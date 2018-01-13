Как вычислить хороший ресторан

Выбор ресторана – дело сложное. Как определить, что заведение способно вас хорошо накормить? Об этом рассказывает Жак Балли, издатель гастрономического гида Gault&Millau, путеводителя по ресторанам разных стран.

Смотрим на фасад

Внешний вид ресторана – критерий очень спорный. По внешнему виду вы не сможете предсказать, что в итоге увидите на тарелке. Бывают прекрасные рестораны, на верхних этажах роскошных башен, над ними работали великолепные дизайнеры, за столиками открывается чудесный вид на город… И кстати, за него вы тоже заплатите. Но качество еды будет среднее.

А можно свернуть на тихую улочку, и в ничем не примечательном здании найти чудесный скромный ресторан, где на открытой кухне вы увидите шефа, который будет готовить для вас по уникальным рецептам. И это будет очень вкусно.

Во Франции, на Корсике, есть много ресторанов, которые находятся прямо на пляже. Вид у них непрезентабельный: вы сидите за пластиковым столом, ноги утопают в песке… Но при этом, каждое утро в такой ресторан приходят местные рыбаки и фермеры с только что выловленной рыбой и овощами с грядки. Вы догадываетесь, какое там качество блюд? Все продукты просто отличные.

Разумеется, есть и другая сторона, если вы видите ресторан, за фасадом которого явно не ухаживают, он находится в запущенном виде, то, скорее всего, на тарелке вы тоже ничего хорошего не увидите.

Чистота

Это само собой разумеется, но если в ресторане не поддерживается элементарная чистота и не соблюдаются санитарные нормы – то скорее всего, антисанитария царит и на кухне, ничего хорошего на тарелке тут не будет.

Пробиваем в интернете

Я не доверяю сайтам с советами и отзывами пользователей, которые сейчас стали очень популярны. Все гоняются за оценками и рекомендациями таких сайтов, а я использую их только как базу адресов ресторанов – она действительно впечатляет.

Я не хочу сказать, что сайты с отзывами бесполезны, но нужно учитывать, что они стали инструментом в конкурентной борьбе. И одни компании заказывают другим компаниям шкалы негативных отзывов о третьих компаниях. Это не беспристрастная критика. Я больше доверяю отзывам профессионалов.

Цены

Не самый важный критерий. Я считаю, что показатель хорошего ресторана – это хороший шеф-повар, который готовит из качественных продуктов, по оригинальным рецептам, который знаком с классическими кулинарными техниками. Такой шеф может работать как в дорогом ресторане, так и во вполне демократичном по ценам.

Меню

Это важный признак. Если в ресторане вам приносят меню, больше похожее на толстую книгу – это не хороший знак. Дело в том, что ни одна кухня не сможет приготовить хорошо множество блюд, которые есть в меню. Есть только один способ это сделать – заморозка. То есть свежих продуктов в ресторане вам не подадут.

Меню качественного ресторана должно быть небольшим. 5 закусок, 5 горячих блюд, 5 десертов. Тогда команда ресторана может все это приготовить хорошо и вкусно.

А вот ресторанам с большой винной картой я советую доверять. Обширность винной карты говорит о том, что владельцы интересуются вином, любят его, скорее всего, такие люди и к ресторану относятся со вниманием.

Открытая кухня

Да, когда-то считалось, что открытая кухня в ресторане, это верный признак того, что здесь все чисто, соблюдаются санитарные нормы, а следовательно, что еда будет достойной. К сожалению, теперь на открытую кухню ориентироваться нельзя. Очень часто, открытая кухня – это просто элемент атмосферы, такой спектакль для зрителя, а все основное приготовление блюд происходит за закрытыми дверьми.

Заглядываем в тарелки

Я регулярно это делаю. Конечно, надо смотреть, что проносят мимо, если очень понравится – можно сразу и заказать. На чужих тарелках можно увидеть цвета и внешний вид блюда, можно почувствовать запахи. Это тоже очень важные критерии в оценке. Так что я рекомендую – заглядывайте в чужие тарелки.

Итак, я бы с недоверием относился бы к ресторану, который предлагает большое меню, ушел бы из ресторана, который не заботится о собственной чистоте и где на тарелках гостей лежит то, что мне не нравится. В остальных случаях, нужно давать шанс шеф-повару. Потому что качественные продукты и работа шефа – это главное, что есть в ресторане.