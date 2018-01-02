Десять лет назад президент Латвии Валдис Затлерс получил от Сергея Лаврова официальное приглашение посетить РФ. Государственный визит Затлерса в составе представительной делегации политиков и бизнесменов готовился три года и состоялся в декабре 2010-го; его называли решительным поворотом в российско-латвийских отношениях, началом большой дружбы.

С того дня, как перестал существовать СССР, отношения воссозданной Латвийской Республики и Российской Федерации как-то не задались. Латыши подозревали россиян в недружественных планах, громогласно заявляли о намерении «стрясти» с Москвы многомиллиардную компенсацию за советский период, требовали возвращения городка Пыталово с окрестностями, ныне входящего в состав Псковской области. Со своей стороны, РФ обвиняла Ригу в гонениях на русский язык и в неравноправном положении русских соотечественников, несколько сотен тысяч которых получили в 1990-х в Латвии статус неграждан.

Взаимные упреки и обвинения продолжались полтора десятка лет, пока не появилась возможность перевернуть эту страницу. Дело в том, что в Латвии набирало силу лобби «прагматиков» — влиятельных бизнесменов и политиков, считавших, что пора заканчивать бесполезные дрязги с Россией и начинать делать деньги на хороших с ней отношениях. К «прагматикам», в частности, относились тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис, министр путей сообщения Айнар Шлесерс и мэр портового Вентспилса Айвар Лембергс. Необъятный российский рынок сулил огромные возможности, к тому же можно было по полной программе использовать положение Латвии как транзитного государства.

Пока в 1999-2007 годах Латвию возглавляла бывшая гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга, относившаяся к восточному соседу прохладно и даже враждебно, шансов на перемены не просматривалось, но в 2007-м Фрейбергу сменил бывший врач-ортопед Валдис Затлерс, и появились надежды на перемены. Затлерса считали ставленником «олигархической» Народной партии, а фракция «олигархов» в правящей элите, в отличие от «националистов», ратовала за нормализацию отношений с Москвой. В том же году был подписан долгожданный пограничный договор, по которому Латвия официально отказалась от претензий на Пыталово, а в декабре латвийского президента официально пригласили в Москву.

По итогам президентской поездки Россия и Латвия подписали пакет из девяти документов, касающихся сотрудничества в области социального обеспечения, взаимного упрощения поездок жителей приграничных территорий, борьбы с преступностью, охраны окружающей среды, развития туризма и искоренения двойного налогообложения. К слову, Затлерс общался с россиянами на русском, что немаловажно, учитывая зацикленность Латвии на языковом вопросе. Стороны договорились о создании совместной комиссии по изучению болезненных вопросов общего прошлого, а после беседы с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность премьера, Затлерс заявил о прогрессе в вопросах создания современной транспортной инфраструктуры, транзита грузов и возобновления работы нефтепровода Полоцк — Вентспилс. Президент Латвии даже выразил поддержку в вопросе создания безвизового режима между Россией и Евросоюзом.

Казалось бы, все шло замечательно, и в 2011 году даже началась подготовка ответного визита Дмитрия Медведева в Латвию, которому, впрочем, не суждено было состояться. Еще в октябре 2010-го, за два месяца до поездки Затлерса в Москву, в Латвии прошли очередные парламентские выборы. По их результатам «прагматиков» в сейме существенно потеснила новая партия «Единство», выражавшая интересы национал-бюрократов и всецело ориентированная на США и ЕС. Одновременно произошел разрыв Затлерса с «олигархами», после того как президент призвал выкорчевать их из латвийской политики. В мае 2011 года прокуратура даже завела так называемое «дело олигархов» по коррупционным статьям. Его фигурантами, в частности, стали Айнар Шлесерс и Айвар Лембергс, ратовавшие за добрососедство с Россией.

Тогда же, в мае 2011 года, Валдис Затлерс инициировал референдум о роспуске недавно избранного парламента, обвинив депутатов в торговле должностями и «неуважении к суду» (парламентарии отказались дать санкцию на обыск у Шлесерса). Критики упрекали Затлерса в том, что он, ухватившись за «дело олигархов», просто отомстил тогдашнему составу парламента, узнав, что сейм не проголосует за его второй срок (в Латвии президента выбирают члены парламента). В итоге сейм распустили, и в октябре 2011-го провели досрочные выборы.

Закономерно, что в течение нескольких следующих лет популярность некогда многообещающей «Партии реформ» снизилась настолько, что ее пришлось распустить, а самому Затлерсу ничего не оставалось как уйти из активной политики, посвятив себя написанию мемуаров. «За рекордно короткий срок Валдис Затлерс превратился из народного героя в мелкого политикана-неудачника, — говорит мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, в 2011 году бывший депутатом сейма. — Затлерс создал свою партию, объявил себя реформатором, пообещал склеить расколотое на левых и правых общество, набрать правительство только из опытных профессионалов. Что из этого получилось на деле — видят все. Каким же надо быть наивным человеком, чтобы рассчитывать на голоса тех, кого ты кинул, уволив с работы в прошлом парламенте!»

Войдя с подачи Затлерса в правящую коалицию, «Единство» и «Национальный блок» сумели максимально реализовать свои внешнеполитические установки — прежде всего на восточном направлении. Короткий период флирта с Россией уже к 2012 году сменился новым охлаждением. Отчасти это было связано с тем, что среди нетитульного населения Латвии в 2011 году развернулась массовая кампания сбора подписей за проведение референдума о признании русского языка вторым государственным. Успех этой кампании во многом объяснялся тем, что на сторону инициаторов открыто встал Нил Ушаков — в отместку за то, что латыши отказались брать его, формального победителя парламентских выборов, в правящую коалицию.

С 2012 года Латвия занесла в список персон нон-грата большое количество российских политологов, историков, журналистов и культурных деятелей. За минувшие годы градус взаимных отношений упал до абсолютного нуля.