экспонат для бесценной коллекции. Кроме того, можешь присмотреть практичную вещь. Они достаточно запасливы, поэтому с благодарностью примут набор полотенец или посуды.

 

5 — критерием в выборе должен быть статус. Можешь приобрести чтото из антиквариата, инкрустированное холодное оружие или украшения из драгоценных металлов. А если решила всерьез потратиться, то лучшего подарка, чем респектабельные швейцарские наручные часы, кожаные чехлы для автомобиля или шахматы, тебе не найти.

 

6 — люди с таким числом рождения элегантны и педантичны, поэтому смело можешь дарить им постельное белье, бытовую технику или посуду. Кроме того, они будут в восторге от красивой и многофункциональной визитницы и электронной книги. А если это офисный труженик, который с утра до ночи пропадает на работе, стоит преподнести ему качественный настольный набор или офисный аксессуар.

 

7 — они ценят оригинальность в подарке, который должен быть утонченным и изысканным. Лучше всего выбирать изделия ручной работы. Для женщин это натуральная косметика или эксклюзивные украшения, для мужчин — дорогой алкоголь или канцелярия. Кроме того, такие люди интересуются всевозможными девайсами и будут рады стать обладателями какого-нибудь  продвинутого устройства последней модели.

 

8 — любители приключений и путешествий. Они будут благодарны, получив в подарок путевку на курорт, туристическое снаряжение или фотоаппарат. Оценят презент в виде сертификата на посещение спасалона, возможность конной прогулки или гонки на снегоходах.

 

9 — обожают все интригующее и таинственное. Им можно дарить книги, посвященные паранормальным явлениям, амулеты, карты Таро. Они романтичны и любят фантазировать. А значит, их порадуют различные приспособления для медитации, талисманы. Такие люди оценят вещи ручной работы, изысканные предметы для оформления интерьера.

 

 

 

 

 

Lisa.ru / Фото
Комментарии (2)
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есть другой метод 20:16 21:01:2018

До 1940-го года рождения дарить белые тапочки, а до 1960-го тёплые носки... :-) :-) :-)

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ндаааа 00:10 22:01:2018

такой чуши давно не читал ! это даже тупее чем гороскопы!

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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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