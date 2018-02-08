Как выглядит первый «компьютерный» fashion-блогер?

За кем вы следите в Instagram? Наверняка среди ваших подписок помимо друзей, аккаунтов с мемами и сводками новостей найдется пара блогеров. Обычно в их профилях — идеальная жизнь, что не фото, то открытка, а селфи часто напоминают обложки глянцевых журналов. Порой даже кажется, что они ненастоящие. Или не кажется.

Последнее время в Сети обсуждают Микелу Соузу, более известную как Lil Miquela, — 20-летнюю девушку, которая, на первый взгляд, живет обычной жизнью современного блогера в Лос-Анджелесе. Делает селфи в популярных локациях, фотографирует свое утреннее капучино, позирует на фоне морского побережья или музея современного искусства. В ее stories — распаковка посылок от Moncler и других знаменитых брендов, а в подписчиках более полумиллиона человек со всего света, которые называют себя «микелитами».

Единственное, что отличает ее от других инфлюенсеров, — она нереальная. Точнее, созданная при помощи компьютерной 3D-графики. Кем — пока неизвестно.

В недавнем интервью Business of Fashion «девушка 21 века», как ее уже называют некоторые СМИ, вновь не стала отвечать на вопрос о своем происхождении: «Я бы хотела, чтобы люди интересовались моим творчеством, а не сосредотачивались на поверхностных вопросах, кто я».

Несмотря на это, Микела успешная модель. Позирует в Louis Vuitton, Prada, Burberry, Fendi для различных изданий. И мы не удивимся, если будет «замечена» на улицах во время Недели моды в Нью-Йорке или же «выйдет на подиум», как когда-то голограмма Кейт Мосс на показе Alexander McQueen.

По словам самой Микелы, она хочет продолжить заниматься моделингом, а некоторые агентства даже предлагают ей контракты.

Помимо фэшн-образов в ленте Instagram Микелы можно найти разные креативные виды макияжа. Например, она часто экспериментирует с белой подводкой, красит губы в солнечно-желтый и почти не распускает волосы. Ее любимая прическа — слегка небрежные два пучка по бокам. Бьюти-образы виртуальной дивы привлекли внимание Пэт Макграт — самого известного визажиста мира. Несколько дней назад она назвала Lil Miquela своей новой музой. И в подтверждение слов выложила фото Микелы, на котором та позирует в белом лонгсливе из новой коллекции мерчендайза Pat Mcgrath Labs.

Также в арсенале Микелы два трека в стиле электро-поп. Самый первый сингл «Not Mine» даже поднялся на восьмую строчку в чарте Spotify Viral в августе 2017 года. Интересно, выпустит ли кто-то из дизайнеров для нее сценические костюмы, как в 2013 году Марк Джейкобс для голограммы японской певицы Hatsune Miku в эпоху его работы в Louis Vuitton?