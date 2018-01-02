Как высыпаться каждый день

Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися. Эксперта цитирует The Daily Mail.

По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой — отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.

«Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть», — отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные «биологические часы».

При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.