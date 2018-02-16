Как вывести пятна от свёклы с чего угодно

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Люблю!
10:45 16.02.2018
Люблю! / Дом и быт

Когда сок от свёклы попадает на ткань или ковер, это означает катастрофу. Вот несколько советов, как с ней справиться.

 

Эксперты рекомендуют нести вещь в химчистку только в том случае, если это шелк или шерсть. Во всех остальных случаях свекольные пятна можно вывести самостоятельно, и вот как это сделать.

 

Как убрать пятна от свёклы с одежды

Для начала подготовьте вещь к стирке: обработайте пятно лимонным соком или уксусом, оставьте на 5 минут и промойте загрязненный участок водой.

 

Растворите 1 столовую ложку стирального порошка в трех стаканах теплой воды, и обработайте пятно этим раствором, после чего можно стирать одежду в машинке, как обычно.

 

Если небольшие следы свёклы все же остались, обработайте пятно пятновыводителем, в составе которого есть пектиназа, и оставьте на 15 минут.

 

Контрольный способ избавиться от пятен свёклы — это хлорный отбеливатель, но к нему нужно прибегать в последнюю очередь, так как вместе с пятном он может вывести и цвет с одежды. Не держите ткань в отбеливателе дольше минуты, а если и это не поможет, то лучше отнесите вещь в химчистку.

 

Как убрать пятна от свёклы с ковра

Остатки свёклы уберите влажной тряпкой или моющим пылесосом.

 

Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды в стакан с водой и нанесите небольшое количество этой жидкости на пятно, двигаясь от его внешних границ к центру.

 

Сильные загрязнения можно смыть перекисью водорода, но сначала протестируйте ее на незаметном участке ковра — не изменится ли из-за этого цвет вещи. Если все в порядке, протрите пятно 3-процентным раствором перекиси, оставьте на одну минуту, а затем смойте с помощью влажной тряпки.

 

Можно использовать и специальные средства для чистки ковров, но обязательно в строгом соответствии с инструкциями на упаковке.

 

Как убрать пятна от свёклы с мебельной обивки

Промокните пятно чистым бумажным полотенцем или куском хлеба (он отлично впитывает жидкости). Не трите сильно — так пятно еще глубже въестся в ткань.

 

Затем внимательно изучите инструкцию по уходу за конкретным предметом мебели. Если эту ткань можно чистить водой, растворите 1 столовую ложку нашатырного спирта в половине стакана холодной воды, смочите в нем мягкое белое полотенце и протрите пятно.

 

Оставьте смесь примерно на минуту. Затем поочередно промокните загрязнение влажным и сухим полотенцем, чтобы удалить остатки загрязнения.

 

Домашний Очаг / Фото
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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