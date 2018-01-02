С того дня, как перестал существовать СССР, отношения воссозданной Латвийской Республики и Российской Федерации как-то не задались. Латыши подозревали россиян в недружественных планах, громогласно заявляли о намерении «стрясти» с Москвы многомиллиардную компенсацию за советский период, требовали возвращения городка Пыталово с окрестностями, ныне входящего в состав Псковской области. Со своей стороны, РФ обвиняла Ригу в гонениях на русский язык и в неравноправном положении русских соотечественников, несколько сотен тысяч которых получили в 1990-х в Латвии статус неграждан.
Взаимные упреки и обвинения продолжались полтора десятка лет, пока не появилась возможность перевернуть эту страницу. Дело в том, что в Латвии набирало силу лобби «прагматиков» — влиятельных бизнесменов и политиков, считавших, что пора заканчивать бесполезные дрязги с Россией и начинать делать деньги на хороших с ней отношениях. К «прагматикам», в частности, относились тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис, министр путей сообщения Айнар Шлесерс и мэр портового Вентспилса Айвар Лембергс. Необъятный российский рынок сулил огромные возможности, к тому же можно было по полной программе использовать положение Латвии как транзитного государства.
Пока в 1999-2007 годах Латвию возглавляла бывшая гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга, относившаяся к восточному соседу прохладно и даже враждебно, шансов на перемены не просматривалось, но в 2007-м Фрейбергу сменил бывший врач-ортопед Валдис Затлерс, и появились надежды на перемены. Затлерса считали ставленником «олигархической» Народной партии, а фракция «олигархов» в правящей элите, в отличие от «националистов», ратовала за нормализацию отношений с Москвой. В том же году был подписан долгожданный пограничный договор, по которому Латвия официально отказалась от претензий на Пыталово, а в декабре латвийского президента официально пригласили в Москву.
По итогам президентской поездки Россия и Латвия подписали пакет из девяти документов, касающихся сотрудничества в области социального обеспечения, взаимного упрощения поездок жителей приграничных территорий, борьбы с преступностью, охраны окружающей среды, развития туризма и искоренения двойного налогообложения. К слову, Затлерс общался с россиянами на русском, что немаловажно, учитывая зацикленность Латвии на языковом вопросе. Стороны договорились о создании совместной комиссии по изучению болезненных вопросов общего прошлого, а после беседы с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность премьера, Затлерс заявил о прогрессе в вопросах создания современной транспортной инфраструктуры, транзита грузов и возобновления работы нефтепровода Полоцк — Вентспилс. Президент Латвии даже выразил поддержку в вопросе создания безвизового режима между Россией и Евросоюзом.
Казалось бы, все шло замечательно, и в 2011 году даже началась подготовка ответного визита Дмитрия Медведева в Латвию, которому, впрочем, не суждено было состояться. Еще в октябре 2010-го, за два месяца до поездки Затлерса в Москву, в Латвии прошли очередные парламентские выборы. По их результатам «прагматиков» в сейме существенно потеснила новая партия «Единство», выражавшая интересы национал-бюрократов и всецело ориентированная на США и ЕС. Одновременно произошел разрыв Затлерса с «олигархами», после того как президент призвал выкорчевать их из латвийской политики. В мае 2011 года прокуратура даже завела так называемое «дело олигархов» по коррупционным статьям. Его фигурантами, в частности, стали Айнар Шлесерс и Айвар Лембергс, ратовавшие за добрососедство с Россией.
Тогда же, в мае 2011 года, Валдис Затлерс инициировал референдум о роспуске недавно избранного парламента, обвинив депутатов в торговле должностями и «неуважении к суду» (парламентарии отказались дать санкцию на обыск у Шлесерса). Критики упрекали Затлерса в том, что он, ухватившись за «дело олигархов», просто отомстил тогдашнему составу парламента, узнав, что сейм не проголосует за его второй срок (в Латвии президента выбирают члены парламента). В итоге сейм распустили, и в октябре 2011-го провели досрочные выборы.
Закономерно, что в течение нескольких следующих лет популярность некогда многообещающей «Партии реформ» снизилась настолько, что ее пришлось распустить, а самому Затлерсу ничего не оставалось как уйти из активной политики, посвятив себя написанию мемуаров. «За рекордно короткий срок Валдис Затлерс превратился из народного героя в мелкого политикана-неудачника, — говорит мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, в 2011 году бывший депутатом сейма. — Затлерс создал свою партию, объявил себя реформатором, пообещал склеить расколотое на левых и правых общество, набрать правительство только из опытных профессионалов. Что из этого получилось на деле — видят все. Каким же надо быть наивным человеком, чтобы рассчитывать на голоса тех, кого ты кинул, уволив с работы в прошлом парламенте!»
Войдя с подачи Затлерса в правящую коалицию, «Единство» и «Национальный блок» сумели максимально реализовать свои внешнеполитические установки — прежде всего на восточном направлении. Короткий период флирта с Россией уже к 2012 году сменился новым охлаждением. Отчасти это было связано с тем, что среди нетитульного населения Латвии в 2011 году развернулась массовая кампания сбора подписей за проведение референдума о признании русского языка вторым государственным. Успех этой кампании во многом объяснялся тем, что на сторону инициаторов открыто встал Нил Ушаков — в отместку за то, что латыши отказались брать его, формального победителя парламентских выборов, в правящую коалицию.
С 2012 года Латвия занесла в список персон нон-грата большое количество российских политологов, историков, журналистов и культурных деятелей. За минувшие годы градус взаимных отношений упал до абсолютного нуля.
должен заниматься своим делом, врач лечить, политик направо и налево раздавать обещания, которые никогда не будут выполнены.« ответить
Затлерс сделал все правильно . Путин сам говорил , что у росии нет друзей - есть только интересы« ответить
латыши поставили свою сраку в другую сторону« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
А у кого есть друзья ?« ответить
Ты исчо про балтийское единство Чаво скажи :)))))
Tad jau labāk pārdot kādai Āfrikas valstij. Vai tad krievu nabagiem ir nauda? Vienīgās kalorijas ir gurķos un sēnēs. Pat vietējie aizkavējušies krievi nesteidz baudīt laimi ar grimstošo ģeržavu. Laikam sankciju produkti ir garšīgāki nekā putina bilde televizorā. Un vēl, auguma starpība ir tik būtiska , ka grūti veidot dialogu.« ответить
LL-ты никто и звать никак!Бездарь неграмотный тролль-♧« ответить
эльф и диванный вояка--ахахаха
LL. Piekrītu.« ответить
Я ждал когда вылезешь "патриотс-идиотс"на диван и бред чесать начнешь!хахаха.К ноге быстро!!!« ответить
Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?« ответить
Дырявый гаандонище.« ответить
Окурок профукал свою жену - табуретку.« ответить
варзилоид, глист навозный, психбольной параноик, лечись!« ответить
"Путинок"-ущербный пассажиришка!Не смеши наши ботинки.Немощный, трусливый чушканок!Диванный воин!Хахаха« ответить