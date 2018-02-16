Как вывести пятна от свёклы с чего угодно

Когда сок от свёклы попадает на ткань или ковер, это означает катастрофу. Вот несколько советов, как с ней справиться.

Эксперты рекомендуют нести вещь в химчистку только в том случае, если это шелк или шерсть. Во всех остальных случаях свекольные пятна можно вывести самостоятельно, и вот как это сделать.

Как убрать пятна от свёклы с одежды

Для начала подготовьте вещь к стирке: обработайте пятно лимонным соком или уксусом, оставьте на 5 минут и промойте загрязненный участок водой.

Растворите 1 столовую ложку стирального порошка в трех стаканах теплой воды, и обработайте пятно этим раствором, после чего можно стирать одежду в машинке, как обычно.

Если небольшие следы свёклы все же остались, обработайте пятно пятновыводителем, в составе которого есть пектиназа, и оставьте на 15 минут.

Контрольный способ избавиться от пятен свёклы — это хлорный отбеливатель, но к нему нужно прибегать в последнюю очередь, так как вместе с пятном он может вывести и цвет с одежды. Не держите ткань в отбеливателе дольше минуты, а если и это не поможет, то лучше отнесите вещь в химчистку.

Как убрать пятна от свёклы с ковра

Остатки свёклы уберите влажной тряпкой или моющим пылесосом.

Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды в стакан с водой и нанесите небольшое количество этой жидкости на пятно, двигаясь от его внешних границ к центру.

Сильные загрязнения можно смыть перекисью водорода, но сначала протестируйте ее на незаметном участке ковра — не изменится ли из-за этого цвет вещи. Если все в порядке, протрите пятно 3-процентным раствором перекиси, оставьте на одну минуту, а затем смойте с помощью влажной тряпки.

Можно использовать и специальные средства для чистки ковров, но обязательно в строгом соответствии с инструкциями на упаковке.

Как убрать пятна от свёклы с мебельной обивки

Промокните пятно чистым бумажным полотенцем или куском хлеба (он отлично впитывает жидкости). Не трите сильно — так пятно еще глубже въестся в ткань.

Затем внимательно изучите инструкцию по уходу за конкретным предметом мебели. Если эту ткань можно чистить водой, растворите 1 столовую ложку нашатырного спирта в половине стакана холодной воды, смочите в нем мягкое белое полотенце и протрите пятно.

Оставьте смесь примерно на минуту. Затем поочередно промокните загрязнение влажным и сухим полотенцем, чтобы удалить остатки загрязнения.