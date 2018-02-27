Как выглядеть на все 100, или 10 шагов к преображению(1)

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Люблю!
21:36 26.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Красивая девушка — это ухоженная девушка. Если вы задаетесь вопросом о том, как выглядеть на все 100, прочитайте наш материал!

Иногда вы смотрите в зеркало и чувствуете, что пора что-то менять. Отражение не радует. Цвет волос — тусклый, кожа выглядит так себе, да и вообще, хочется чего-то нового и красивого. Знакомо? Эти простые действия помогут вам выглядеть лучше.

 

Придайте коже сияние. Вечером потратьте время на домашний скраб или очищающую маску, а утром нанесите легкий увлажняющий крем и сделайте макияж в технике стробинг, который мгновенно сделает ваше лицо сияющим!

 

Избавьтесь от кругов и мешков под глазами. Темные круги — это то, что придает лицу усталый и болезненный вид. Пользуйтесь корректором, чтобы спрятать эти несовершенства.

 

Освежите цвет волос. Отросшие корни никого не украшают. Подкрашивайте корни вовремя, и вы увидите, как изменится ваш облик в целом.

 

Используйте белый карандаш для глаз. Нанесите его на нижнее веко, чтобы сделать взгляд более открытым и отдохнувшим.

 

Придайте бровям форму. Широкие, натуральные и ухоженные брови — один из главных трендов.

 

Следите за маникюром. Облупившийся лак и неухоженные ногти сразу делают вас неопрятной. Старайтесь вовремя обновлять лак на ногтях. Если нет времени, снимите яркое покрытие совсем и нанесите прозрачный лак. А лучше сделайте гель-маникюр, который будет держаться пару недель.

 

Сделайте новую стрижку. Или хотя бы подровняйте кончики. Вы сразу почувствуете себя обновленной, а кроме того, начнете выглядеть более аккуратно.

 

Начните делать массаж лица каждый день. Регулярное выполнение массажа или гимнастики для лица поможет вам избавиться от мелких морщинок и сделать овал лица более четким и красивым. Понадобится всего 10 минут каждый день!

 

Выберите новые духи. Иногда для отличного настроения достаточно просто сменить аромат.

 

Не забывайте про бальзам для губ. Ухоженные и мягкие губы помогут вам не только выглядеть опрятно и чувствовать себя лучше, но и нравиться мужчинам! Так что перед выходом из дома обязательно наносите питательный бальзам для губ.

 

Попробуйте хотя бы 3−4 пункта из нашего списка, и вы будете выглядеть на все 100! А кроме того улучшится настроение, и появятся силы на новые свершения.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (1)
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мне бы такую бабу 21:48 26:02:2018

Чтобы мне все эти процедуры после работы проводила!

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26.02.2018

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