Как защитить глаза при работе за компьютером?

Глаза — один из важнейших органов, позволяющих нам воспринимать мир. Однако есть множество факторов, которые могут им навредить. Зрение и так ухудшается с возрастом, а многочасовое использование компьютера или телефона оказывает на глаза дополнительный негативный эффект.

В зависимости от длины электромагнитной волны, человек видит тот или иной цвет. Чем длиннее волна, тем безопаснее свет для человеческого глаза. К длинноволновым относится, например, красный свет лампы накаливания.

А телефон и компьютер излучают голубой свет, который является наиболее опасным для наших глаз. Он попадает прямиком на сетчатку, в то время как от других волн глаз защищает роговица.

И если свет солнца положительно влияет на наш организм, то излучение, исходящее от телефона или компьютера (особенно если вы пользуетесь ими ночью), может вызывать сухость глаз, головные боли, усталость, сонливость и помутнение в глазах.

Но не стоит расстраиваться! Если регулярное использование телефона или компьютера для вас необходимость, есть, как минимум, три способа защитить ваши глаза.

Заведите полезные привычки

Сколько времени вы проводите за компьютером или телефоном? Скорее всего, гораздо больше, чем вы думаете. Британские психологи обнаружили, что молодое поколение проводит в телефоне около пяти часов в день. Если вы работаете за компьютером, добавьте к этой цифре еще восемь часов в день. А затем еще пару часов, которые вы тратите на просмотр сериалов по вечерам. Получается, что минимум 15 часов в день вы проводите под воздействием искусственного синего света. Если снизить этот показатель нельзя, делайте перерывы по 2-3 минуты каждые 15-20 минут. Купите специальные очки, которые блокируют синий свет. А на телефон установите аналогичный фильтр.

Измените образ жизни

Небольшие изменения вашей повседневной рутины также помогут снизить нагрузку на глаза. Не забывайте носить солнцезащитные очки — это не менее важно, чем использование солнцезащитного крема в отпуске. Отдавайте предпочтение линзами янтарного или темно-коричневого оттенков. Бросьте курить. При сгорании табака выделяется в том числе цианид, который опасен не только для зрения, но и для всего организма. Не допускайте сухости глаз. Если вы уже давно мучаетесь с этой проблемой, купите увлажняющие капли в аптеке. И не забывайте про спорт. Даже 20 минут кардиотренировок в день будет достаточно, чтобы вы ощутили положительные изменения.

Ешьте полезную для глаз пищу

Добавьте в рацион фрукты и овощи, богатые антиоксидантами и каротиноидами. Это поможет защитить ваши глаза не только от воздействия синего цвета, но и от других негативных факторов. Три основных каротиноида для глаз — это зеаксантин, лютеин и астаксантин. Не все каротиноиды могут преодолеть гематоретинальный барьер, который предотвращает проникновение в сетчатку крупных молекул из кровеносных сосудов, а эти три могут. Зеаксантин в большом количестве содержится в шпинате, капусте и брокколи. Лютеин также есть в зеленых овощах и желтых и оранжевых фруктах: моркови, перце, томатах и кукурузе. Зеаксантин и лютеин защищают от синего света внутреннюю часть глаза, в том числе сетчатку, а также помогают сохранить зренин. Астаксантина много в лососе, креветках и водорослях. Он помогает уменьшить глазное давление, справиться с сухостью и быстрой утомляемостью глаз.